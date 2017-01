Que Wayne Coyne elija Oczy Mlody -título de un libro polaco del que desconocía el significado- para ponerle nombre al nuevo disco de The Flaming Lips, así como a una droga ficticia del futuro que nos transporta a la infancia, nos sirve perfectamente de punto de partida para adentrarnos de nuevo en su personal mundo.

Hacia atrás para viajar hacia adelante

Siempre agradeceremos a The Flaming Lips su excéntrica imaginación y ese talento natural que hizo sobrevivir a la psicodelia dentro del pop y fuera de nichos, pero con sus últimas producciones discográficas (la reinterpretación de The Beatles o su colaboración con Miley Cyrus), la banda de la ciudad del trueno parecía haber agotado el discurso, derivando hacia lo puramente anecdótico y con riesgo de incluso llegar a lo esperpéntico.

La promoción del disco anunciaba el retorno a los Flaming Lips del pop psicodélico, y si bien este reclamo no parece ser del todo adecuado, el resultado no deja de ser sumamente atractivo. Ciertamente, fue el propio Coyne el que nos dio la pista definitiva para describir el concepto musical de este nuevo artefacto, definiéndolo con un “like Syd Barrett meets A$AP Rocky”. Los que esperen encontrarse una continuación de The Soft Bulletin o Yoshimi Battles The Pink Robots, posiblemente se lleven una decepción, porque en Oczy Mlody hay mucha psicodelia, pero es cuestionable el concepto pop; dominan las atmósferas pesadas de los Pink Floyd primigenios – los más interesantes – y los ritmos densos y envolventes como cargas de profundidad. Realmente el momento más luminoso se encuentra en la preciosa “”We A Family”, que cierra el track list y en la que colaboran de nuevo con Miley Cyrus.

En el disco hay un sólido equilibrio entre lo instrumental (Steven Drozd) y lo lírico (Wayne Coyne); el primero proponiendo como tapiz atmosferas a base de funk futurista, electrónica orgánica y psicodelia cósmica; y el segundo habitándolo con el sello de su universo alucinógeno de castillos, magos, unicornios y ranas del especio exterior.

¿Luz al final de un túnel?

No solamente estábamos preocupados por el nivel compositivo de The Flaming Lips – realmente por la falta de nuevas composiciones-, sino también por el estado de devastación anímica que nos mostraron en The Terror (2013). Pero con este álbum, estos miedos parecen disiparse a pesar de la falta de singles, la densa envoltura de los temas y la fragilidad de la voz de Coyne – a veces recuerda a un Neil Young lisérgico cuestionando al universo.

Posiblemente The Flaming Lips ya hace tiempo que nos ofrecieron lo mejor que tenían, pero es reconfortante recuperar una gran banda que todavía tiene un interesante discurso creativo.

The Flaming Lips