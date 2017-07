¿Qué esperamos de los cabezas de cartel del FIB 2017?

El FIB uno de los festivales europeos de cada año cuando llega el verano. Este año, han apostado fuerte: una mezcla de viejos conocidos del festival con algunos de los nuevos candidatos a capitanear algunas de las nuevas olas sonoras y algunos de los movimientos más en boga de los últimos años.

Nos preguntamos (y nos respondemos) qué tenemos que esperar de los principales diez artistas que capitanearán esta nueva edición del Festival Internacional de Benicàssim, que nos mantendrá entretenidos entre el jueves 13 y el domingo 16 de julio.

THE WEEKND

Es uno de los grandes nombres globales del neo-r&b. Lleva más de cinco años siendo una de esas figuras llamadas a rehacer el género, y de alguna manera ya lo ha hecho: muchos dicen de él que es el heredero de los tronos de Michael Jackson y/o Prince; y otros no pueden negar la indudable influencia que el canadiense Abel Makkonen Tesfaye está teniendo en ese “pop negro” que conquista radios comerciales y circuitos alternativos.

La del FIB será la primera actuación de The Weeknd en España en toda su carrera, y además la excusa perfecta para vestir de largo ante el público estatal (y británico, no lo neguemos) un flamante Starboy que tiene al menos cinco singles en Spotify que superan las 100 millones de reproducciones.

Lo que esperamos es un directo a la altura del culto que está teniendo su figura: un homólogo al directo que el año pasado dio Kendrick Lamar. Los otros cabezas de cartel son viejos conocidos o bien del circuito de directos o incluso del FIB. Es la gran rara avis y la baza central de los “nuevos” cabezas de cartel de esta edición.

STORMZY

Se lo conoce también como The Problem, Big Mike o Stiff Chocolate, pero es como Stormzy con lo que ha conseguido trascender las fronteras del gueto grime a convertirse en una estrella planetaria. De alguna manera, y aunque aun sea pronto, ha llegado para relevar a nombres como los de Skepta o Tinie Tempah, y lo está consiguiendo.

Stormzy es el último fenómeno del urban británico: esa intersección entre melodías accesibles, grano grime y una base hip-hopera moderna ha conseguido escalar a un nivel en el que, incluso compartiendo cartel el mismo día junto a nombres como los de Bonobo o iconos del rock alternativo como Ride o The Jesus and Mary Chain, su presencia despierta más expectación y su caché supera el de estos.

Veremos si la leyenda es real o estamos hablando del último trampantojo del urban británico.

FOALS

Recuerdo aquella primera presentación en el considerado “segundo escenario” del FIB hace años, cuando unos por entonces jóvenes Foals convirtieron la presentación de su debut Antidotes en el mejor directo de la edición de hace ocho años.

Mucho ha llovido desde entonces para el combo de Oxford: tres discos más y una escalada en el circuito de rock alternativo que los convierte, en cada presencia en festivales, en cabezas de cartel inmediatos.

En esta ocasión vienen con un disco que ya dejaron ver en otras ocasiones en directo en nuestro país. Y eso es bueno: su directo en el FIB pondrá a prueba uno de los mejores repertorios del rock alternativo de la última década, a la vez que pondrá de manifiesto la categoría (o no) de la banda para liderar carteles de algunos de los festivales más importantes del mundo, como es el caso del FIB.

DEADMAU5

Desde aquel Creamfields en el que Joel Thomas Zimmerman superó todas las expectativas, comiéndole la tostada incluso a Tiesto, Tiga, The Field o 2manydjs en una de las ediciones más icónicas de sucursal andaluza del festival británico de música electrónica, la escalada global de deadmau5 no cesó.

Sus orejas de falso Mickey Mouse se convirtieron en uno de los últimos grandes logotipos de la música de club para masas, y sus movimientos, medidos pero efectivos, han seguido repartiendo electrónica progresiva, trance y house con altas cotas de IDM.

La gran pregunta que tendrá que responder el canadiense es hasta qué punto su directo ha mejorado y hasta qué punto su propuesta sigue siendo innovadora dentro de un panorama de DJ-stars que, por lo general, tiran de conservadurismo.

LOS PLANETAS

Aunque Novedades Carminha canten eso de “aunque te gusten Los Planetas, como a todos los puretas, yo te quiero igual”; e incluso a pesar de que nosotros mismos nos quedamos bastante fríos con su Zona Temporalmente Autónoma; la relación entre la banda granadina y la comunidad fíber viene de muy atrás.

