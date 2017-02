En este reportaje dividido en dos partes nos disponemos a dialogar con los dos grandes actores que acogen la escena musical actual: las salas y los festivales. Estos últimos han experimentado desde los 2000 un periodo de esplendor que los ha convertido en el punto culminante de las giras de los grupos, el lugar donde todos sueñan triunfar, mientras las salas se han visto relegadas a un papel menos relevante del que tuvieron antaño.

Primera parte: La época dorada de los festivales

Lo más probable, como ha ido sucediendo exponencialmente desde que empezaron los 2000, es que este verano tengas un festival indie-rock a menos de media hora de coche de tu casa, sobre todo si vives entre Barcelona y Murcia. Si no tres, cuatro, cinco o seis. Hasta es posible que a estas alturas ya hayas comprado algún abono para acudir a uno de ellos sin conocer aún el cartel entero. Durante el año aproximadamente hay medio millar de festivales, especialmente concentrados en la época estival, dedicados total o parcialmente a este estilo de música –si hacemos caso a todos los estilos de música nos vamos casi a las nueve centenas- que reina en popularidad entre el público español, y más allá de él, sin ningún tipo de discusión.

Actualmente los festivales son la final de la Champions de la escena musical española. Sobre todo desde el punto de vista económico y promocional. A simple vista alguien puede pensar que todo el mundo –festival, ciudad que lo acoge, grupos, público y prensa especializada- sale ganando con esta fórmula. Profundizando un poco surgen algunas dudas. Por ejemplo, ¿los festivales son la mejor manera de consumir música? ¿Y qué pasa con las salas? El Low Festival, ubicado en Benidorm y con una asistencia alrededor de los 70.000 espectadores, tendrá lugar del 28 al 30 de julio y ya tiene las confirmaciones de Pixies, Franz Ferdinand, Los Punsetes o Triángulo de Amor Bizarro. “Desde los inicios del festival, lo que buscamos tiene una doble vertiente: por un lado, visibilizar la escena musical indie-rock existente y, por otro, servir como vehículo para el descubrimiento de nuevas bandas y artistas. De ahí la importancia de los acuerdos a los que llegamos con plataformas como Jägermusic o Sona La Dipu, o nuestro concurso de bandas emergentes, Emerge”, explica José Manuel Piñero, su director.

“Es evidente que el primer punto a favor de los festivales es que te dan la oportunidad de ver varios artistas a la vez. Es otro concepto, no sólo para ver a bandas sino también para disfrutar de varios días en un espacio mucho mayor donde no sólo disfrutas de lo que se ofrece en el recinto, sino también de lo que aporta el lugar donde se celebra. En nuestro caso, Vilanova i la Geltrú es una ciudad costera y por las fechas en que se celebra, da mucho juego”, dice Eneida Fever, portavoz del Vida Festival, que este año se celebrará del 29 de junio hasta el 2 de julio y que ya tiene confirmados grupos como Phoenix, The Flaming Lips, Fleet Foxes o La Casa Azul. “También buscamos alejarnos de la masificación de los festivales y buscar la comodidad de los asistentes. No queremos tener el mismo cartel que el resto, sino que pretendemos dar a conocer a bandas de fuera que aquí aún no han dado el salto”, añade. Se consideran los herederos del legendario Faraday.

Por su parte, los del Weekend Beach, el festival de Torre del Mar (Málaga), que en esta edición se celebrará del 5 al 8 de julio y que tiene confirmados a León Benavente, Kase.O, La Pegatina o Iván Ferreiro, dicen, a través de Fátima Rodríguez, su directora artística, que su aspiración como festival es “crear un punto de encuentro para los amantes de la música en general sin marcar estilos definidos y con un solo fin: la música, que unida al buen ambiente, la playa, el sol y las vacaciones hacen que el festival sea especial”. El año pasado, su tercera edición, tuvo 33.000 asistentes diarios. A causa de ello los alojamientos de los alrededores tuvieron un cien por cien de ocupación.

