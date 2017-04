Hay dos maneras de apostar: sacudiendo billetes a diestro y siniestro, sin piedad ni acritud; o apadrinando, organizando, difundiendo y exhibiendo aquello por lo que crees. El Festimad 2M lleva años, después de reciclar la genética del festival alrededor de una década, optando por la segunda opción: fichando algunos de los conciertos más atractivos del circuito madrileño en fechas que merodean las celebraciones del 2 de mayo, y siendo una suerte de festival itinerante que, durante más de dos semanas, se agencia algunos de los mejores directos de la capital.

Más de cien nombres entre grupos y artistas y casi cuarenta espacios que acogerán a cerca de 20.000 asistentes en los más de 60 conciertos de prácticamente todos los estilos son algunos de los números que se agenciará el Festimad 2M entre el 19 de abril y el 7 de mayo. Pero, ¿quiénes estarán este año?

CASA DE ACOGIDA DE SÍMBOLOS

Muchos de esos son de esos nombres conocidos por todos: grupos consagrados y contrastados que mantienen ese pulso macarra y rockandrollero que el Festimad programó desde sus inicios, cuando fue uno de los festivales pioneros en nuestro país, acogiendo siempre lo más subversivo del rock universal.

Este año, entre los nombres más reclamados encontraremos a iconos del shoegaze como Jesus & Mary Chain (que estarán presentando nuevo disco), símbolos rockeros internacionales como The Fuzztones, Reverendo & the New Preachers Boys o The Dictators NYC, iconos del pop-rock nuevaolero británico como Immaculate Fools, referentes del nuevo tango argentino como Melingo o capos de los géneros más duros, como John García o Wovenhand; junto a algunos de los nombres estatales más reclamados del rock and roll con un pie en el indie, como es el caso de Corizonas, Novedades Carminha, Pájaro o Ángel Stanich.

Pero también habrá hueco para históricos patrios tanto del folk setentero (Luis Pastor, Suburbano o Cánovas, Adolfo y Guzmán) como del primer rock urbano (Asfalto o Coz desfilarán por allí), el bakalao verbenero de Joe Crepúsculo, inclasificables cancionistas como Albert Pla o Sr. Chinarro o la inesperada reunión de uno de los símbolos del grunge-rock de la Malasaña de finales de los años ’90 como Yoghourt Daze.

CASA DE ACOGIDA DE FUTUROS

Pero Festimad 2M también es uno de los escasos espacios que existen en el panorama festivalero para ver cómo algunos de los futuros grandes talentos musicales patrios encuentran en esta cita una de las primeras grandes oportunidades de participar en un festival de esta historia y magnitud icónica.

De ahí que este año tengamos que seguir la posta bien de cerca a uno de esos grupos a punto de conquistar todo el terrario indie como es Viva Suecia, a algunas de las damas folk con mayor proyección de su especie como Núria Graham, Joana Serrat o Bambikina, propuestas rockeras que coquetean con las cañerías (Le Voyeur), con el punk (Juanita Banana o Camellos), con la bilis más sexy (A de Animal) o con el shoageze más abierto (Disciplina Atlántico), con órbitas de pop alternativo (Pájaro Sunrise, Sensacional, Gentleman Clef o Jack Bisonte), el indie-rock (New Pull), el nuevo swing (Los Saxos del Averno o Nola Brass Band) o el electropop (Bravo Fisher!), por mentar solo a algunas de las promesas a punto de expandirse.

Festimad 2M