El Festival Festus de Torrelló, en el interior de la provincia de Barcelona, es, posiblemente, todo lo que un buen festival debe ser. Un evento que trata de sacar diferentes disciplinas artísticas a la calle en un municipio pequeño. Sin aglomeraciones ni delirios de grandeza, con una clara apuesta por los talentos emergentes, frescos y diferentes en cada una de sus facetas. El fin de semana del 7 y 8 de julio las calles de Torrelló se llenarán de espectáculos de danza, música, circo y cine que, probablemente, no hayas visto nunca.

Circo y danza

Son varios los espectáculos del programa en los que las artes circenses y la danza se mezclan de manera irremediable. Por ejemplo, el Juguete Roto de Pass & Company que se representará el sábado 8 de julio a las 20h en la Plaça Nova, donde el decadente humor de tres payasos se enriquece con danza poética para cantar las loas a los artistas del circo. El espectáculo Espera de la compañía de circo eia también explora los límites del cuerpo mezclando acrobacia y danza e invitando al público a formar parte de la representación. Se podrá disfrutar el viernes 7 de julio a las 22h en la Plaça de la Vila.

También hay toda una batería de espectáculos breves, pensados para la espontaneidad de la calle, como las acrobacias de Praxis, de la compañía Estropicio; Welcome to My Head, del malabarista Jordi Kerol; la performance Moat de Laia Estruch, en la que se establece un diálogo entre el cuerpo de la artista y una estructura de hierro similar a las que pueblan los parques infantiles; o la coreografías breves como Agua, de Chey Jurado, con la que el bailarín interpreta los diferentes estados de la materia con su propio cuerpo y Liov, de Diego Sinniger, sobre los bloqueos a los que se somete nuestro ser.

Danza y teatro también se darán la mano en Les Mamies, el sábado 8 de julio a las 19 y 21h en la Plaça Nova, un espectáculo sobre el amor incondicional y sincero que existe entre dos hermanas a través del cuerpo, la música y la poesía visual. El espectáculo Emakume de XRX utilizará la danza para reflexionar sobre la etérea naturaleza del aire el sábado a las 22:25 y a las 0:30.

Música y poesía

Es probablemente en el campo de la música donde el Festus destaque dentro del panorama nacional. En un momento en el que los festivales de música son la moda entre los jóvenes y la gente de mediana edad, con unos carteles que llaman la atención por lo repetitivo de sus nombres, la falta de originalidad y la nula capacidad de riesgo por parte de sus programadores; da verdadero gusto encontrarse con una selección de músicos cuidada, que apuesta con valentía por nombres frescos y jóvenes y que se esfuerza por traer artistas internacionales poco conocidos, así como por mimar a las jóvenes promesas locales.

El nombre más destacado de la oferta musical del festival es Adna, cantautora sueca de dark folk, íntima y cautivadora, que recuerda lejanamente al sonido de los primeros EPs de Daughter. Presentará Closure, su tercer y bellísimo LP, que acaba de publicar. Su intervención será el sábado a las 23:15 en la Plaça Vella.

También destacable la barcelonesa Museless, que viene de tocar en el escenario que desde Pitchfork ponen en el Primavera Sound, y presentará su primer LP, Dichotomic History el viernes a las 01h en la Plaça Vella. Su sonido es electrónico y reflexivo, con detalles experimentales pero bastante sensual. Los jóvenes músicos locales Wood presentarán su interesante concepción del rock alternativo, con pinceladas de post, math y electronic rock el viernes a las 21:30 en la Plaça Vella.

El beat para gastar un poco de zapatilla lo pondrán los (también locales) Tripolar Project, con su funky ágil y fresco, el sábado a las 20 en Delicatessen; y los barceloneses Omnira el mismo día a las 22 en la Plaça Vella. En cambio, música y poesía se darán de la mano el sábado a las 21:30 en Delicatessen gracias al proyecto de Arnau Musachs y Jaume Coll.