El madrileño Mad Cool, en cambio, se plantea como una propuesta cultural en la que “aparte de música en directo, intervienen otra serie de expresiones artísticas como cine, pintura, escultura, moda o fotografía, que se interrelacionan con la faceta musical”, según explica su director, Javier Arnaiz. El joven –la primera edición fue en 2016- festival que se celebra en la Caja Mágica tendrá lugar del 6 al 8 de julio y ya tiene confirmados como cabezas de cartel a Foo Fighters, Green Day y Kings of Leon. “Los festivales aportan, bajo un mismo paraguas, muchísimo contenido que de otra forma no sería posible ver en un espacio tan corto de tiempo. Piensa que tener setenta u ochenta bandas por un precio medio de 120 euros en tres días de festival te da la posibilidad de ver bandas consagradas, bandas en proyección y desarrollo, bandas nuevas y bandas emergentes. Es algo que en circunstancias normales sería muy difícil de ver. Por ejemplo, en salas tendrían que tocar dos bandas diarias durante cuarenta días para igualarlo”, advierte. “Con esta fórmula, el coste de las entradas seria infinitamente más caro para el consumidor final”. Y es evidente que este último aspecto es fundamental en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo. Sobre todo teniendo en cuenta que el público de los festivales es muy joven.

¿Pero cuál es el propósito que tenemos como público cuando compramos entradas para ir a un festival? ¿Realmente lo que más nos importa son los grupos que vamos a ver? ¿O quizá tiene más importancia el hecho de que acudir a un festival es sinónimo de pasar unos días despreocupados con nuestros colegas mientras saltamos cerveza en mano independientemente de la música que suene? Según una encuesta realizada en la web de la revista NME entre 2.000 espectadores habituales de festivales británicos solo el 45% afirmaba asistir por razones meramente musicales. El resto priorizaban estar con amigos, disfrutar del ambiente o hacer algo que no suelen hacer en su vida corriente.

En este sentido van las siguientes dos opiniones: “Los festivales son espacios de socialización en los que puedes conocer grupos, eso es indudable. El problema es que lo que en un principio debería ser el escaparate de entrada de esos artistas acaba convirtiéndose en la única oportunidad de verlos”, considera Nando Cruz, periodista musical y autor de Pequeño circo: historia oral del indie en España (Editorial Contra). “Los festivales son acontecimientos festivos puntuales concentrados en unos días en concreto, normalmente lejos de tu residencia habitual, donde hay una gran avalancha de artistas más otras muchas actividades paralelas, y donde el público va a vivir una experiencia que va más allá de la música, que aunque es uno de los elementos más importantes, no es el único”, explica Lluís Torrents, gerente de la Sala Razzmatazz, uno de los lugares que forman parte del Olimpo de la escena musical barcelonesa y que el 2015 ganó un premio ARC a Mejor Programación de Sala de Conciertos. Justo ahora acaba de crear su propio festival de pequeño formato que se celebrará espaciado durante la primavera, el Room Fest, y que llevará a la sala a Manel, Natalie Imbruglia, Iván Ferreiro o Sidonie. Jes Senra, el bajista de estos últimos, decía en una entrevista que hice al grupo que “un festival te pone en escena y te sitúa en el panorama nacional a nivel de prensa y repercusión mediática. Es muy fácil tocar en un festival porque la gente está muy enchufada”. Acaban de publicar El peor grupo del mundo, un disco que es un homenaje a los grupos de esta escena musical indie-rock, de la cual ellos fueron unos de los pioneros en España a principios de siglo junto a Dorian o Lori Meyers.

