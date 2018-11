El Langui, contra Manuela Carmena en el nuevo single de La Excepción

Hace ya casi tres años, El Langui comenzó a tener mayor visibilidad en los medios por algo que no era ni una canción ni una nueva serie o película; si no su compromiso político y social. Y no me refiero solo a su canción Se buscan valientes que estuvo sonando en Mediaset durante todo 2017 para combatir el bullying en las aulas (o acoso escolar), sino por protagonizar un curioso episodio en el que bloqueó un autobús que no dejó que el artista subiese con su silla mecanizada en San Martín de la Vega, la localidad donde vive.

Aquello abrió un debate absolutamente necesario, que acabó saldándose con el líder de La Excepción y ganador de dos Premios Goya por El truco del manco reuniéndose con el Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, el popular Pedro Rollán. En su disco solista también había dejado en 2015 un recado a Manuela Carmena en el single Trabajando en el barrio, su hasta ahora único álbum en solitario, en el que, tras recorrer todo su Pan Bendito natal, dejaba un rótulo al final del vídeo con un cubo de basura y un mensaje para la alcaldesa madrileña: “Carmena, no te relajes”.

Incluso hace más de un año, en una entrevista para El Español , Juan Manuel Montilla aseguraba: “En mi barrio, Carmena no ha cambiado nada; hay basuras sin recoger y jeringuillas”. Ahora, ha recuperado esta denuncia, tras ver que la cosa no ha cambiado nada en el sur de Madrid, y ha ido un paso más allá, formalizando la denuncia por dos vías: Change.org y una nueva canción.

Por un lado, con una canción que marca el esperado regreso de La Excepción con un track producido por R de Rumba (sí, el de Violadores del Verso y Kase.O en solitario), y en el que El Langui y el Gitano Antón hablan sobre Carabanchel y Pan Bendito como un “infectado distrito”, y con frases que dicen cosas como:

“Queremos flores, pero no mugre. Queremos que mandéis operativos para que las calles desinfecten. Queremos ver que realmente lo hacéis porque es posible y te enseñamos cómo se hace. Te damos una pista, adéntrate: no estamos en un carnaval constante, ¡ojalá! Déjate de disfraces, ven, paséate, empatiza, o, por callarnos, haz visita. ¡Uy, uy, uy, que parece que le afecta! Y pide al subalterno que apunte en su libreta y trae a la prensa para que tome constancia de ello: que ha pisado la barriada con el niño”

Pero, además, abrió una petición en Change.org en la que le pide concretamente a Manuela Carmena que no se olvide de limpiar el sur de Madrid. En la petición aseguran que fueron desde el Ayuntamiento, se “hicieron la foto y prometieron que todo iba a mejorar”, pero que, de eso, nanái. Por eso, aseguran, están aquí “otra vez, denunciando con la música”. Y eso es lo que hacen. Aunque, si quieres colaborar con la causa, además de escuchar lo que supone el regreso de La Excepción al circuito, también puedes firmar su reclamo .

Sin excepciones