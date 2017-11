La última producción del infatigable Jason Blum no carece de atractivo: llevándose la premisa de Atrapado en el tiempo al territorio del slasher adolescente, cuenta la historia de Tree (Jessica Rothe), una joven universitaria algo errática que se verá obligada a repetir una y otra vez el día en el que un asesino enmascarado acaba con su vida. Ante la descorazonadora perspectiva de morir invariablemente sin importante qué haga o donde se esconde, Tree se verá obligada a tratar de desenmascarar a esa persona que tanto anhela verla criando malvas.

Cuando Tree se despierte por tercera o cuarta vez consecutiva en la habitación de un chico al que apenas recuerda y la veamos salir histérica y escopeteada por la puerta de la residencia de estudiantes donde ha pasado la noche, tanto el movimiento de la cámara como la expresión de su rostro harán palpable su confusión al respecto de lo que está ocurriendo. Uno de los aspectos más interesantes de Feliz día de tu muerte es la posibilidad de ver cómo, al repetirse constantemente el mismo día, la protagonista toma una percepción cada vez más aguzada de sí misma y de su entorno. Algunas cosas, y algunas personas, no son lo que parecen.

“El mayor inconveniente quizá sea que llega casi veinte años tarde a su cita con las estanterías de aquellos videoclubes en los que, gracias a Wes Craven y Kevin Williamson, el terror adolescente hacía furor”

El problema es que, si el desarrollo de los personajes nos reserva algunos descubrimientos, no podemos decir lo mismo del mecanismo narrativo, que se limita a resetear el día una y otra vez hasta que el misterio se resuelva. Llega un momento en el que la película se vuelve derivativa y atropellada, y aunque tampoco nos da tiempo a aburrirnos uno termina pensando que se podrían haber tratado de llevarnos hacia coordenadas menos familiares a los que llevamos toda nuestra vida adulta consumiendo cine de terror adolescente. Por otra parte, me gustaría no ser el único al que le chirría que el viaje de autoconocimiento que emprende Tree a raíz de la situación en la que se halla la lleve, una vez más, de la inestabilidad a una aparente estabilidad que pasa por congraciarse con su entorno y (sic) buscarse un buen novio.

Supongo, con todo, que los entusiastas del slasher y quienes siempre celebran la presencia de cine fantástico en la cartelera (podéis contarme entre ellos) encontrarán algún motivo de alegría en el estreno de Feliz día de tu muerte. Que una de sus últimas escenas haga explícita la deuda con Atrapado en el tiempo da fe de la humildad de este divertimento, cuyo mayor inconveniente quizá sea que llega casi veinte años tarde a su cita con las estanterías de aquellos videoclubes en los que, gracias a Wes Craven y Kevin Williamson, el terror adolescente hacía furor. En realidad, diría que la película de Christopher Landon es netamente superior a muchos de los subproductos que alquilábamos entonces.

Feliz día de tu muerte