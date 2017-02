Una guitarra eléctrica, una pared de amplificadores, unas baquetas astilladas, muchos pedales encendidos, seis iconos del rock alternativo estatal. Parece simple pero no lo es tanto la propuesta del Ferrish Fest, un festival naciente que impulsan dos conocidas promotoras del circuito rockero subterráneo en nuestro país (Ayuken MP y To Be Confirmed): el de juntar el próximo sábado 4 de marzo en la madrileña Sala Changó a seis de esos grupos que te hacen sudar con un cometido central, el de rendir homenaje a Ferran Bonet, bajista de Bullitt fallecido hace dos años, uno de los símbolos del rock alternativo estatal los últimos lustros.

Ante una causa tan noble que destila humanidad pero también hermandad, tributo y exaltación de una escena que cambió el devenir del sonido rockero independiente en nuestro país en los últimos lustros, será a través de seis vehículos con la quinta marcha puesta nada más arrancar los que harán de la sala madrileña un polvorín de riffs, acordes, pogo, mosh, slam e imperecederos himnos del género.

Allí podremos disfrutar, claro está, de unos rearmados Bullitt que darán posiblemente el concierto más abiertamente emotivos de su carrera; pero también a compañeros generacionales (y de sello: BCore) como The Unfinished Sympathy y No More Lies; proyectos recién nacientes pero que llevan años dando guitarrazos como Minor Empires o Bad Mongos; o grupos-hermanos y que comparten genética sonora como G.A.S. Drummers.

Pero antes de todos los guitarrazos nocturnos, en los Teatros Luchana habrá unas sesiones para tomarse el vermú y ver a otros artistas amigos (o hermanos) de Bonet, como Joan Colomo, Dani Llamas, The Big Bench y Xavier Calvet, estos con entrada libre y en horario de mañaneo-mediodía.

Podéis seguir el minuto y resultado en el evento de Facebook y, sobre todo, pillar las entradas.

Ferran, esta va por ti.

Ferrish Festival