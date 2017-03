El mundo de los videojuegos está cambiando y cada vez son más las iniciativas creadas para reivindicar la presencia de mujeres en el sector. No es ningún secreto que en esta industria las mujeres ocupan un segundo puesto por debajo de los hombres, tanto consumidoras como profesionales. FemDevs es un colectivo creado por y para mujeres que se centra en visibilizar el papel de éstas como desarrolladoras de videojuegos, proporcionar recursos y apoyo tanto a las que ya están dentro como a las interesadas y denunciar las situaciones de desigualdad en el entorno laboral.

Notodo: Habéis creado FemDevs, una iniciativa que apenas lleva un mes en las redes. ¿Quiénes sois?

FemDevs: Somos tres chicas de distintas ciudades y distintas disciplinas, pero que compartimos una misma pasión: el desarrollo de videojuegos.

En primer lugar, África Curiel, es filóloga inglesa y está especializada en narrativa. Ha trabajado como game designer y escribe sobre videojuegos para varios medios y para su canal de YouTube, Yugen. Ella es la que está detrás de las redes sociales y la que atiende a las chicas que nos llegan interesadas.

Rocío Tomé, psicóloga clínica, aprendió a programar desde muy pequeña de manera autónoma, llegando a desarrollar una aplicación en Realidad Virtual para el tratamiento del dolor agudo en el marco universitario. De las tres, es la que más activismo feminista tiene a sus espaldas.

Estefanía Bitan, también licenciada en psicología. Ha colaborado en varios proyectos como Game Designer, guionista y también escribe en varios medios. Estefanía es la que se encarga de los asuntos más formales y administrativos. De las tres, es la cordura y el realismo, el impulso que hacía falta para formar la asociación.

Notodo: ¿Qué pretendéis conseguir con FemDevs?

FemDevs: Nuestros objetivos son muy claros: dar visibilidad al trabajo de las mujeres en el sector de los videojuegos en todas sus áreas y proporcionarles todos los recursos que podamos para fomentar su formación en el sector, además de apuntar y denunciar todas las dificultades que tenemos específicamente por nuestro género a la hora de elegir o ejercer esta opción laboral.

En otras palabras, queremos enseñarle al mundo que las mujeres tienen la posibilidad de ejercer este trabajo igual que un hombre. Queremos que las mujeres interesadas tengan referentes dentro del desarrollo de videojuegos y se animen a planteárselo como una opción laboral o una afición enriquecedora. Queremos que, además, estas mujeres sean valoradas en lo que hacen para que no encuentren barreras en su camino. No buscamos un trato especial por ser mujeres, exigimos un trato igualitario que, a día de hoy, no tenemos.

Notodo: ¿Cómo surgió la idea de crear una plataforma para visibilizar a las mujeres relacionadas con el desarrollo de videojuegos?

FemDevs: Cuando llevas mucho tiempo intentando incorporarte al sector, normalizas esa dificultad añadida que tenemos las mujeres y la justificas de algún modo. Fue a raíz de la puesta en común de experiencias personales entre las fundadoras y otros compañeros que conseguimos identificar claramente el patrón de dificultad añadida que teníamos. La propia alegría que nos dio conocernos entre nosotras nos hizo conscientes de lo necesario que es estar en contacto con otras mujeres dentro de esta industria.

Notodo: ¿Cómo ha sido la acogida tanto por parte de los profesionales del sector como de los aficionados?

FemDevs: Ha sido increíble. Tenemos más de 200 chicas activas en la asociación que han encontrado en FemDevs un apoyo y una comprensión que no habían tenido nunca. Entre ellas se animan, escuchan y felicitan y toman conciencia de las injusticias que han sufrido por su género. Cuando a lo largo de tu vida encuentras constantemente trabas a la hora de dedicarte a lo que te gusta, acabas pensando que eres menos válida que el resto de las personas. Aquí las chicas aprenden que no, que pueden hacerlo genial, que muchos de los problemas que habían tenido en el pasado poco tenían que ver con su valía personal y que pueden seguir haciéndose valorar con una autoestima sana.

Con esto no queremos decir que todos los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres en este campo sean por culpa de nuestro género. Ni mucho menos. Es un área muy competitiva y dura, somos conscientes de ello. Por eso es importante que señalemos y tomemos consciencia de la problemática añadida que sufrimos para eliminarla y lograr que se nos juzgue realmente por lo que valemos, desarrolladores y desarrolladoras por igual.

Notodo: ¿Habéis notado diferencias en las reacciones de hombres y mujeres en vuestro nacimiento y vuestra creciente fama?

FemDevs: Hemos recibido halagos y críticas desde ambos géneros (incluso de personas fuera de esta dicotomía). Es lógico si pensamos en una asociación de cambio social que critica un sistema bien arraigado. También es cierto que han sido más los hombres los que han atacado nuestra asociación, con algunas críticas bastante fuertes y agresivas. Aún así, la respuesta ha sido mayoritariamente buena y, afortunadamente, las críticas son minoría.

