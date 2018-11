Las LCD Soundsystem danesas están ‘demasiado apretadas’

Suenan a grupo de culto de la no wave o el art-rock neoyorquino de finales de los ’70; pero, también, extremadamente contemporáneos. Su propuesta, entre la baja fidelidad del C86 o el garage limpio, y el sonido de un ramillete de propuestas que van desde LCD Sounsystem a !!! han colocado a Felines en una órbita especialmente singular, y al que ponerle un píxel de seguimiento tatuado en sus muñecas.

Así lo demuestran los daneses en Saying It Twice Makes It Real, un EP para el sello Crunchy Frog y Burger Records en el que suenan tan cerca del David Lynch críptico como del surrealismo melanco-pop del siglo XXI. Aires de jazz (incluidos vientos), punk desengrasado y funk de cafetería hípster pueblan las seis canciones de un álbum que se adhiere al paladar en la primera escucha.

Y de todas las canciones, Too Tight (es decir, “demasiado apretado”) sobresale especialmente; como también lo hace su videoclip, realizado por una Michella Bredahl que ha conseguido trasladar ese universo surrealista e impredecible que el cuarteto de Copenhague lleva por bandera, y en donde las imágenes de habitantes de un tren se entremezclan con las de gatos gordos, posters de tigres, ramos de flores o chinos haciendo gimnasia. El propio grupo nos ha contado algunas cosas sobre el vídeo:

“Refleja el tema de la canción de sentirse inquieto e inadecuado, pero siempre curioso y en busca de respuestas. Cuestiones que tienen que ver con la soledad, ser un ser humano en una ciudad, el paso del tiempo y la búsqueda de sentido. El vídeo también es un pequeño homenaje a Nueva York, porque nos identificamos con el sonido ‘no wave’ de la ciudad en la década de 1980 “

Felines