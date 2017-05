Ecléctico, contemporáneo y muy singular, así es el Festival Rizoma, nuestro Sundance español; ese mismo que en ediciones anteriores nos trajo a directores de culto como John Waters o al mismísmo David Lynch. Para quienes no estén familiarizados con él, el Rizoma es un festival multidisciplinar en el que se combinan actividades lúdicas como proyecciones de cine, conciertos o performances con otras propuestas más didácticas y filosóficas en torno a un tema que cambia en cada edición. Esta V edición del Festival Rizoma se celebrará en dos partes, la primera entre los próximos miércoles 24 y domingo 28 de mayo principalmente en las sedes de Cineteca de Matadero, el Cine Doré (Filmoteca) y MediaLab-Prado, y una segunda en noviembre en la que se dará a conocer el ganador del Palmarés de cine

La programación de esta edición se articulará en torno a la llamada Lógica difusa o Fuzzy Logic: un concepto procedente de la ciencia que celebra las posibilidades de las zonas grises y que el festival extrapola a la cultura y la sociedad. Nada de claro-oscuro ni binarismos, esta es la filosofía del punto medio y las infinitas posibilidades de la ambigüedad.

Desde ese prisma del valor de lo indefinido como fuente de inspiración futura, parten las diferentes propuestas que protagonizarán personajes como el icónico artista neoyorkino Tom Sachs que presentará su película de arte-ficción espacial “hazlo tu mismo”, A Space Program 2.0: MARS. Sachs también compartirá su fascinante universo futurista en una conversación sobre arte y espacio con Carlos González Peinado (antiguo empleado de la NASA en Madrid). Por su parte el colectivo Música Prepost, en la estela de la ciencia ficción, presentará su nuevo espectáculo de cine inmersivo de especulación utópica y distópica, Mecatrónica.

En el frente más didáctico se podrá ver de estreno en España el documental Denial de Derek Hallquist, protagonizado por Christine Hallquist, primera CEO transexual de una multinacional, quien también estará presente durante la proyección. En la estela del conocimiento accesible estará también la charla Fuzzy Logic para Dummies, en la que, en la línea de los famosos manuales, se intentarán acercar al público conceptos científicos complejos de forma sencilla y comprensible.

Como no podía ser menos, la fiesta no faltará este año en el Rizoma. Además de una cena-espectáculo, Space is the place, en el Restaurante NuBel, el festival ha preparado un buen guateque espacial: la Tropical Moon Party en la Sala Caracol. La música sonará a la electrocumbia de Meneo y al punk-rock bailable de Las Janes. Puedes consultar el programa completo aquí.

3, 2, 1… el Rizoma está apunto de despegar, no te quedes en tierra.

Festival Rizoma