Notodo: ¿Os habéis visto influídas por TodasGamers?

FemDevs: Por supuesto. Para todas las chicas aficionadas a videojuegos TodasGamers ofreció un espacio con un mensaje muy claro: “Nosotras tambien jugamos”, “Somos parte del mercado”, “Jugar no es solo cosa de chicos”. Este mensaje es idéntico al nuestro, solo que en áreas de actuación distintas. Ellas nos visibilizan como consumidoras, nosotras como desarrolladoras. Una sinergia increíble.

Notodo: Empezásteis por Twitter, tenéis un Slack con diferentes canales donde las chicas tienen un espacio seguro para debatir entre ellas, compartir proyectos, desarrollar ideas, etc., también habéis abierto una página web. ¿Qué más tenéis en mente para potenciar vuestro proyecto?

FemDevs: De momento, nuestro gran objetivo siempre ha sido la FemJam: un evento nacional donde mujeres desarrolladoras puedan dar a conocer sus obras. No hay mejor manera de visibilizar nuestro papel en el sector que presentar proyectos donde todo ha sido desarrollado por nosotras. El resto de objetivos están surgiendo sobre la marcha. No podemos ser demasiado rígidas porque debemos adaptarnos a cómo va avanzando la asociación. Nuestras prioridades cambian constantemente porque nuestra asociación evoluciona sin parar. Supongo que dentro de unos meses tendremos una agenda algo más organizada.

Notodo: Me gustaría profundizar en vuestro Slack. ¿Qué se cuece exactamente ahí dentro?

FemDevs: Es increíble. Hay un compañerismo espectacular… ¡se respira sororidad! Las chicas están ayudándose entre ellas constantemente, como iguales, desde la aficionada hasta la profesional con varios años en el sector. No hay jerarquía, no hay competitividad… Ya se han puesto manos a la obra y están colaborando en proyectos interesantísimos.

También se han creado concursos como el #FemReto y las chicas comparten recursos para formarse continuamente. Además, entre ellas están formando lazos increíbles. Por primera vez, han conseguido una comunidad en la que pueden ser escuchadas y comprendidas cuando tienen alguna dificultad por ser mujer en un sector predominantemente masculino.

Notodo: Según he leído habéis tenido topos, tíos haciéndose pasar por mujeres para intentar acceder a los canales de Slack. ¿Por qué creéis que pasa esto?

FemDevs: Queremos creer que son personas con más tiempo libre que sentido común, pero desgraciadamente se ve que es un problema estructural que poco tiene que ver con este. Cuando un hombre no es consciente de sus privilegios y cree de verdad que la mujer no encuentra ninguna dificultad por culpa de su género, le molesta la creación de un espacio no mixto porque se siente atacado, devolviendo el “ataque” contra algo que considera ilícito.

La sociedad nos dice que las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres y la mayoría de la población ondea este argumento por bandera. Lo que ocurre es que no es así: la mujer tiene más díficil acceder al mercado laboral de los videojuegos porque se la considera menos válida, se teme que vaya a querer tener familia o simplemente sus capacidades quedan detrás de su físico, por poner algunos ejemplos. Aunque esto suceda, no se detecta a primera vista. Hay que hacer un ejercicio activo de crítica para tomar conciencia de esto, y las personas que atacan nuestra iniciativa no lo han hecho. Solo ven ese argumento tan correcto que dijimos antes que elimina el género como determinante de muchos de nuestros problemas.

Notodo: ¿Cómo os estáis defendiendo de ese intrusismo masculino?

FemDevs: De ninguna manera porque no ha hecho falta. No sabemos si habrá algún topo, somos muchas y algunas chicas interaccionan menos que otras, pero me imagino que si había algún topo se ha dado con un canto en los dientes porque no ha encontrado nada que criticar. Los tíos que nos atacan creen que estamos creando ritos con esvásticas moradas y sin dejar de hablar de ellos y criticarlos. Siento decepcionarlos, pero no. Somos un grupo de mujeres desarrolladoras de videojuegos así que, sorpresa, solemos hablar la mayoría del tiempo de desarrollo de videojuegos.

También puntualizar que hemos recibido muchísimo más apoyo que críticas del sector masculino. Por lo general entienden, comparten y apoyan nuestra causa, dejando a los “haters” en una minoría ignorable.

Notodo: ¿Cuál diríais que es la situación actual de la mujer en el desarrollo de videojuegos?

