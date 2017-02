Un vestido de fibra de carbono, jerséis de plástico reciclado o un abrigo de tiras de plata cortada de un cd son algunas de las prendas que proponen las diseñadoras de moda sostenible Felder Felder en su última colección.

Felder Felder es la marca de moda ecológica, con glamour y un punto rebelde de las gemelas alemanas, residentes en Londres, Daniela y Annette Felder. Sus diseños son atrevidos, modernos y sensuales, pero tremendamente estéticos y rotundos a la vez. Estas mujeres no se andan con remilgos ni a la hora de elegir sus materiales (en su mayoría reciclados y de fibras naturales), ni a la hora de defender una moda sostenible a la vez que glamourosa. Dicen que su inspiración surgió a partir del (muy recomendable) documental denuncia True Cost .

La sofisticación y elegancia no está reñidas con la sostenibilidad: Cuando un coche se convirtió en vestido

Ser cool es algo más que ponerte ropa de diseño y conducir un coche de alta gama, brillar con estilo y personalidad propia es cuando te pones el coche por vestido. Así lo demostraron este pasado 2016 en Felder Felder con su icónico vestido confeccionado a partir de fibras de carbono usadas en los coches eléctricos 13 y 18 de BMW. Vestido que exhibieron el pasado 1 de Febrero en la British Fashion Night de Madrid, donde se presentarán los diseños más vanguardistas de la moda sostenible británica. El evento se enmarca en el programa trienal del British Council Sustainable Fashion creado para promocionar a los diseñadores Europeos más innovadores en este campo. Cristina Salguero, Diana Saldaña, Andrea Salinas y Federico Sainz de Robles, Alicia González López y Celia Díaz son los diseñadores españoles premiados este año para los European Workshops en Francia y Atenas.

Entre las celebrities fans de Felder Felder, y en las que puedes inspirarte para conseguir tu look glamrock sostenible, se encuentran Rihanna, Florence Welsh de Florence & The Machine, Gwyneth Paltrow, Rita Ora o Allison Mosshart vocalista de The Kills.

“Siempre femeninas nunca cursis” FF. Colección de Invierno 2016-17:

Felder Felder