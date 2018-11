Dicen que “desayunan café y cenan sopa”, pero, sobre todo, el mejor plato de Fizzy Soup es el directo, en donde sirven todo siempre en su punto. Como muestra de ello, la banda manchega se presentó hace unas semanas en su Cuenca natal, en el Teatro Auditorio, rodeándose de amigos, para confirmar no solo que los conquenses los adoran y juegan de locales allí, sino también para desplegar un imponente show que redimensionó el sonido de la banda,

Y es que si ya con Not So Far, publicado el año pasado, confirmaba a Fizzy Soup como uno de los secretos a voces de un circuito que cada vez le abre más y mejores puertas para que se instalen a gusto, el directo ofrecido el pasado 20 de octubre demuestra que no van de farol. El cuarteto que capitanean Sonia García y Javier Corroto se ha hecho acompañar por un cuarteto de cuerda y un teclado, pero también por conocidas caras del circuito estatal, procedentes de bandas como Dinero, Shinova o Kitai.

En Notodo tenemos el placer de mostrarte cómo se vivió aquel concierto, presentando en exclusiva el vídeo que recoge la interpretación de No Prayers, una de las canciones más potentes de su último disco, y que la banda manchega interpretó junto a Gabriel de la Rosa, cantante de Shinova, uno de los grupos que más ha crecido en el circuito alternativo estos últimos meses.

Fizzy Soup