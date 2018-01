Algunos tenemos un problema muy serio con Vanilla que no queremos solucionar: la adicción y FAVX son los únicos responsables. Desde que les viera por primera vez en directo aquella tarde en el oscuro Ítaca, no he parado de recomendarles a vecinos, enemigos y conocidillos. Aunque me hubiese comportado igual con tan sólo escuchar su post-grunge desde el sofá, pero el factor visual de todo lo que hacen sobre el escenario y el show que montan estas bestias del espectáculo marcan la diferencia.

Verles forma parte de algo inteligente, pero, sobre todo, es saber que la música con ellos siempre está dentro de un movimiento arriesgado y experimental, máximo y elegante, que mira hacia delante constantemente. La verdad es que a Daniel Treviño le he visto más veces entre el público que como músico en escenarios, pero no ha sido precisamente porque FAVX haya recorrido pocas veces el país. Los madrileños han girado hasta decir basta y el público que les ha abrazado en cada ciudad lo puede corroborar. España ya les conoce, ahora toca probar en Europa.

Welfare, que sale de la mano de Miel de Moscas y Burger Records, es el EP que estábamos esperando todos los que nos enamoramos en su momento de dos singles aislados y sobrados de carácter. La charla con Treviño, hombre y guitarra de FAVX y señor orquesta de King Cayman (otro proyectazo que tal baila y del que os hablamos aquí), no alcanzó la media hora de una conversación que nunca nos será suficiente.

“Internet ha hecho que muera la clase alta del rock: vivimos el momento de la clase media del rock. Hace falta que el rock sea atractivo para el público”

Vanilla es un single dedicado con cariño a Marcos, miembro original de la banda hasta hace poco, que tuvo que dejar FAVX por imposibilidades a la hora de compatbilizar su trabajo con la banda. Supongo que haberlo grabado con vosotros tiene un valor importante.

¡Sí!… Marcos grabó los temas con nosotros porque, al final, eran temas suyos, también… Desde luego, en aquellas quedadas para grabar, Elena no estaba preparada para grabar los temas. La decisión del cambio se tomó, digamos, “entre bastidores” mucho antes de que lo hiciésemos público en las redes. Como la grabación sucedió entremedias, pues bueno…

Su salida era por una cuestión de logística y, sobre todo, para que Marcos no estuviera estresado. Grabar un disco, que era algo que él se podía permitir a nivel de tiempo, nos parecía un homenaje a su tiempo en la banda. Un homenaje merecidísimo. Por eso la dedicatoria e incidir tanto en ello. Al final, aunque ya no forma parte de la banda, Marcos sigue presente en este disco.

“En España, entrar en festivales grandes es casi imposible. En Inglaterra es casi urgente que las bandas emergentes tengan presencia en los festivales grandes; aquí, casi imposible”

¿Vanilla es un tema al que ya se le pueden sacar resultados? Medimos el éxito de las canciones por la cantidad de reproducciones que consiguen o por las veces que han sido compartidas (incluso por la cantidad de likes que acumulan), ¿cómo está funcionando en redes?

Se recibe bien. Nosotros en redes estamos ahora en proceso de subirla a Spotify (la lanzamos primero con Soundcloud). Creo que está funcionando bien. A nivel de SoundCloud, que es el único termómetro que tenemos de momento para evaluar cómo va, ha superado en una semana en reproducciones a los temas que teníamos antes (que llevaban subidos un año). Entonces, ¡joder!, la verdad es que mola mucho, parece que ha quedado guay.

Lo que haremos ahora con los temas anteriores será borrarlos, porque los hemos regrabado y los relanzaremos en enero junto con el resto. Estoy muy contento con Vanilla y con el sonido en general… Las grabaciones han quedado muy bien. Ya habíamos grabado todos estos temas en su día (hace mucho) en un EP que nunca llegó a salir. Cuando llegó la oferta de Miel de Moscas, Ángel nos ofreció regrabarlo con Hans Kruger (Montreal Studios). Lo guay de este tío es que, como es un pavo al que le flipa la electrónica, nosotros habíamos decidido que si volvíamos a regrabar estar canciones queríamos hacerlo con alguien que no fuera de nuestro rollo ni del circuito del garage o el rock. Hemos llegado a un punto medio bastante chulo, mezclando su conocimiento de la electrónica y nuestro origen más rockero.

Con Vanilla en concreto estuvimos fijándonos mucho en una banda canadiense que se llama Weaves. Nuestro primer EP está un poco influenciado por su primer disco, que salió en 2016. El sonido de Vanilla es muy parecido al rollo que tienen ellos. Estamos muy contentos con el tema y con el EP completo porque íbamos con la idea de que quedara algo entre el sonido de ellos y bandas del palo y el metal industrial de los 90’s (que nos flipa a todos), y al final creo que hemos conseguido algo que anda entre todo eso.