Su último concierto en el festival fue hace dos años, como segundos de asalto el día en que actuaba Blur. Allí, sin disco nuevo bajo el brazo, nos pasearon por toda su discografía, haciendo un ejercicio de autobombo espectacular, poniendo de manifiesto la posesión de uno de los repertorios más icónicos de nuestro pop alternativo.

En esta ocasión, tienen una tarea más difícil: presentar su nuevo cancionero sin que se rompa ni se raje el sonido de la banda ni el interés del personal por esas nuevas piezas, que se debaten entre la evasión de algunos y la emoción de otros. Veremos de qué lado estará su directo.

RED HOT CHILI PEPPERS

Sobran presentaciones. Evidentemente estamos hablando del nombre más importante de esta edición, y uno de los más icónicos de las últimas décadas. A pesar de que nadie le reclame nuevos discos a los californianos, Kiedis y compañía quieren seguir demostrando movimiento y capacidad para firmar grandes canciones.

Hace menos de un año, los Red Hot visitaron nuestro país haciendo dos dobletes en Madrid y Barcelona para presentar The Getaway. El cancionero reciente era lo de menos: lo importante era ver hasta qué punto ese funk-rock musculoso y de aristas abiertas era capaz de seguir manteniendo interés. Esa es a la prueba a la que se enfrentarán ante el, a buen seguro, concierto más multitudinario de esta edición.

BIFFY CLYRO

Estuvieron el año pasado presentando las canciones de Ellipsis, su último disco. En el cartel ocupaban el mismo espacio de este año: el de segundo artista más importante de uno de los días más importantes. Este año serán segundos de asalto de Red Hot Chili Peppers; el año pasado lo fueron de The Chemical Brothers.

De alguna manera, su directo de la pasada edición los confirmó como uno de los grupos más potentes del circuito rockero alternativo. Este año tendrán debajo, mirando atentos, varias decenas de redhoters aprobando o no, como césares, su actuación. La presión de presentar nuevo repertorio ya no es la de este año, sino la de ver hasta qué punto son capaces de salirse de la zona de confort de una gira con la que llevan año y medio; o si veremos el mismo concierto que doce meses atrás.

LIAM GALLAGHER

Su concierto con Oasis del FIB 2009 fue el último directo de la historia de los hermanos. Allí, Liam se iría por patas y la banda no regresaría más. Él sí volvería al festival con Beady Eye; pero aquello no sabemos si es un adiós para siempre, pero su directo en el FIB es una auténtica prueba de fuego.

No lleva muchos directos de rodaje en solitario. Apenas conocemos un par de canciones del que será su debut como solista las próximas semanas. Debajo, la comunión de fibers británicos estará ansiosa por ver cómo se menea el pequeño de los Gallagher sin sus antiguos compañeros. Todo el peso recaerá sobre él: ¿estáis preparados para ver el renacer de un muerto vivo o el sepulcro perpetuo?

KASABIAN

Siempre lo mismo, pero siempre bien. Ese puede ser el lema para hablar de los nuevos movimientos de Kasabian, posiblemente una de las últimas grandes bandas de brit-rock, ese género tan difuso como prácticamente exento de movimiento y capacidad de abrirse a otros sonidos.

Sin embargo, ellos sí lo consiguen: siguen considerándose herederos de Stone Roses u Oasis, pero también se mueven en su nuevo disco a la música de baile o hacia ciertas cavilaciones exóticas que solo consiguen engordar su colección de éxitos, que ya son bastantes.

Veremos qué peso le dan al cancionero del flamante For Crying Out Loud, y si el mismo se rompe o se fortalece en comparación con su cancionero más ilustre.

CRYSTAL FIGHTERS

Ver un concierto de los británicos es como estar en una especie de comuna hippie, tan pija y cool como floripondiosa y tropical. Así suenan sus canciones, así son sus directos y así ha sido la última vez que pisaron el escenario del FIB: un algodón de azúcar gigantesco, con el que acabas conectando y que te acaba subiendo la moral de por sí.

En esta ocasión, unos Crystal Fighters rearmados tras la pérdida de uno de sus miembros originales volverán al asalto del territorio fíber para continuar presentando un Everything is My Family en el que continúan por la senda del electro-folk y de las melodías automáticas para anuncios de compresas o de cervezas veraniegas.

