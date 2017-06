Se habla de Filthy Friends como “grupo de grupos”, aunque bien podrían llamarlo “supergrupo”, ya que el principal gancho que tiene el combo es la participación en él de dos caras conocidas del rock alternativo de las últimas décadas: Corin Tucker de Sleater-Kinney (voz cantante de este nuevo grupo), Peter Buck de R.E.M., Bill Rieflin de King Crimson, Scott McCaughey de Young Fresh Fellows y Kurt Bloch de The Fastbacks.

No está mal para presentar un proyecto cuya principal baza sonora es su capacidad para conectar el rock and roll clásico que practican con esas cavilaciones alternativas, herederas de los grupos en los que llevan militando desde hace décadas. Como primer aperitivo, y un par de meses después de haber publicado en el marco del Record Store Day el single de doble cara Any Kind of Crowd / Editions of You, y algunos meses después de aportar una de las 30 Canciones en 30 Días para batallar (fallidamente) contra la campaña presidencial de Donald Trump, aparece el que es el primer single adelanto de su nuevo álbum.

Se trata de The Arrival, algo más de dos minutos de macarrismo rockandrollero que sirve como carta de presentación de lo que será Invitation, debut del supergrupo que verá la luz el próximo 25 de agosto a través de Kill Rock Stars en todo el mundo, distribuido por Everlasting Records en España.

Super trooper