Después de unos años de sequía, en los que el Dcode reinaba prácticamente en solitario en el panorama festivalero madrileño tras el cese definitivo del Día de la Música y el Sonisphere, y la mutación del Festimad en algo muy lejos de ser un festival de masas, estamos viviendo unos años de expansión festivalera en la capital: citas como el Mad Cool, el Tomavistas, el Sound Isidro, el Download, el Cultura Inquieta o el Río Babel han traído nuevas opciones al panorama festivalero no solo madrileño, sino estatal. Pero sin electrónica no hay ‘paraíso’: faltaba un festival en torno al beat de vanguardia que no nos obligue a irnos o a Barcelona o a alguna otra ciudad europea. Pues ya lo tenemos.

Ya os informamos el día de su anuncio que el Festival Paraíso llegaba para promover electrónica de vanguardia y otras artes, pero sin depender de un cartel repleto de capos EDM más acostumbrados a los focos de la Super Bowl o el sonido de las discotecas ibicencas que a la exploración de nuevas sonoridades.

De algún modo, Paraíso, nuevo proyecto de José Morán (uno de los hermanos que puso en marcha el FIB hace ya más de veinte años y uno de los promotores musicales más importantes que ha dado España), es una evolución mejorada y mucho más organizada de lo que en su día fue el festival ECO – Encuentro de Nuevos Sonidos, que se realizó en la Nave Red Bull del Matadero de Madrid hace seis años. Pero Paraíso consigue dotar de una entidad y un cartel tan relevante y seleccionado con tanto tino y mimo que no es de extrañar que estemos ante una de esas citas que se colocan en una órbita expansiva similar o superior a las del LEV, el Sónar o el MUTEK, entre otras.

Cerca de cuarenta nombres ocuparán las inmediaciones del Campus de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid los próximos viernes 8 y sábado 9 de junio. Entre lo más destacado, nos encontraremos a un capo de las sinfonías IDM como Apparat; la brutal puesta en escena de Damien Lazarus junto a The Ancient Moons (con los que sacará disco en julio), en un sonido tripcodélico; un símbolo del llamado afrohouse como Black Coffee; el electropop del teutón Acid Pauli; las cavilaciones de tribalismo afropop de Ibeyi; el minimalismo indietrónico, entre el house y el ambient, de proyectos islandeses como GusGus o Kiasmos; una diva dance-pop como Róisín Murphy; el contradictoriamente adictivo universo de melancolía techno de HVOB; propuestas folktrónicas como las de El Búho y Mateo Kingman; el afterpop cosmopolita de la norteamericana tUnE-yArDs; los estallidos boogie-tech del coreano Hunee; el neurocientífico bakala Floating Points (con un solo show especial); prometedores nombres de nuestra vanguardia emergente como Cumhur Jay, Henry Saiz (acompañado de banda), Delaporte y Awwz.

La primera piedra de una de las mejores noticias festivaleras de los últimos años no toma el cielo por asalto: toma el Paraíso.

Festival Paraíso