La marca internacional de un país no siempre está en destacar a deportistas, políticos, intelectuales o diplomáticos. A veces es un señor metido en un traje de felpa, intentándose meterse en la piel gráfica de algún personaje de ficción animada. En Japón, al menos, sí sucede eso.

Como muestra de ello, hace tan solo unos días el Secretario de Relaciones Exteriores de Japón ha decidido nombrar tanto a Pikachu (el icónico protagonista de Pokémon) y Hello Kitty como embajadores de la ciudad de Osaka en el mundo, con la intención de que sea la ciudad anfitriona de la Exposición Universal de 2025.

Así posan ambos personajes junto al secretario Tarō Kōno, que ya comienza a trabajar en ser la ciudad elegida, por delante de otras ciudades como Baku (de Azerbaiyán), Yekaterinburg (de Rusia) o París.

I have appointed Pikachu and Hello Kitty as Ambassador to promote the City of Osaka for the 2025 Expo host city. pic.twitter.com/mCkiCl5T5j

— KONO Taro (@konotaromp) 29 de noviembre de 2017