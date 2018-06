Nos hubiera venido bien hace unos días en la primera jornada del Tomavistas, cuando, tras amenazar durante las primeras horas de la tarde, una tromba de agua cayó hacia el final del concierto de Él mató a un policía motorizado, dándole épica al concierto, pero dejándonos sin centrifugar en medio del madrileño Parque Enrique Tierno Galván. Quizá no es mala idea la que han tenido en el festival norteamericano Bonnaroo Music & Arts Festival: han puesto una lavandería de ropa y un lugar para cambiar de look.

No es mala idea, sobre todo si tenemos en cuenta las semanas de lluvia británica y tropical (estamos teniendo de las dos) que está liderando los cielos (esto sí es tomar el cielo por asalto) últimamente en España. En el caso del festival que este año contará con la presencia de artistas como Muse, Eminem, The Killers, Future o Bon Iver, va completamente en serio.

LaundROO Lounge será el nombre de la lavandería: 1000 metros cuadrados en donde los asistentes podrán dejar sus prendas y pasar a buscarlas una vez que estén lavadas, secas y dobladas. Vintage Clothing Swap es el nombre de la propuesta de aquellos que quieran explorar nuevos caminos estilísticos una vez en el festival: allí podrás vestirte con alguna de las más de 2500 prendas disponibles y dejar allí la tuya (que será llevada a la lavandería, por cierto).

Las prendas que queden en el festival una vez finalice serán donadas a la ONG United Way of the Greater Clarksville Region; así que ni tan mal.

