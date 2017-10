Durante diez días de noviembre (del 2 al 12), 25 municipios extremeños acogerán FanCineGay, la vigésima edición del Festival de Cine LGTB de Extremadura. Cortos, encuentros con fanzines y otras publicaciones, conciertos y, por supuesto, cine para celebrar la diversidad. Este año, con especial atención a América Latina y a la visibilidad trans.

Del apartado de ficción cinematográfica destaca Una Mujer Fantástica (Sebastián Leilo, 2017), drama chileno sobre transexualidad que está dando mucho de qué hablar estas semanas. También la española Pieles (Eduardo Casanova, 2017), que explora sin pelos en la lengua personajes diferentes y enigmáticos dentro de nuestra sociedad. O Esteros (Papu Carotto, 2016), una historia de amor adolescente en la Argentina de finales de los noventa.

En cuanto a los documentales destacan Chavela (Catherine Gund y Daresha Kyi, 2017), el emotivo documental sobre Chavela Vargas del que hablamos hace no mucho. O Pero Que Todos Sepan Que No He Muerto (Andrea Weiss, 2017), que repasa la represión que ejerció la dictadura franquista contra las personas LGTB tomando el asesinato de Federico García Lorca como punto de arranque. ¿Derechos Iguales? (Diego González, 2017) también recopila testimonios sobre la vulneración de los derechos básicos de los habitantes LGTB de regiones de África y América Latina.

La oferta de actividades complementarias es también amplia: desde encuentros con autores de novelas de temática LGTB y publicaciones periódicas que prestan especial interés por la diversidad. Es el caso de Pikara Magazine, publicación feminista que protagonizará un encuentro en Badajoz el viernes 10 de noviembre (y con cuya artífice, June Fernández, hablamos hace bien poco) o la presentación de El Final del Hombre, la última novela de Antonio Mercero, que está protagonizada por una policía transexual, el lunes 6 en Cáceres. Un par de exposiciones fotográficas sobre transexualidad, Person@s. Otra visión de las transexualidades, de Mai Saki (en Zafra) y I want to be a butterfly, de Ángel Guzmán (en Coria), reflexionarán sobre los núcleos familiares y las realidades emocionales de las personas trans.

De este modo, la programación se va repartiendo por las decenas de sedes distribuidas por la región, para alcanzar una gran difusión por toda Extremadura. FanCineGay 2017 se clausurará el sábado 11 en Badajoz con un encuentro con la revista Versión Original que girará en torno al lesbianismo en el cine; y con la entrega de los premios de la sección oficial cinematográfica.

FanCineGay 2017