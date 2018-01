Ayer por la tarde los británicos Nothing But Thieves no se pudieron aguantar, y metieron la pata: filtraron en Twitter durante unos minutos el primer gran avance de cartel de la próxima edición del FIB, que hasta ahora sólo tenía confirmada la actuación de The Killers. Luego lo quitaron, pero el daño ya estaba hecho. Esa filtración era cierta, y confirma que la primera tunda de nombres trae curvas, y unos cuantos de esos grandes nombres que, de momento, no tiene ningún otro festival.

Acompañando a la cabeza del cartel a la banda liderada por Brandon Flowers repetirá por segundo año consecutivo Liam Gallagher, el que fuera frontman de Oasis, ahora ya sí con repertorio rodado tras la publicación hace unos meses de un sorprendentemente buen debut; y un Travis Scott que, si no nos fallan los números, será la primera vez que actúe en España: es uno de los nombres del momento en territorio rap, además de una controvertida y mediática figura del corazón por su conflictiva relación con una Kylie Jenner que precisamente ayer lo acusaba de ponerle los cuernos .

Junto a estos dos, llamados a encabezar el cartel alguno de los días, otra buena tunda de nombres que coquetean entre la primera y segunda línea: desde esa máquina de hits indierockeros que son los irlandeses Two Door Cinema Club o el renovado e instantáneo sonido de The Vaccines; hasta las sonoridades indietrónicas de los londinenses Bastille, el revival rock de Catfish and the Bottlemen, el rock alternativo de unos Wolf Alice con los que hablamos hace pocas semanas, el indie melancólico de Everything Everything, los mentados filtradores Nothing But Thieves, el inclasificable art-pop de tUnE-yArDs, la promesa del indie-rock británico de este año Shame y dos nombres estatales: el indie de autor de Rusos Blancos y el garage encendido de Melenas.

