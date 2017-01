Javi Ferrara se quedó soltero y con el corazón roto en 2007. En vez de llorar, tuvo una idea mejor: crear los (o las: no sabemos si el nombre es masculino, femenino, intersexual o pansexual) Ferrara Fest y dar cobijo a una de las generaciones más sobresalientes de la escena underground madrileña, aquella del elixir de la Generación MySpace que durante 2008 y 2009 cambiaron el devenir de la etiqueta de ‘música indie’.

Ha pasado casi una década, y tras tres años perfeccionando su labor como promotor de alguna de las grandes citas musicales del circuito madrileño (es el capo detrás de Sound Isidro y el Escenario Eslava, entre otras mandangas) ha decidido regresar con las Ferrara Fest el próximo jueves 19 de enero en la Sala El Sol, con Schwarz, Persons y Navaja .

Hablamos con Javi Ferrara sobre el pasado, presente y futuro de las Ferrara Fest y también de cómo ser un programador kamikaze y no morir en el intento.

Notodo: ¿Recuerdas cómo, cuándo y por qué nacieron las Ferrara Fest,?

Javi Ferrara: Por supuesto que lo recuerdo. El primer Ferrara Fest fue el 16 de enero de 2008 en La Boite, con Hyperpotamus, The Joe K-Plan y Mopane. A mediados de 2007 tuve un revés amoroso y me quedé hecho una mierda y me refugié en mis amigos; muchos eran y son músicos, yo tenía tiempo libre y ganas de hacer cosas por lo que empecé a ayudarlos a hacer conciertos.

Era la época de MySpace y pronto me di cuenta de ingente cantidad de grupos de calidad que poblaban el abandonado underground madrileño, y como buen oportunista quise reflejar ese momento en un pequeño ciclo/festival de carácter mensual.

NTD: ¿Los Ferrara Fest acabaron siendo absorbidas (a lo grande) por otros ciclos que programas como Sound Isidro o Escenario Eslava?

Javi: Los Ferrara Fest jamás podrán ser absorbidos por nadie ni nada. Durante todo este tiempo no he dejado de agradecer a aquella chica que me engañara con un batería, pues me dio una razón de ser, que es la de organizar conciertos y con distintos nombres, que es lo que he hecho desde entonces. En esta época donde existen miles de festivales “clones”, sin alma, con los mismos grupos, ni gusto ni amor por la música y tan sólo la intención de conseguir un rédito económico, es cuando más hago un alegato por lo que fueron y será los Ferrara Fest.

NTD: ¿Son las Ferrara un elogio de ‘lo underground’ o crees que en algún momento pueden llegar a tener un tipo de vocación más masiva?

Javi: Es una forma de verlo, sí, los Ferrara son lo que son, nunca tendrá una vocación masiva. Tenerla sería una sorpresa y le haría perder cierto encanto, posiblemente.

NTD: ¿Por qué volver ahora con ellas? ¿Vuelven para quedarse o es sólo una fiesta puntual?

Javi: ¡Nunca me fui! Ya en serio, espero poder a recuperar el Ferrara Fest: el año que viene es el décimo aniversario y habrá que liarla gorda, pero antes me gustaría hacer algo más, el único problema es que empecé el Ferrara con 25 años, ahora tengo 34 (ya sé que aparento más, hijos de puta) y me cuesta mucho más que antes poder encontrar cosas nuevas y buenas, que eran dos de premisas del Ferrara Fest, y no quiero decir con esto que no existan, simplemente que no las conozco.

NTD: ¿Es la ‘marca’ de conciertos a la que más cariño le tienes?

Javi: Sin lugar a duda alguna. Me llamo Javi Ferrara, ¿no?

NTD: ¿Haces números antes a la hora de programar con cierta rentabilidad o eres más de ‘corazonadas’ y le haces caso a tus gustos y las necesidades que tiene el circuito?

Javi: He empezado a quitar y a poner el IVA hace muy poquito: eso te lo dice todo. Soy un tío muy pasional y bastante irresponsable, y eso me llevó a deber mucho dinero durante una época de mi vida, pero pagué hasta el último céntimo.

