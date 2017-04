Demostrando que está viviendo uno de sus momentos creativos más dulces, Fee Reega publicaba a través del sello asturiano Humo hace pocas semanas Sonambulancia, su tercer álbum en tres años, mientras además capitanea unos Captains que acaban de publicar un homónimo álbum debut.

Sin embargo, la alemana de adopción asturiana encuentra en su proyecto en solitario una química especial, como queda claro en su flamante último ejercicio: un álbum de cavilaciones folk, aires experimentales y pirotecnia rockera alternativa de autor.

Una de sus mejores canciones es Niebla, de la que estrenamos en exclusiva su videoclip, a tan solo unos días de que se suba al escenario de La lata de zinc de Oviedo el próximo sábado 8 de abril. Del videoclip, realizado por Laura Meixús, la propia artista dice:

“NIEBLA es un paseo por Asturias, la tierra que me ha adoptado y de la que con algo de suerte nunca me van a echar. […] tenía ganas de hacer algo más directo y despreocupado, con mi muy buena amiga Laura Meixús. Optamos por esa estética, de cámara de mano y zooms cutres, y todo lo que hace falta son un par de personas, un coche y montarse unas movies en la cabeza. Veo a diario sitios de los que disfruto, bonitos y feos, y que me dan impulsos para inventarme historias alrededor de ellos. En el video aparece el puerto de Somiedo, donde subimos a buscar un poco de nieve, vestidos de pieles de oveja, y teñimos cosas de dorado. Aparece un piso en el centro de Gijón, donde una máquina de humo comunica con un ventilador TURBO y el piso se llena de niebla. Y aparecen las paredes pintadas de las casas de Cimadevilla, que tanto se parecen a los campos de colores de Mark Rothko. La canción no tiene una historia, tiene fragmentos de historias que se alinean y así crean algo que se parece a un sueño. El videoclip intenta hacer algo muy similar, usando imágenes que giran alrededor de la misma persona, que se unen con objetos, paisajes y movimientos para rozar historias sin contar ninguna en concreto”.

Fee Reega