Víctimas colaterales

En toda ascensión hacia el éxito siempre hay víctimas colaterales. Según Oscar D’Aniello, el frontman de Delafé, las grandes perjudicadas en este asunto han sido las salas. Así me lo dijo cuando lo entrevisté. “[Las salas] están casi muertas. El otro día en el homenaje a Quim Blanco no se llenó Sidecar, una sala de doscientas personas, cuando tocamos grupos como Sidonie, Delafé, Brighton 64 y Le Petit Ramon. No lo puedo entender. ¿Qué está pasando?”, pregunta. Pero igualmente no han renunciado a los festivales. Para este verano ya están confirmados para el Festival Interestelar, el Weekend Beach y el Sonorama. “Hay que admitir que es cierto que los festivales han hecho ganar público a algunos grupos, no solo a los gordos, también a grupos más pequeños a los que han dado visibilidad. Eso es bueno, porque hay más grupos con capacidad de arrastrar público”, explican los promotores de Ochoymedio Club –David Pardo, Belén Chanes y Luis García Morales-, la sala madrileña especializada en música indie que abrió sus puertas en junio del 2000.

Esta indefensión –basada sobre todo en el poderío económico- de las salas ante el boom de los festivales, acompañada por la considerada por muchos pérdida de calidad musical que se da en los segundos respecto a las primeras, han hecho que algunos grupos hayan alzado, aunque algunas veces sea tímidamente, la voz. “Los festivales empiezan a ser más mainstream que un concierto de Bustamante. Vas a ver Izal, Delorean, Supersubmarina, Love of Lesbian y Lori Meyers. Al final el espíritu indie no es tal porque son bandas que han entrado a un sistema muy establecido, que es de lo que huyen los indies”, dijo Carlos Tarque, el vocalista de M-Clan, en una entrevista. Marc Gili, voz y guitarra de Dorian, que este año solo tocarán en el Low y en el Sonorama, no está de acuerdo con esta visión. “Los grupos indie llevamos diez años haciendo un enorme trabajo para llegar hasta aquí. Los artistas indie nos dedicamos a esto por pura vocación. Así que los festivales no se han vuelto mainstream. Lo que ha pasado es que el indie ha crecido tanto a base de esfuerzo que ahora llena festivales y sale en los medios de comunicación”. El año pasado publicaron Diez años en un día, el directo de su concierto en el Arenal Sound 2015. “Por otro lado, siempre decimos que nuestra radio han sido los festivales. Al ser un grupo indie que no acostumbra a sonar en las radios comerciales, esa ha sido la forma que hemos tenido de llegar al gran público”, añade.

Pero Axel Pi, bateria de Sidonie, cuenta que no todos los grupos se sienten cómodos con el boom de festivales. “Hay algunos grupos que han empezado a abanderar el ‘di no a los festivales’ justamente para defender su gira en salas y, desgraciadamente, después han tenido que acabar renunciando a esta idea, la cual es muy loable, para sobrevivir. Un festival es un arma muy poderosa”. Y Delafé apuntaba que los festivales le parecen “una especie de circo itinerante. Es un nuevo circuito. No es ni mejor ni peor; es lo que hay ahora. Antes no había festivales, o había muy pocos. Ahora hay festivales debajo de las piedras”. También las Hinds, el polémico grupo madrileño de pop-garage formado por chicas que lleva tres años arrasando por todo el mundo, especialmente en festivales, se han quejado alguna vez de que en ellos siempre están los mismos grupos y que todos los integrantes se encuentran por encima de los treinta años. Hace poco las acaban de confirmar para el Coachella de este año después de haber pasado por otros míticos festivales internacionales como el de Glastonbury.

