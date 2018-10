Cuando el personaje que interpretaba Santiago Segura en El día de la bestia le respondía a la pregunta de si era heavy que le lanzó el ‘padre’ interpretado por Álex Angulo que “sí, y de Carabanchel”, no era gratuito. Y es que Carabanchel no solo es uno de los barrios obreros más poblados y que mejor porta las marcas de agua más identificables del “ser madrileño”, sino que también, como suele (o solía) ocurrir en los barrios de la clase media y trabajadora, es un bullir de artistas que nadan a contracorriente, y que se crean su lugar en una zona donde la vida va en serio, fuera de acomodos, postureos y tiendas de brownies de frambuesa.

Así queda demostrado en la propuesta que la zona que colinda con la parada de Metro de Oporto, uno de los epicentros sociales de Carabanchel, han decidido poner en marcha: el Festival Musical de Oporto/Carabanchel, que, durante la próxima semana, concretamente del jueves 25 al domingo 28 inclusive, pondrá de manifiesto que entre las calles Matilde Hernández y General Ricardos, se concentran salas de conciertos, locales de ensayo, galerías de arte y estudios de artistas plásticos que crean una escena que, aunque subterránea, marca el minuto del arte de barrio más expandido; del mismo modo que en los años ’70 y ’80 se concentraban algunos de los músicos y proyectos que más lustre han sabido sacar al rock de barrio, de Leño hacia arriba.

El estudio de grabación Unidad REC y el estudio de artistas La Catorce-Quince serán no solo los espacios organizadores, sino dos de los núcleos en donde se llevarán a cabo conciertos, exposiciones, pinchadas y urban picnics. Junto a ellas, espacios icónicos como la sala de conciertos Gruta 77, locales de ensayo como El Observatorio, el Madreams o el Matilda o la tienda de Patanel, la cerveza artesana carabanchelera. Por todos estos espacios desfilarán directos de proyectos como Ed is Dead, Rodrigo Mercado (hijo de Rosendo, Dios carabanchelero indiscutible), The Cook, Bob Wayne, Black and Beat, Los Tronchos o Agujero de salida, entre muchos otros.

El barrio hace pop y rock, pero nunca stop.

FMO