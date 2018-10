Hacia mediados de la década de los 2000, un joven galés, Gareth Evans, se encontraba en Jakarta, la capital de Indonesia, uno de los países más importantes –se extiende por un gigantesco archipiélago de más diecisiete mil islas, y tiene más de 250 millones de habitantes- y desconocidos de Asia. ¿El motivo? Evans era un cineasta incipiente; de hecho, incluso había dirigido una película de terror con un infrapresupuesto, Footsteps (2006), que había pasado, probablemente con toda justicia, inadvertida. Sin nada mejor que hacer –se ganaba la vida dando clases de galés a través de una web-, aceptó un encargo bastante descabellado, y que le llevó al otro lado del mundo: fue contratado para rodar un documental sobre el milenario arte marcial que se practica en el archipiélago indonesio, el Silat, del que, por aquel entonces, se sabía también muy poco en occidente.

Mientras filmaba una exhibición, conoció a un joven campeón de Silat también destinado a la fama, llamado Iko Uwais, que se ganaba la vida trabajando para una empresa de mensajería. Entre ambos, nació una instantánea amistad, y decidieron hacer una película de acción juntos, rodada en Jakarta con un presupuesto muy reducido para el que tuvieron que recurrir a algunos inversores locales, entre los que había un joven indonesio que dirigía y producía películas de terror para el mercado local, Timo Tjahianto. Esta película se titularía Merantau (2009).

En Occidente pasó por algunos festivales, donde la dinámica dirección de Evans y el carisma natural de Uwais le depararon buenas críticas, pero en Asia, literalmente, arrasó. Eso le permitió a Evans reunir un millón de dólares para su siguiente proyecto, mucho más ambicioso. Iba a contar la historia de un grupo de asalto de la policía que asalta un edificio donde se oculta un grupo de narcotraficantes; sin embargo, la operación sale mal, los agentes son diezmados y los supervivientes se ven obligados a luchar por su vida, piso a piso, frente a un enorme ejército de criminales. Estamos hablando, por supuesto, de The Raid (traducida en España como Redada asesina, de 2011), una de las mejores películas de acción de las últimas décadas, que propulsó a Evans y Uwais a una fama mundial.

Evans empezó, inmediatamente, a planear la secuela; entre tanto, dirigió un sumamente espeluznante mediometraje de terror, Safe Haven, en asociación con Tjahianto. The Raid 2: Berandal llegaría en 2014: una película que empezaba justo donde terminaba la anterior, más amplia, más compleja, con muchos más personajes, y que además mantenía incólumes las virtudes de la original. A partir de ese instante, y convertidos en dos nombres a seguir por millones de aficionados a las emociones fuertes en la gran pantalla, Uwais y Evans siguieron caminos distintos, aún con la promesa de volver a unirse en una futura The Raid 3.

Evans ha escrito y dirigido la reciente El Apóstol, para Netflix, en la que rinde un inesperado homenaje al terror clásico británico de las producciones de la Hammer o la genial El hombre de mimbre (1973). Uwais, además de aparecer en Star Wars: El despertar de la fuerza, ha seguido rodando películas de acción en su Indonesia natal, con el mismo equipo –actores, músicos, coreógrafos, director de fotografía- que convirtieron a las dos The Raid en éxitos mundiales. Y con Tjahianto encargándose de la dirección.

Así nos han llegado, sucesivamente, Headshot (2016) y la recientísima, también en Netflix, The Night Comes for Us. Después de estas dos viscerales experiencias cinematográficas, creo que podemos distinguir la diferencia entre el “estilo Evans” y el “estilo Tjahianto”. Evans es capaz de dar a sus películas un pequeño, pero firme, armazón argumental y construir personajes y escenas más variadas; a Tjahianto no parece que le interesen, en exceso, los personajes ni los argumentos; sin embargo, si presta mucha atención a las heridas, los destripamientos, las mutilaciones, los huesos destrozados, los tendones rotos, la sangre. Headshot, pero, sobre todo, la tremendísima The Night Comes for Us es una sucesión a veces confusa, pero siempre imparable e impactante sucesión de salvajísimas escenas de acción, cada vez más ingeniosas y bestias.

La excusa argumental, como ya decimos, no es demasiado relevante. Ito (Joe Taslim, corprotagonista de la primera The Raid) es un matón al servicio de una Triada que controla los bajos fondos de Jakarta. Después de que lo envíen a asesinar a unos pobres aldeanos, Ito sufre una crisis de conciencia y huye junto a una niña, la única superviviente de la matanza. Lo que le llevara a enfrentarse a un viejo amigo, Arian (Uwais, que se lo pasa muy bien interpretando al Final Boss), que continúa trabajando para la Triada. Lo demás es una explosión implacable de ultraviolencia sin apenas pausas, a lo largo de dos entretenidísimas horas, coreografiada por el propio Uwais. Si, por ejemplo, en The Raid 2 todos nos acordamos de la pelea masiva en el patio de la prisión o la secuencia del metro, en The Night se quedan grabadas en nuestra retina la escena de la fuga de la furgoneta policial o un magnífico combate femenino a tres, donde nos reencontramos con Julie Estelle, la inolvidable Hammer Girl a la que conocimos, precisamente, en The Raid 2.

Si has disfrutado de las dos The Raid o, más en general, eres aficionado al cine de acción, tienes una cita ineludible en Netflix. Bienvenido a Jakarta: prepárate para sufrir.

Desde Jakarta con dolor