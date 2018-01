FITUR lo ha visto claro esta edición, con una sección dedicada exclusivamente a los festivales de música, pero nosotros, y tú el primero, lo llevamos viendo hace mucho tiempo –quizá desde tu primer Viña Rock o tu primer FIB-: España es objetivo mundial de la música.

Eventos como el Mad Cool recaudan más de 23 millones de euros, y otros muchos millones de personas, cerca de diez, se dejaron un total de 70.000 millones en nuestro país el año pasado. Pero, ¿quién dijo que esto solo ocurría durante el verano? ¿Quién dijo miedo al invierno? Te presentamos unos pocos de los casi 45 festivales que se celebran desde ya hasta el 21 de marzo, día en el que se abrirán las flores, si no lo provoca antes nuestro querido cambio climático.

ESTACIONES SONORAS

Quizá el festival más completo y menos musical de todos, con dos conciertos pero de los pesos pesados: Depedro, con su nuevo EP Acuérdate y Soleá Morente, que sacará disco inminentemente; ya hemos podido escuchar algunos de sus temas, con mucho más sabor a pop electrónico que a flamenco.

Además, el Estaciones Sonoras tiene el puntazo de ofrecer la posibilidad de participar en el torneo del Retro Arcade (Pac-Man, Street Fighter… ¿a qué nostálgico no se le ponen los dientes largos?), visitar una de las bodegas de la zona o asistir a la charla que dará el legendario periodista deportivo Paco Caro. ¿Es o no es un festival ecléctico?

¿DÓNDE?

NAVARRA.

¿CUÁNDO?

2 y 3 de febrero.



MICROSONIDOS

Sí. Todos sabemos que Murcia está de moda, y no es cachondeo. Además de agrupar un filón de grupos exponentes de la escena indie-pop actual pero también registros tanto más rockeros como más comerciales –Viva Suecia, Perro, Funambulista, Nunatak…-, tiene un pequeño gran motivo para no quitarle el ojo de encima desde hace unos pocos días y hasta el 14 de marzo. Porque todos los fines de semana hasta entonces se celebra el Microsonidos, con varios conciertos al día. Guadalupe Plata, Los Coronas, Polock, The Noises, Muerte Mortal… Y con una pequeña escena internacional que empieza a forjarse.

Este año visitarán la región los grupo British Sea Power, Sid Griffin y The Brew, pero esperemos que la oferta se vaya ampliando. Conciertos, en cualquier caso, desde los 0€ hasta los 15. Son ya 11 años los que hacen de este festival invernal una referencia de la escena alternativa. ¡Viva Murcia!

¿DÓNDE?

MURCIA.

¿CUÁNDO?

Desde el 12 de enero hasta el 14 de marzo.

MADRID ES NEGRO

8 ediciones de música negra por todo Madrid. Si en otras ocasiones el suelo prendió en fuego al son de La Orquesta del Sol, este año lo hará al ritmo de la bossa nova, que cumple 60 años. Y como esto de que Madrid se vuelva negro por unos meses engloba muchos estilos y muchos países, tendremos también hip-hop de Nueva Jersey; un homenaje a las bandas sonoras del Soul Cinema de los 70; un taller de DJ para niños… el chotis se aparta por un instante para dejar paso al afro. Y a nosotros, nos apetece.

¿DÓNDE?

MADRID.

¿CUÁNDO?

Desde el 26 de enero hasta el 3 de marzo

CARA B

¡Amantes del underground! Abrocharos la bufanda y poneos rumbo a la Fábrica Fabra i Coats de Barcelona, porque llega la cuarta edición de un éxito asegurado. Este año, con la presencia de Pony Bravo, Mueveloreina, El Último Vecino, Dellafuente… y un montón de grupos más como representantes del circuito alternativo de la música nacional. Los abonos son a 30€, así que de media, cada concierto sale a unos 2 euritos, si se ve a los 15 artistas confirmados. Pero, hey, el festival no se podía quedar en eso: dentro del mismo también habrá un festival de videoclips, exposiciones, proyecciones y, por supuestísimo, gastronomía.

¿DÓNDE?

BARCELONA.

¿CUÁNDO?

16 y 17 de febrero

GAZPATXO ROCK

Y, por supuesto, no podía faltar un festival de pogos para calentar el invierno. En España nunca mueren los ciclos musicales para los más ‘puretas’, con algunos clasiquísimos como Boikot, Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band, El Drogas, Sons of Aguirre… Es de los pocos eventos que acondiciona zona de acampada a pesar de celebrarse a finales de febrero. Lo mejor de todo, el precio de sus entradas. Salieron a la venta a 10€ y alcanzaron los 25. Se quedarán así hasta la venta en taquilla, que solo sube 5 euros más. Id preparando el kalimotxo. ¿Quién dijo miedo?

¿DÓNDE?

VALENCIA.

¿CUÁNDO?

24 febrero

Uno de los festivales más completos en cuanto a música, pero de los menos festivaleros que conocemos. Todo tiene lugar en el teatro Circo Price, y en las cuatro semanas que dura su evento, es posible ver a Los Chichos, a Bebe, a Los Chicos del Coro y a Rosalía & Raül Refree (en dos conciertos de los cuales uno ya tiene las entradas agotadas y para el otro solo quedan las de 60€, ojito al dato). Bueno a estos, entre otros, porque también está incluida la batalla de gallos entre Arkano y Dtoke, y al bosnio Goran Bregovic. Aquí todos los géneros y todas las nacionalidades tienen cabida.

¿DÓNDE?

MADRID.

¿CUÁNDO?

Desde el 12 de enero hasta el 4 de febrero

Festivales de invierno