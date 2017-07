Desde que Sting abriese el melón hace un par de semanas, el Teatro Real tiene otro color: el del catálogo de Universal Music, el de las derivas de músicas no asociadas a sonoridades sinfónicas u operísticas, sino a las del pop, el flamenco, la música electrónica y el formato canción con firmas singulares. Pero mientras aún quedan por delante directos tan variados como los de Luis Fonsi, Zucchero, Tom Jones o Rosario por delante, también quedará una semana en la que prácticamente cada día se celebrará un concierto matinal en el icónico espacio madrileño.

Desde Notodo queremos invitarte al concierto que ofrecerá Fernando Alfaro, otrora líder de Surfin’ Bichos y Chucho y uno de los símbolos fundamentales del sonido alternativo patrio, del próximo miércoles 26 de julio al mediodía. Allí, el manchego desplegará su cancionero en solitario más ilustre, y quién sabe, si aprovechando la coyuntura icónica de que un autor de su perfil pise el escenario del Teatro Real, también deja algún guiño a parte del cancionero que practica con sus otros proyectos.