¿Cómo están funcionando las Block Party?

Seguimos la filosofía de dejarlas gratis porque nos mola. Empezamos a hacer estas cosas pensando en cómo se hacían en los shows populares… Hay una banda de Nueva York que nos flipa bastante (que se llama Show Me The Body) que se identifica un poco con hacer este tipo de cosas: shows populares en los barrios. Pero bueno, esto que hacemos nosotros no es un show de barrio porque en Madrid es complicado (todos somos del extrarradio y eso es algo que no podríamos hacer en nuestros barrios), pero intentamos tener la filosofía del underground y del barrio popular…

Las otras dos ediciones que hemos hecho han sido muy divertidas, han salido muy bien y han estado genial de gente, nos lo hemos pasado muy bien. Siempre intentamos traer dos bandas locales emergentes que nos gusten y una banda de fuera. Con la última edición ocurrió una cosa: por primera vez no había nada más programado en Madrid ese día. Normalmente, siempre nos solía coincidir con algo, la primera lo hizo con la presentación de Cala Vento y la segunda con muchas cosas más.

“No puedes seguir haciendo lo que se hacía hace cuarenta años y pretender que a la gente le siga gustando”

Hemos hablado del cambio de formación, pero todo tiene un principio. ¿Cómo se forma FAVX?, ¿qué recorrido habéis tenido? y ¿cómo os ha ido en los bolos este 2017 que ya termina?

Empezamos siendo un dúo: Nico y yo. En realidad, ni un dúo siquiera: empezamos el grupo en una etapa de mi vida en la que yo montaba muchos grupos con colegas. Incluso llegamos a dar un par de bolos, pero sin que fuésemos todavía FAVX tal y como lo somos ahora. Cuando entró Marcos comenzamos a hacer algo más serio y ya grabamos esas primeras canciones de las que luego sólo salieron los dos singles que estrenamos entre finales de 2016 y principios de 2017.

A raíz de eso, nos llamó Jägermeister, se interesaron por la banda y nos metieron dentro de su circuito de conciertos, y hasta hace bien poco, durante 2017, hemos tirado hacia delante con conciertos que hemos montado nosotros mismos y con los que nos echaba el cable Jäger en festivales. Yo creo que en general el año ha ido muy bien, hemos tocado mucho, tanto que ahora me cuesta… Hemos estado mirando para cerrar nuevas fechas y la verdad es que tenemos que dejar un espacio en España porque lo cierto es que hemos tocado en muchas ciudades.

Corto recorrido como banda, pero muy intenso el camino…

Sí… Además, estamos muy contentos de que la gente haya seguido a la banda, o haya confiado en ella con sólo dos singles que teníamos fuera… Hemos estado en sitios súper guays compartiendo experiencias con gente súper chula y conociendo a muchas personas. Ha sido un año bastante intenso. Hemos hecho tres giras por España. Y luego la gira de Jäger, que estuvo muy bien: estuvimos en el Vida Festival, el Monkey Week, el Primavera Club. Queda por ver si 2018 esté a la altura de todo esto.

“Los Ramones fueron el Cecilio G de los años 70”

Así, a priori, ¿qué pinta tiene 2018?

Ahora que sale el EP, la primera inversión que queremos hacer, o el paso que me encantaría que la banda diera, es tocar en Europa, salir fuera. Nosotros ya salimos a Francia, pero lo suyo sería seguir tocando fuera; yo creo que es una evolución natural, sobre todo también por dejar respirar a España un poco, porque de tanto tocar aquí, al final, vamos a acabar cansando a la peña… molaría dejar ese espacio.

Ahora que hemos entrado en Miel de Moscas (que serán los que realmente saquen el disco), aunque no podamos adelantar nada de forma fija, sí te digo que estamos currando mucho para conseguir llegar a Europa. Nos gustaría también Inglaterra, aunque eso es un poco más difícil, porque es complicado entrar allí con sólo dos singles. Luego, en marzo nos vamos al SXSW y luego estamos viendo a ver si podemos tocar un poco alrededor del festival, esto es algo que se está trabajando y que parece que va a salir adelante, pero aún no hay nada confirmado al 100%.

