Tan cerca de la ciencia-ficción como del cine de aventuras, de la cultura anime y manga de los años ’90, la última maravilla del cine de animación japonés lleva unos días en cines. Se trata de Fireworks, ópera prima de la dupla compuesta por Nobuyuki Takeuchi y Akiyuki Shinbo, y film que se presentó hace unos meses en la Sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La película narra la aventura de una niña que, triste por haberse visto obligada a cambiar de escuela, planea fugarse junto a un compañero. Tras pillarlos la madre de ella, una misteriosa esfera luminosa abrió un portal en el tiempo, cambiando el final a la historia.

El film es el nuevo ejercicio de los productores de la denominada última obra maestra del cine de animación asiático: Your Name, que hace unos meses pudimos ver en cines españoles. Una película que generó un culto inmediato, y para los que tenemos un concurso que no querréis dejar escapar.

