Ni la juventud (ambas nacieron en la década de los 90) ni la velocidad de su carrera (cuatro discos, dos EPs y un goteo constante de singles en diez años justos) parece minar la calidad de la producción de las hermanas Johanna y Klara Söderberg. Es decir, de First Aid Kit. Su cuarto álbum, Ruins, vuelve a ser un disco redondo: tal vez con algo menos de pegada y no tan fácil de escuchar como su predecesor, Stay Gold (2014), pero plagado de melodías igual de dulces y hermosas.

Este cuarto LP llega después de tres años de separación entre las hermanas, necesaria tras las constantes giras. Pero el tiempo, el espacio y, muy posiblemente, la madurez, les han permitido consolidar su sonido de manera brillante. Un sonido en el que se empeñan en readaptar el folk que uno se espera de las bandas de Nashville bajo la siempre interesante óptica del pop sueco. Llevan ya tiempo implementando esta jugada, pero cada vez parece que les sale mejor.

En Ruins todo parece venir dado en su justa medida. Buen ejemplo de ello es el Rebel Heart que lo inaugura. Un tema de más de cinco minutos rico en melodías, armonías vocales y giros sorprendentes. Justo antes de que un sonido se agote, las hermanas Söderberg introducen un nuevo instrumento que guía otra inflexión en la melodía. El resultado es hipnótico y embriagador. La letra huye de las tortuosas y desgarradas historias de amor que pueblan el country desde tiempos inmemoriales y se sitúa en una posición algo más desahogada.

Con variaciones, ésta es la tónica de Ruins. Claro que el sonido de First Aid Kit aún le debe muchísimo a grandes monolitos del country, como a Emmylou Harris en las armonías vocales o al poso melancólico de los últimos tiempos de Johnny Cash. Pero las diez canciones de Ruins tienen mucho más que eso. Hay momentos, como Fireworks, que mediante una cadencia serena y una arreglística elegante suenan a muchísimo más que folk. Aunque cuando Johanna y Klara se dejan caer sin disimulo ni red en dicho estilo, el resultado también le encandila a uno, como en Postcard.

Incluso cuando se acercan demasiado a la mera balada pop, como en To Live a Life o en el final de Nothing Has to Be True, se las apañan para que la instrumentación sea tan delicada (un mero arpegio de guitarra y el pedal steel en el primer caso) como para que la emoción sea palpable, sincera y eficaz, resultando en un tema de una belleza pasmosa. Tal vez las sorpresas se agoten un poco en la segunda mitad de Ruins, aunque los temas fluyen sencillos y cálidos.

Del tramo final del disco destaca, no obstante, Hem of Her Dress: una canción que le da una vuelta de tuerca a los corazones rotos del country, pero llena de frescura, emoción y, sorprendentemente, algún guiño al tono melancólico pero festivo de la ranchera. Así pasan 40 minutos en diez cortes: sin sobresaltos pero con un buen puñado de ideas frescas y necesarias para revitalizar su género. Hay vida en el folk más allá de las rítmicas machaconas y la épica de baratillo, y First Aid Kit son uno de los mejores ejemplos de ello. Su Ruins es un disco que, lejos de cansar, embriaga con cada nueva escucha, y sobrecoge con su femenina interpretación de la belleza.