“Si no fuera por el apoyo de Jägermeister no habríamos tocado en prácticamente ningún festival”

Ya que habéis recorrido España varias veces, lo que os ha llevado seguro a coincidir con muchas bandas, ¿qué grupos tienes en el punto de mira? Descubrimientos, impresiones, sorpresas nacionales…

España está en muy buena forma. La única putada que le veo a España es que creo que tiene una industria musical un poco complicada. Es muy difícil conseguir una comunicación directa (o tan directa como la que hay en Inglaterra) entre el underground y el mainstream. Me parece que tenemos bandas muy interesantes y muy buenas, pero que desgraciadamente no tienen medios para salir adelante. En Inlgaterra, en cuanto sale una banda underground coge velocidad enseguida y hay muchas ayudas. Aquí falta.

De nuestra promoción, o de la gente que está saliendo de lo emergente, me gusta mucho La Plata, VULK… creo que son bandas muy interesantes; también Serpiente, que son de Bilbao; Mazmorra también me gusta mucho (también de Bilbao). Podría nombrar bandas durante un buen rato… Lo de Quentin Gas & Los Zíngaros en Marruecos es una pasada… No sé cuánta peña habrá ido a Marruecos, pero desde luego que cuando vi el cartel dije: JO – DER. Me parece la hostia.

Creo que España tiene una buena escena, pero el problema que veo es que no existe una industria al nivel de la escena muchas veces. Entrar en festivales grandes es casi imposible. Si no fuera por Jäger (que al final es una plataforma que apoya a bandas emergentes), por ejemplo, nosotros no habríamos entrado en ninguno. En Inglaterra es inmediato, casi urgente, que las bandas emergentes tengan presencia en los festivales grandes y en España no lo veo así.

Dentro de esta escena también cuenta el público. ¿Está en forma este público? ¿Está el público en los conciertos o cada vez está más detrás de una pantalla?

He pensado en esto muchas veces, pero no he llegado nunca a una conclusión. A mí me gusta mucho el público español porque las veces que he salido fuera sí que he visto un público más frío… Somos un público muy interactivo, y eso me mola. Yo, cuando voy a tocar (que tampoco es que esté pensando siempre en el público y haciendo clases de zumba, como hacen algunos grupos tochos), me gusta ver a un público que recibe lo que le damos, que consume de forma activa lo que nosotros hacemos sobre el escenario.

Por otra parte, creo que en general vivimos momentos complicados… Aunque no quiero decir que vivamos momentos complicados para la música en directo (porque no creo que sea así). Hemos vivido una fiebre de la música urbana, que ha estado de la leche porque nos ha ayudado a todos a descubrir un montón de géneros y está muy bien, pero no sé… En el siglo XX hubo un momento irrepetible: la música rock se popularizó y se hizo moda, todo el mundo quería ir a conciertos de rock. Ahora vivimos un poco la resaca de esos momentos.

En el documental de Oasis hay un momento en el que están yendo en helicóptero a un concierto que tienen que dar delante de 90.000 personas (que es mayor que cualquier aforo de cualquier festival tocho en España) y el tío dice: “Esto no se va a repetir nunca más”. Y es verdad. Una de las cosas que ha conseguido internet es que muera la clase alta del rock… ahora, vivimos el momento de la clase media del rock… A mí me parece que hace falta generar un interés en el público o hacer el rock atractivo al público, que al final es algo que han hecho todos los grupos (Ramones, Nirvana…) que quisieron y consiguieron conectar con el público joven.

“Empezamos a organizar las ‘block parties’ para mantener la filosofía del underground y la conexión con los barrios populares”

Hacer rock no está de moda…

Hoy, tocar música de guitarras juega en contra porque no es interesante para la gente joven. Para mí lo es, para mucha gente lo es, sin duda mucha gente no rechaza la música de guitarras pero, joder, lo que ahora conecta más con la gente es la música urbana… En Madrid hay una oferta y una demanda de conciertos brutal, la misma noche puede haber ocho bolos, incluso veinte, y son todos bolos de categoría. Pero me hace gracia la gente que tiene un grupo de rock que versiona a los Rolling y dice: “joder, es que no viene nadie a vernos…”. No, no, es que tu propuesta no es interesante. No puedes seguir haciendo lo que se hacía hace cuarenta años y pretender que a la gente le siga gustando.

El rock no es como la ópera: la ópera tiene un público fijo porque tiene a la señora mayor, ya sea la de hace veinte años o la de ahora. El rock tiene que ser nuevo y muy tuyo… Si has nacido en los 90’s, no intentes hacer música de los 70’s: intenta hacer música de ahora, vivimos en 2018. En FAVX escuchamos más electrónica, trap y muchísimo rock e intentamos mezclar todo lo que nos gusta. Los Ramones ya han existido, ¿sabes?, no hay por qué hacerlo otra vez, estuvo bien cuando estuvo y ya está. Yo creo que al final lo que la gente no piensa es que los Ramones fueron el Cecilio G de los 70’s.

FAVX