“El festival es el principio y el final de muchos artistas que, en algún caso, aceptan tratos de exclusividad con el mismo y no pueden volver a pisar el país a menos que sea de mano de ese mismo festival. En un circuito de música en vivo sano, los festivales deberían ser un agente más, pero su protagonismo cada vez es más desmedido y nocivo”, pone sobre la mesa el periodista Nando Cruz. Las salas le dan la razón. El gerente de Razzmatazz, por ejemplo, explica que “la contratación artística en verano se ve limitada por las condiciones draconianas de exclusividad a las que algunos festivales imponen a los artistas, de manera que no pueden hacer fechas en salas durante los meses anteriores y algunas veces incluso posteriores al festival. Esto repercute directamente en que hay artistas a los que solo se les puede ver en los festivales y no pueden venir a las salas en casi todo el año”. Ochoymedio Club cuentan más de lo mismo. “Es complicado cuadrar fechas con tantos festivales y hay que tener mucho cuidado con cuándo programas. Nosotros prácticamente no programamos conciertos cuando empieza la temporada grande de festivales. En algunos casos también se da un poco de burbuja con los precios de algunos grupos grandes”. Y también Lorenzo Melero, el gerente de Loco Club, la céntrica sala de conciertos valenciana, se decanta por el mismo argumentario. “El boom de festivales nos afecta cuando algún grupo que nos gustaría programar en nuestra sala firma tocar en exclusiva en algún festival de nuestro país”.

Primero festival en verano, después sala en invierno

Para defenderse de las acusaciones de perjudicar a las salas, los festivales, como hemos visto durante este reportaje, suelen explicar que precisamente una de sus principales funciones es que allí el público conozca a grupos nuevos que más adelante irá a ver en concierto en una sala de su ciudad. ¿Pero realmente esto sucede? “Sí, en muchos casos sí”, afirman desde Ochoymedio Club. “Nosotros hemos visto crecer a grupos pequeños y hacerse medianos tirando a grandes por tocar en muchos festivales. No competimos con ellos, sino que colaboramos –por ejemplo, con el Low Festival-, hacemos fiestas de presentación y Ochoymedio DJ’s vamos a poner música a muchos de ellos”. También está de acuerdo con la premisa el director del Low Festival. “Creemos que sí, y que además también funciona a la inversa. Ahí está el ejemplo de Belako, una banda que se ha dado a conocer principalmente en festivales y que ahora hace sold outs en salas de tamaño medio. Del modo inverso, en los últimos dos años hemos realizado giras de presentación del festival con artistas underground que luego han servido para que sus conciertos en el festival estuvieran a tope de asistencia”.

El Loco Club es otra sala que ha experimentado beneficios gracias a lo que su público ha descubierto en festivales: “sí, este mismo año lo hemos visto con los conciertos de JD McPherson, The London Souls y otras muchas bandas. Hay público que los ha descubierto en festivales y se ha quedado con ganas de escucharlos en una sala, con mayor cercanía y mejor sonido, así que acude a sus conciertos y además arrastra a sus amigos”. Y Ovidi, integrante de La Pegatina, un clásico de los festivales veraniegos españoles, explicaba que se cumple esta relación en una entrevista que les hice. “A nosotros nos ha ido muy bien aparecer en festivales del extranjero porque gracias a ellos después hemos conseguido tocar en salas de esos lugares”. El directo de gran formato es el punto fuerte de este grupo, como demostraron durante el pasado verano con el experimento de la grand band que denominaron La Gran Pegatina.

Pero quizá primero deberíamos preguntarnos si el público de festivales y salas es el mismo. Sobre todo teniendo en cuenta encuestas como la de la revista NME que hemos mencionado al principio. Sobre esto reflexiona precisamente el gerente de Razzmatazz. “Yo diría que el público de salas y el de festivales es bastante distinto. De hecho, la gente que va a salas a presenciar conciertos también es público de festivales, pero al revés no sucede tanto. Es decir, hay infinidad de gente que va a los festivales y que no asiste a las salas a causa de que son dos experiencias totalmente distintas”. También el gerente de Loco Club expone el mismo problema. “El público habitual que disfruta de la música en directo sigue acudiendo a los conciertos y cuando le gusta el cartel de algún festival acude también. El problema es que, por lo general, las nuevas generaciones sí contemplan entre sus opciones de ocio acudir a festivales, especialmente en verano, pero no tanto acudir a conciertos durante el resto del año”. Y añade que “los festivales han sabido atraer al público más joven, aunque en muchas ocasiones lo ven más como un punto de encuentro o una opción de vacaciones y no les importa tanto la oferta musical en sí. Ese relevo generacional que sí se ha producido entre el público de los festivales no se ha producido en igual medida entre el público de las salas de conciertos”.