FemDevs: Los datos indican que prácticamente la mitad de las personas que juegan son mujeres (43%) mientras el 83% de los profesionales en el sector son hombres. Nosotras mantenemos y defendemos que, aunque en los últimos años el consumo de videojuegos se ha normalizado un poco entre ambos géneros, el desarrollo sigue considerándose una labor mayoritariamente masculina. Por esta razón, una mujer encuentra una dificultad añadida a la hora de trabajar desarrollando videojuegos, intensificándose si hablamos de acceder a puestos de decisión o posiciones superiores en la jerarquía del equipo.

Notodo: ¿Creéis que la cosa está cambiando satisfactoriamente o el ritmo tendría que ser más acelerado?

FemDevs: Está cambiando satisfactoriamente, no hay duda, pero, al ser un tema tan complejo, la situación varía a lo largo del tiempo. Por ponerte un ejemplo, existe más hipersexualización a día de hoy, que los polígonos lo permiten, que en la época de 16-bits. Las prioridades y la problemática evoluciona tan frenéticamente como lo hace el mercado y es nuestro deber ser críticos con los productos que desarrollamos y consumimos. Siempre podría ser un cambio más rápido, pero en nuestra opinión lo importante es avanzar constantemente a buen ritmo, interiorizando bien las bases y adaptando las prioridades constantemente.

Notodo: Supongo que, al igual que en el campo de la informática en general, la situación de opresión, invisibilización, paternalismo, mansplanning, está a la orden del día. ¿Qué experiencias habéis vivido vosotras o cuál ha sido la situación más hardcore que os han contado?

FemDevs: Pues nosotras personalmente habíamos tenido nuestros problemas, pero nada comparado con el acoso o el trato que habían recibido algunas de las chicas que compartieron sus experiencias por Slack. No vamos a dar detalles porque son experiencias personales, pero os adelantamos que dentro de poco estamos preparando un artículo recolectando todas las experiencias que las chicas quieran compartir públicamente.

Notodo: Teniendo en cuenta vuestra experiencia, ¿animaríais a otras chicas interesadas con la informática y el desarrollo de videojuegos a unirse a vuestra causa, hacer activismo, ”salir de entre las sombras”, etc., o las disuadiríais y animaríais a acceder a otros sectores menos opresivos?

FemDevs: ¡Por supuesto que las animaríamos! De hecho, nadie mejor que nosotras para constatar la diferencia entre querer incorporarte al sector sola, y hacerlo con el apoyo de un grupo de mujeres que te comprenden y apoyan en la problemática añadida que sufres por ser mujer.

A menudo hemos encontrado que las mujeres que quisieron trabajar en el sector o sentían interés por el desarrollo de videojuegos percibían sus capacidades como muy limitadas, se veían poco capaces o poco profesionales. Ayuda mucho saber que parte de esta percepción ha sido por el trato que te has encontrado a lo largo de tu vida. Es normal que creas que no eres buena programando si casi se ríen de ti cuando dices que es una de tus aficiones.

Notodo: Dentro del desarrollo de videojuegos en general, ¿cuál diríais que es el espacio más ”amable” para las mujeres?

FemDevs: Apartado visual, sin duda alguna. Es relativamente común que una mujer se dedique al aspecto artístico en los videojuegos. Podríamos discutir si el trabajo de una mujer en ese espacio está igual de valorado que el del hombre o si encuentran algunas dificultades añadidas, pero al menos se reconoce la valía. El peor diría que programadora. Es muy difícil que te tomen en serio, a veces incluso con experiencia a tus espaldas.

Notodo: ¿Es la situación diferente en España comparada con otros países? ¿Seguimos yendo en esto un paso por detrás como en tantas otras cosas?

FemDevs: Realmente nos hemos informado poco acerca de la situación en otros países. Alguna vez nos hemos cruzado con críticas y datos muy similares a los nuestros en países vecinos. Si hay una estructura social bien arraigada que causa todo esto, es normal pensar que en mayor o menor medida afecta a otros países. Desconocemos si estamos a la cabeza, a la cola o en el bulto… o si tiene algún valor compararnos con otro país donde la situación social es distinta.

Notodo: ¿Qué futuro creéis que tiene el papel de las mujeres en la industria de desarrollo de videojuegos? ¿Sería este muy distinto de no haber iniciativas como la vuestra?

FemDevs: Creemos que la situación está mejorando. Si no creyéramos que podemos construir un lugar más justo para mujeres como nosotras, no podríamos dedicar todo el esfuerzo y cariño que estamos dedicando al proyecto. Y no solo nosotras, existen multitud de iniciativas muy similares que denuncian la misma problemática, y es la única manera de producir un cambio.

De momento, no creemos que estemos marcando ninguna diferencia perceptible, pero como ya dijimos alguna vez… nuestro objetivo es que un día no hagamos falta y que el prefijo “Fem” de FemDevs no sea necesario para visibilizarnos, porque todos y todas seremos “Developers” con las mismas oportunidades de trabajar en el sector.

