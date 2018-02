Tras el éxodo rural que removió España en 1968, los campos y los pueblos han vuelto a quedar abandonados por las generaciones que preferimos desarrollarnos en la ciudad. Y con lo difícil que supone habitar la urbe, cabe preguntarse por qué no se ha vuelto a producir una oleada así, a pesar de los pequeños fogonazos de intentonas que hemos podido observar (rehabilitaciones de pueblos abandonados, ocupación para su regeneración, granjas…).

Sin embargo, hay un lugar donde la naturaleza no solo persiste, sino que se hace fuerte. ¿Una reacción meramente intelectual? Tal vez. Pero una reacción, al fin y al cabo. Te damos una lista de 5 libros (+ la guía sagrada), para que huyas tú también, y te decidas quizá a hacer una incursión en los bosques. Porque hablamos mucho de la naturaleza, pero nos relacionamos poco con ella.

WALDEN, LA VIDA EN LOS BOSQUES, de Henry David Thoreau (1854)

Parece que muchos le acabaran de conocer, porque vuelve a estar en boga. Y mucho. Y es que, día de hoy, nos sigue sorprendiendo cómo hace más de 150 años un hombre como Thoreau pudo tener ideas tan revolucionarias, aplicables y necesarias ahora más que nunca. Naturalista, libertario y filósofo, todos los ensayos de Thoreau son interesantes para abrazar el inconformismo y luchas por la plena autonomía, pero sin duda Walden es un deber obligado.

En él narra su experiencia en la cabaña que él mismo construyó, viviendo únicamente de lo que la naturaleza le suministraba y prescindiendo de todos los demás lujos. Porque tal vez no sean tan necesarios. Y es a través de sus descripciones sobre la belleza de los lagos al amanecer, la espiritualidad del silencio, la libertad de vivir gracias a lo que uno mismo construye y obtiene –y no por lo que los mercados mandan-, que Thoreau nos acerca a la esencia de la vida. Dos años, dos meses y dos días vivió junto al río Walden, en Concord, Massachusetts. Tal y como él afirmaba: “Walden es un libro escrito para esa mayoría de hombres que está descontenta con su vida y con los tiempos que le ha tocado vivir, pero que podría mejorarlos. Y también para aquéllos en apariencia ricos, pero que en realidad han acumulado cosas inútiles y no saben muy bien qué hacer con ellas”.

EL EXTRAÑO DEL BOSQUE, de Michael Finkel (2017)

Recién editado este mismo año, El extraño del bosque narra las vivencias de Christopher Knight durante 27 años al margen de la sociedad. A base de pequeños hurtos, Knight sobrevivía en los bosques de Maine para hacer realidad su sueño: escapar de la vida moderna y disfrutar de la soledad y del silencio. No obstante, los robos que cometía –solo de objetos de primera necesidad-, le pasaron factura y terminó siendo encarcelado.

Así comenzó una preciosa relación epistolar con entrevistas episódicas a través de las cuales Michael Finkel recabó todos los detalles de su historia para poder contarla. Finkel ya era un periodista y escritor renombrado cuando se embarcó en este proyecto, y es su experiencia etnográfica la que le da un trasfondo vívido y sensorial para transmitir la vida de Christopher Knight. Hay gente que cumple sus sueños; al menos durante 27 años.

AÑOS SALVAJES, de William Finnegan (2016)

Premio Pulitzer 2016, Premio Euskadi de Plata 2017, Prix America 2017. Habla por sí solo, ¿no? A través de su obra, Finnegan nos traslada esta vez a las playas y los océanos de todo el mundo, al margen de todo, en busca de las mejores olas. Samoa, Java, Australia, Sudáfrica… un canto salvaje que despiertan las ganas de libertad de cualquiera. Esa fue la decisión que tomó Finnegan al terminar la universidad en los 80: dejarlo todo para perseguir una pasión.

Con todo, el autor regresó a su vida estadounidense tras vivir su aventura, y se dedicó de pleno al periodismo de guerra. Eso sí, queda clara su opinión personal respecto al mercantilismo y la moda que envuelve al surf: “Me enfada y mucho. Uno se pasa la vida viajando sólo para escapar de las multitudes. En el agua, las clases sociales desaparecen.”

LA PRÁCTICA DE LO SALVAJE, de Gary Snyder (2015)

Con el paso de los años, Gary Snyder ha ido adquiriendo la figura más honda, longeva e íntegra de la generación beat, tan impetuosa y, en ocasiones, efímera. También se le describe como el Thoreau moderno.

Y es que, tomándole como referencia, así como al budismo, en la poesía china, en las tribus que ha ido conociendo (inupiaq, yupik, concow…), Gary Snyder es quizá el paradigma más completo sobre ecología y cultura salvaje de este siglo y de parte del pasado. Porque nos habla desde la humildad, la sabiduría y, sobre todo, la clara perspectiva de que cada uno de nosotros tiene un lado salvaje. Nosotros mismos somos naturaleza.

UN AÑO EN LOS BOSQUES, de Sue Hubbell (2016)

¿Has visto ya Ozark, una de las nuevas series de Netflix? Pues en esas montañas del Medio Oeste de Estados Unidos ocurre algo más que el emocionante lavado de dinero de Marty Byrd. Ese es el lugar que Sue Hubbell, una bibliotecaria con formación de bióloga, eligió para vivir con su marido en una destartalada granja, al margen de la sociedad de consumo norteamericana. ¿Lo verdaderamente salvaje? El abandono de su marido que le obligó a sobrevivir en la más plena soledad, rodeada de criaturas vivas y de situaciones hostiles. Siempre con valentía. Siempre con humor.

Su prologuista, [el Premio Nobel de Literatura] J. M. G. Le Clézio lo define así: “A menudo he soñado con un libro en el que cupiera toda la naturaleza y que me hiciera tan feliz como cuando en otros tiempos leía a Virgilio, junto al mar, a la sombra de los olivos. Un libro en el que la poesía fuera como una respiración, en el que el lenguaje nos acercara su música. Creo que Un año en los bosques de Sue Hubbell es ese libro”.

LOS BÚFALOS DE BROKEN HEART. LA AVENTURA DE RECOBRAR UNA VIDA NOBLE Y SALVAJE, de Dan O’Brien(2016)

Toda una enseñanza sobre la huella del hombre a su paso por el mundo, Los búfalos de broken heart es la experiencia que vivió en las Grandes Llanuras estadounidenses, adonde se fue a vivir con un halcón como único arma de caza. Al comprobar con sus propios ojos la devastación que aquellas tierras habían sufrido al haberse aniquilado 70 millones de búfalos, decidió embarcarse en la odisea de recuperar la riqueza natural de aquellos parajes. Tachado de loco, peligroso, inconsciente, O’Brien utiliza toda su maestría como escritor –novelitas y profesor de literatura-, para acercarnos esta apasionante historia sobre las consecuencias de nuestros actos.

