Es uno de los pocos libros de la historia que han conseguido el mismo año el Pulitzer y el National Book Award. Ha sido escogido el mejor libro del año en medios como el New York Times, el Washington Post, el Boston Globe, Los Angeles Times, The Wall Street Journal o el Publishers Weekly. El público también dio su aval, superando el millón de ejemplares vendidos en menos de un año. Plataformas como Amazon y Apple lo escogieron como el libro del año. Es el best seller de las librerías independientes estadounidenses.

Un currículum impresionante pero, al parecer, merecido. Hablamos de El ferrocarril subterráneo, el libro en el que Colson Whitehead ha logrado poner de acuerdo a crítica especializada y público tanto elitista como comercial, aupando al libro como “el nuevo Cien años de soledad” o “el nuevo Doce años de esclavitud”, como lo catalogan muchos.

En realidad, el título del libro alude a una organización clandestina formada por miembros de la comunidad libre afroamericana y abolicionistas blancos de los Estados Unidos que, durante la primera mitad del siglo XIX, ayudaban a los esclavos a escapar hacia el norte.



Un episodio histórico que el autor estudió en el instituto y que se le quedó grabado, ayudándolo a articular la historia de este otro ferrocarril subterráneo, que cuenta la historia de un hombre en busca de su libertad, alcanzándolo a través de un (literalmente) un tren que recorre unas vías reales (pero fantásticas) por debajo del país. Una historia de sacrificios, superación y libertad a través de la que Whitehead ha conseguido trascender géneros, y que en España podremos leer a partir del próximo 14 de septiembre, cuando Literatura Random House la distribuya en librerías de todo el país. Un mes más tarde, el autor visitará nuestro país en el marco del festival Kosmópolis en Barcelona.

Trenes hacia adentro