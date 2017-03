No debería ser necesario celebrar el día de la mujer pero por muchos motivos sigue siéndolo, y como de reivindicar pero también de celebrar se trata, te dejamos algunas de las fiestas a las que puedes asistir este fin de semana empezando hoy mismo.

Fecha: Miércoles 8 de Marzo (19h:00h)

Lugar: De Cibeles a Plaza España

Por supuesto la madre de todas las celebraciones de tan señalado día es la manifestación convocada por El Movimiento Feminista de Madrid, que este año incluye un paro laboral simbólico de 12 a 12:30h del mediodía.

Por si no estás aún suficientemente animada, aquí va el merengue feminista que se han currado desde la asociación a ritmo de “Si no puedo bailar no es mi revolución!”

Fecha: 8 de Marzo (20:00h)

Lugar: Barceló Torre de Madrid (Plaza de España 18)

Si después del bullicio y la batucadas de la manifestación te has quedado con ganas de escuchar música en un entorno más chill-out, el Barceló Torre de Madrid te proponen una noche feminista de buena música electrónica. La encargada de hacerte vibrar será nada menos que Cora Novoa, primera mujer que ha conseguido el reconocimiento a mejor DJ del año en los premios VMA. Como homenaje especial para esta noche, en el Garra Bar del hotel servirán además el cocktail ad hoc: Power Girl.

Fecha: J-9, V-10 y S-11 de Marzo

Lugar: Vaciador 34 (C/Matilde Hernández 34)

Desde mañana jueves y hasta entrada la madrugada del sábado, en el centro Vaciador 34 habrá jarana de la buena en las segundas Jornadas Feministas del curso. Además de las diferentes charlas, talleres, asambleas y demás actividades formativo-revulsivas, cada noche habrá slams poéticas, performances, conciertos y hasta monólogos y shows de humor con conocidas de la escena feminista como Nerea Pérez de las Heras, Isa Calderón, Sabina Urraca y Patricia Sornosa.

Fecha: Viernes 10 de Marzo (18:30h)

Lugar: Auditorio Marcelino Camacho (C/Lope de Vega 40)

Desde la Secretaría de la Mujer de CCOO de Madrid organizan el primer, de los muchos que están por venir, Akelarre Festival. Un encuentro de entrada libre en el que actuarán los grupos musicales Kbanna, Dale al Aire -con intérprete en lengua de signos- y LaRoci Fest, y la poeta Anabel Verdín que hará una lectura de su obra. No faltará tampoco el artivismo feminista en una exposición colectiva en la que participan una decena de ilustradoras, pintoras y fotógrafas.

Fecha: 11 de Marzo (20:30h)

Lugar: La mala mujer (C/Mesón de Paredes 76)

La noche del sábado superada ya la resaca combativa del miércoles, en el espacio feminista de Lavapiés, las Folklóricas Queer te proponen reivindicar la diferencia en una fiesta en la que prometen sorpresas, juegos interactivos y otros delirios.

“Grita, baila, resiste y disfruta”

Fiestas feministas