NTD: Allá por 2008 y 2009 era en las Ferrara donde grupos como Toundra, Nudozurdo, Havalina, Brian Hunt, Hyperpotamus, Ginferno, EdredóN, Persons o Rosvita, entre otros, empezaron a tener cierta visibilidad. ¿Crees que has sido el catalizador de una generación de rock en Madrid?

Javi: Bueno, los grupos estaban; quiero decir que yo únicamente me hice eco de ese momento. Hombre, me pone cachondo y me infla bastante el ego verme como catalizador de una generación, pero no creo que sea cierto, aparte de los otros promotores que también estaban en aquellos años: por allí ya andaba Edu (Giradiscos) o Alex (Nooirax), la gente de Brama y mucha más que vino y se fue muy rápido. Estaban los grupos y una revista que con cierta perspectiva creo que nos dio la poca vez que por entonces tuvimos que fue Arto de Madriz.

NTD: ¿Crees que en 2017 existen tantas joyas escondidas en el territorio underground como quedó demostrado que había en aquellos 2008 o 2009?

Javi: Pues como te dije antes seguro que existen, sinceramente creo que menos, pero existirán; el problema es que, como todo, es algo generacional. Me encantaría que un chaval de 24 o 25 años me llamara y me dijese: “yo conozco a mogollón de grupos increíbles que tú no”. En ese momento le cedería con mucho amor el Ferrara Fest.

NTD: En aquellos años también surgieron otras promotoras de conciertos como Giradiscos, Holy Cobra Society (hoy Holy Cuervo) o Brama, entre otras. ¿Hay buen rollo y hermandad entre vosotros o crees que la competencia también es sana para hacer crecer el circuito?

Javi: Edu es mi amigo y te puedo decir todo lo bueno y lo malo de alguien con quien he crecido y quien tengo mucho cariño. Con la gente de Holy siempre me he llevado sensacional y me parece que ponen un poco de profesionalidad dentro de lo ratas, trepas y piratas que somos en Madrid. Con Brama siempre tuve la impresión que me miraron por encima del hombro: yo hacía conciertos de grupos que ellos consideraban una puta mierda y a mí me encantaban, ellos eran muy puristas con todo lo que hacían, pero por otro lado me solía gustar mucho lo que programaban.

Buen rollo siempre hubo y habrá, y hermandad, relativa. Creo que cada uno va a lo suyo y no me parece mal, siempre y cuando nos respetemos.

NTD: ¿Qué tiene que tener un grupo para tocar en las Ferrara Fest? ¿Crees que hay un tipo de sonido o escena concreta que forma parte de la genética de las fiestas?

Javi: Básicamente que me guste, siempre busqué sonidos nuevos o poco convencionales y que fueran divertidos, eran una fiesta y si la gente se aburría no tenía sentido hacerlo. Pero con nombres como Hyperpotamus, Rosvita, Ginferno, Nudozurdo, Modulok Trio, Rip KC, El Páramo, Dead Capo, Paco Loco Trío… podías hacerte una idea de por dónde iban los tiros.

NTD: ¿Con qué grupos tienes una cuenta pendiente? Es decir, ¿hay alguno (alcanzable: no vale que me digas Jimi Hendrix) que te quedó por programarlo en su día o que te gustaría poder programar algún día?

Javi: Cuenta pendiente siento que tengo con Anni B. Sweet, que en aquel momento me escribió para tocar y fui un poco desagradable. Luego me gustaría mucho poder hacer algo con grupos como Siesta!, Niño de Elche, Exquirla, Tigres Leones, Madee, La Débil… Y ya internacionales ni te cuento: ¡un porrón…!

NTD: ¿Cuáles serán tus próximos movimientos como promotor? ¿Algún adelanto que nos puedas dar del Sound Isidro, el Escenario Eslava o las propias Ferrara Fest?

Javi: Pues este año Sound Isidro va ser más Ferrara Fest que nunca, no tenemos intención alguna de competir con la cantidad absurda de festivales que hay, por lo que estamos haciendo una programación con gusto, cariño y criterio.

Este debe de ser el año de la consolidación de Escenario Eslava, estamos desarrollando sus tres etiquetas y tenemos las expectativas muy altas con el ciclo y es año de la vuelta del Ferrara Fest, por lo que mejor no puede empezar el año. Aparte tengo muchos planes nuevos por lo que espero que vayan cristalizando a lo largo de 2017.