En la misma línea opina el de Razzmatazz. “Ir a una sala tiene unas connotaciones culturales y artísticas esenciales, ya que el público elige pagar por ver a una banda en concreto que le interesa y sin tener nada más que le distraiga. En cambio, los festivales ofrecen una experiencia única, colectiva e irrepetible muy distinta donde te relacionas y convives con mucha gente, y donde el público asistente posiblemente no conoce a un porcentaje muy elevado de los artistas que van a actuar. Se acude porque es el acontecimiento del mes, donde va todo tu grupo de amigos y porque es donde hay que estar si te quieres identificar con un determinado colectivo”. Es decir, lo que avanzaba la encuesta.

A causa de todo esto, los Sidonie no acababan de ver claro que habitualmente funcione el puente entre festivales y salas. “Algunos van a ver a Izal y acaban conociéndonos a nosotros o a la inversa, pero también es verdad que a veces te encuentras con que el hecho de haber estado en ese festival te convierte en víctima al llegar a la sala porque la situación económica en este país es la que es y la gente ya te ha visto en el festival. Nos hemos encontrado con fans que nos han dicho que no vendrían a una sala porque se habían enterado de que iríamos a tal o cual festival y ya nos verían entonces”, dijo Senra. “Que quede claro: los festivales molan y las salas molan. Lo que no mola es que la gente no vaya a las salas. Los grupos aún tenemos los festivales, ¿pero qué les queda a las salas? Ahora todo el mundo va a los festivales y ahí es donde se cuece la movida. La gente joven no tiene mucha costumbre de ir a las salas ni de investigar más. Veo las salas muy vacías, aunque luego va a tocar Love of Lesbian a Razzmatazz y lo llena tres días seguidos. Pero es una excepción”, apuntaba Oscar D’Aniello de Delafé.

Nando Cruz, por su parte, apuesta por una respuesta semejante. “Esta teoría es la que quieren vender los grandes festivales para no tener que asumir que, en realidad, están provocando justamente lo contrario: me han hablado de un grupo que mola, lo voy a ver a un festival y ya lo he visto”. Y continúa contando que “los artistas internacionales prefieren hacer una sola fecha en un gran festival que les paga cantidades indecentes de dinero antes que organizar una gira por pequeñas salas del país en la que tienen que tocar más noches y corren el riesgo de no ganar ni una cuarta parte”. Quizá una posible solución sea la que propone Xavi Fortuny, el gerente de la sala La Mirona de Salt (Girona), por la que últimamente han pasado grupos como Dorian o Love of Lesbian. “Debería funcionar en sentido inverso: primero en salas y luego en festivales”.

Los pioneros, dejando de lado puntuales festivales anteriores como el Canet Rock –que ahora ha vuelto a renacer- o el Espárrago Rock, fueron el Sónar en Barcelona y el Festimad en Madrid. Después llegaron el Festival de Benicássim o el ViñaRock de Villarobledo. Aún estábamos en los años noventa y se hacía difícil pensar que sumando los nueve festivales más multitudinarios del 2013 llegaríamos a la cifra de 1.385.000 espectadores. El más numeroso de ellos fue el Arenal Sound de Burriana con 250.000. En 2015 llegó a los 260.000, y le siguieron el Rototom Sunsplash de Benicássim con 250.000 y el ViñaRock con 200.000. Estas cifras comportan un enorme impacto económico para la ciudad que los acoge. El Primavera Sound, el festival por antonomasia de toda esta escena que estamos relatando, generó 65 millones de euros para Barcelona en 2013. Y el Sónar, 60. Catalunya es la comunidad autónoma que más festivales acoge –según datos del VII Anuario de Música en Vivo-, con 166, seguida de Andalucía, 118, y Madrid, 110.

