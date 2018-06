Quedan menos de dos meses para el FIB, y tu cuerpo lo sabe. Y desde el propio Festival Internacional de Benicàssim lo saben, y por eso están dando los últimos retoques a un cartel a punto de cerrarse y que ahora añade a 26 nuevos artistas. Si bien ninguno de ellos con la entidad de cabeza de cartel, sí que amplían la gama de colores sonoros de un festival que vuelve a firmar una de sus ediciones más versátiles.

Los tres nombres centrales que se incorporan son los de un C. Tangana que se ha convertido en el referente de la música urbana estatal (a pesar del bajísimo nivel artístico de sus dos discos para Sony Music: Ídolo y Avida Dollars) y tendrá que aparcar su limo al lado del camping del festival; el dúo canadiense Bob Moses, que continúan su particular ascenso al olimpo del indie-dance contemporáneo; y Los Punsetes, que ya tienen confirmada la gran cita de su carrera para después de verano (el cierre de gira de ¡Viva! en La Riviera, el mayor aforo al que se enfrentan en Madrid desde su nacimiento).

Junto a estos tres, más de veinte nombres, de esa gloriosa letra pequeña que suele pasar desapercibida de cara a los medios en cada FIB, pero que acaban confinando, cada año, uno de los mejores carteles del festival en cada edición.

Entre ellos, nos encontramos propuestas estatales como Tulsa y Papaya (ambas con nuevo disco bajo el brazo); la vis post-punk de los bilbaínos Vulk; la jovencísima revelación dreampop noruega Anna Of the North; el r&b de raíces afro-neoyorquinas de Oshun; el dreampop quinqui de los británicos Her’s; el indie de autor de bajas fidelidades del trío de Brighton Our Girl, el urban bizarro y viral del londinense Jimothy Lacoste; propuestas estatales de órbitas synthpop como Fario y North State; el rock alternativo de autor del castellonense Junior Mackenzie y un tonel de propuestas de corte clubbing.

Por allí podremos disfrutar de sesiones de clubbing indie como las de Amable, Ley DJ, Ochoymedio DJs, Say Yes DJ, DJ Caro o DJ Rojiblanco (el álter ego del icónico periodista Julio Ruiz) o en una tónica más negroide-electrónica con Siria DJ y Buenavista; pero también los cerebros detrás de las explosivas fiestas Fuego; la electrónica moderna del británico Palmistry; y el clásico fin de fiesta a cargo de Aldo Linares (con él se apagan las luces del FIB cada año, ya por la mañana).

Una limo en el FIB