Algo se está cocinando en Palma de Mallorca, y no es sobrasada, sino la música contemporánea, aspirante a cazar las nuevas tendencias de los ritmos globales, anticipándose a las propuestas de la península. Y si hace unos meses os poníamos en órbita de unos MAICO cuyo álbum Emotional Tourist está creciendo exponencialmente gracias a la proyección de singles como How We Dream, ahora os tenemos que hablar de otro artista mallorquín que aspira a comerse la radiofórmula.

Nos referimos a Exavia, que en tan solo unos meses y con tan solo dos singles ya supera el millón de reproducciones en plataformas de música en streaming. A pesar de no ser un nombre que esté sonando ni en radios comerciales ni sea un fijo en medios incluso alternativos, el productor mallorquín ha conseguido colarse en algunas de las listas con más seguidores de Spotify, expandiendo un sonido en una órbita similar a la de productos contemporáneos como SIA, The Chainsmokers, OneRepublic, Years & Years, Galantis o Lost Frequencies, por marcar unas pautas a las que se asemejan sus, de momento, dos únicos cortes.

El más reciente de ellos, Even If It Hurts a Little, cuenta con la colaboración de Rizha a la voz; mientras que la primera de las canciones que lanzó hace unos meses, el pasado mes de julio, aquella Let’s Dance All Night (Lost as We Are), cuenta también con una versión alternativa y reggaetonera en versión remezclada por Fashion Beat Team, la que más reproducciones acumula de todas.

Nuevo pop mallorquín