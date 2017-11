Hay películas que ya tenías que haber visto. Hay otras que ya viste pero quieres seguir viendo. Hay otras que viste y no te acuerdas pero tienes ganas de marcarlas a fuego en tu memoria. Todas ellas viven a diario en un mismo sitio, conviviendo en el mismo espacio televisivo: TCM, el canal de cine clásico por antonomasia, que lleva operando desde 1999 en España y redimensionando la proyección y la entidad del cine clásico. Ahora, y con TCM como vehículo, vivirán en Madrid durante cuatro días que huelen (cómo no) a clásicos.

Y es que entre el jueves 30 de noviembre y el domingo 3 de diciembre llega a la capital el Festival TCM, ocupando el Palacio de la Prensa como pantalla central y el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes como pantalla aledaña. Por ambas pasearán 22 títulos clásicos, historia de ayer, hoy y mañana del séptimo arte, en el que nombres como los de Spielberg, Coppola, Lynch o Scorsese se fundirán con algunos de los títulos más inolvidables de la historia del cine en proyecciones por debajo del precio habitual: a 3 €.

Si de nombres hablamos, además de la participación antes de la proyección con cineastas invitados de la talla de Daniel Sánchez Arévalo, Rodrigo Cortés, Nacho Vigalondo, Enrique Urbizu o Borja Cobeaga, entre muchos otros, dos serán los [nombres] que gobernarán el grueso de la programación: la relación cinematográfica de Martin Scorsese y su actor fetiche, Robert De Niro, se cristalizará en la proyección de seis películas que rodaron juntos (entre ellas, Taxi Driver, Malas calles, Toro salvaje o Uno de los nuestros); y el homenaje que se le realizará a Fernando Fernán Gómez a diez años de su muerte con la proyección de El viaje a ninguna parte, en la que estará presente José Sacristán, uno de los protagonistas del histórico film.

Pero además habrá secciones temáticas, como la que ocuparán las Carreteras secundarias de títulos como Lost in Translation, Paris, Texas, Una historia verdadera o Vanishing Point, entre otras; dos proyecciones matinales para traer dos títulos juveniles como E.T. y La princesa prometida nuevamente a la gran pantalla; o un devocionario de clásicos en la Sección principal que nos permitirá volver a ver, entre otras, Thelma & Louise, Alien, el octavo pasajero o Apocalypse Now.

