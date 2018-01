Se filtra el cartel al completo de la nueva edición del Primavera Sound

Hace unas semanas comenzó a circular un posible cartel del Primavera Sound que, si bien tenía varios nombres que sonaban fuerte en las quinielas, dejaba entrever su tufillo a fake en varias de sus líneas.

Ahora, y tan solo unos días después de que Nothing But Thieves cometieran el error de confirmar su presencia en el FIB antes de que el propio festival lo hiciera oficial, desnudando a su vez al resto de primeros confirmados, la banda británica de post-punk IDLES acaba de hacer algo todavía más grande: filtrar el cartel al completo del Primavera Sound.

Un cartel que llevaba bastantes semanas haciéndose de rogar, sobre todo teniendo en cuenta que es el único gran festival que no había movido ficha, dejando que el Mad Cool acaparase miradas y que incluso citas como el Sónar, el FIB o el BBK Live se adelantasen a la hora de confirmar parte de sus principales atractivos.

Recogiendo la noticia de la que se ha hecho eco primero la web de los compañeros de Binaural , vemos que será un cartel que no pasará en absoluto desapercibido, con nombres como los de Arctic Monkeys, Lorde, Björk, Nick Cave, The National, Migos o A$AP Rocky, entre ellos. La que les va a caer a IDLES será finita. El cartel entero lo podéis ver aquí.

El festival, de momento, no mueve ficha: tenían planeada la confirmación de su cartel mañana, lunes 29 de enero. Pero quizá van a tener que adelantar su estrategia de comunicación.

SAVE THE DATE:

January 29th line-up release and change to final price.

29 de enero anuncio del cartel y cambio a precio final.

29 de gener anunci del cartell i canvi a preu final.

+INFO : https://t.co/i4XLMVEOXQ pic.twitter.com/wNsQACZEEb

— Primavera Sound (@Primavera_Sound) 19 de enero de 2018