“How can you see into my eyes, like open doors? Leading you down into my core, where I’ve become so numb…”

¿Quién no recuerda estos versos conducidos por una voz angelical, marcados por una atmósfera mágica y una melodía de piano? Me refiero a Evanescence, una banda de rock de origen estadounidense y que irrumpió en la escena musical allá por el 2003. Ese año marcó su ascenso meteórico a la fama mundial gracias a su álbum Fallen.

Del dúo original de la banda queda Amy Lee, vocalista, pianista y compositora de los mayores éxitos de la banda. Estos versos que les abrieron las puertas, nunca mejor dicho, fueron escritos por la cantante tras preguntarle un extraño: “¿Eres feliz?”. Lee se sintió desnuda, débil ante una pregunta que desarmaría a cualquiera de nosotros. Y no es para menos. Años más tarde, ese extraño acabaría convirtiéndose en el marido de una de las más famosas estrellas del rock del siglo XXI.

Pero… ¿qué fue de Evanescence?

¿POR QUÉ DESAPARECIERON?

Fundada la banda a finales de los 90 por dos adolescentes llenos de granos y muchos sueños, poco sabían ellos que formarían parte de la historia de la música, llegando a representar en su día a toda esa generación de freaks y nerds. Porque la música de Evanescence llegó en un momento en que las emisoras de radio estaban plagadas por el comienzo de la evolución del pop exitoso hacia el terreno sexual y explícito. Ellos llegaron en un momento en que los iconos femeninos de la industria musical estaban definidos por mujeres exuberantes que vendían -o se veían obligadas a vender- su cuerpo como si se tratara de un aspecto de su música más.

Canciones como Everybody’s Fool criticaba esta tendencia y moda, alzando a Lee como un icono de feminismo y lucha en un estilo musical dominado por hombres. Y es que la industria discográfica llegó a amenazar a la banda con no publicar su disco si no contrataban a un hombre como rappero fijo en su música. Echando la vista atrás, es fácil entender la ecuación machista de negocios en la época. El nu-metal triunfaba en las listas de ventas y bandas como Limp Bizkit o Linkin Park eran el reclamo de una legión de fans dispuestos a darlo -casi- todo por sus artistas.

Al final la tensión estuvo a punto de hundir el barco antes incluso de haber zarpado. Lee y el co-fundador de la banda, Ben Moody, hicieron las maletas y estaban dispuestos a renunciar a sus sueños con tal de no traicionar el proyecto musical en el que tanto habían invertido. Una cosa llevó a la otra y la discográfica acabó cediendo, poniendo como condición la inclusión de un rap en su primer single. Así nació Bring me to life, himno de la primera década del siglo en el que colaboró Paul McCoy, de la banda 12 Stones. El resto fue historia.

ABRIENDO PUERTAS

Evanescence ha influenciado a lo largo de los años a toda una generación de jóvenes que veían en su música una escapatoria en una sociedad que rechaza al raro y arrincona al distinto. Un mundo que persigue lo distinto y que premia el acoso y el egoísmo. Fue por todo esto que cuando en 2004 Evanescence se hizo con dos estatuillas de los Premios Grammy, casi todos quedaron boquiabiertos. No sólo ganaba Lee, que con 21 años había visto cómo su carrera quedaba eclipsada por su vida personal gracias a la fama y a lo que los medios de comunicación consideraban noticia. Ganamos todos los raros que nos sentíamos diferentes.

La montaña rusa había comenzado y un sinfín de dificultades surgieron haciendo peligrar la supervivencia de la banda. El precio de la fama creó una tensión entre los dos fundadores, saldándose con la salida permanente de Ben Moody y cediendo éste todos los derechos a Amy Lee, que cogía las riendas de Evanescence dispuesta a mostrar al mundo todo lo que tenía por enseñar.

Tras la publicación de Anywhere But Home, un DVD que mostraba el frenetismo de una gira ininterrumpida que llevó a una chica tímida y creativa por todo el mundo, llegó The Open Door. Tanto éste como su aclamado predecesor fueron producidos por Dave Fortman¸ que catapultó a la banda que consiguió cambiar el panorama del rock, tradicionalmente dirigido por hombres. Bandas como Within Temptation, Nightwish o Lacuna Coil, con una carrera consolidada previamente, veían cómo gracias al éxito de Evanescence, el público en general abrió sus ojos -y oídos- al rock conducido por una voz femenina.

ABRIENDO MELONES

Tras este vertiginoso viaje, Amy Lee necesitaba bajar la velocidad y tener tiempo para descubrir quién era como persona, fuera de Evanescence. Para una chica con 27 años que lleva dedicando una década de su vida a su faceta como músico, la opinión pública se había convertido en una especie de Espada de Damocles. Lee ansiaba sentirse una chica normal y no tener que pensar cómo iba a ser su próximo LP y cuándo podría escucharse.

Fue entonces cuando se estableció un tiempo de descanso que duraría varios años, en los cuales la banda disfrutaría de proyectos en paralelo, sin fecha establecida para volver a reunirse a finalizar un tercer LP, establecido en el contrato que tenía Evanescence con su discográfica.

Tuvimos que esperar hasta el 2010 para volver a oír noticias de que Lee y la banda, tras haberse reunido para tocar en un par de shows previos, se habían vuelto a reunir en Nueva York y estaban inmersos en un proceso creativo de composición. Dicho proceso fue gestionado con el programador y compositor Will B. Hunt y el productor Steve Lillywhite, conocido por dar forma a música diametralmente opuesta a la de Evanescence. De estas sesiones poco llegó a ver la luz, ya que ese giro experimental de Lee hacia nuevos sonidos electrónicos no gustó a la discográfica, obligándoles por contrato a finalizar su tercer álbum con un sonido más rock.

La frustración generó una fuerza que nos nace cuando nos imponen algo en contra de nuestra voluntad. Evanescence vería la luz en 2011, y este álbum homónimo resultó ser el más cohesionado y pesado en cuanto a sonido de la banda. No en vano es el primero en el que cada integrante formó parte del proceso de composición. Esa vibración que nace de personas unidas por un proyecto en común era patente en los directos, presentando un Evanescence que abanderaba el rock en tiempos donde el reggaetón y la electrónica se habían apoderado de todo. Esto los destinó a la zona underground del panorama musical y ellos parecían estar contentos con ello. Seguían llenando estadios y de su LP se sacó una canción para formar parte de la BSO de Los Vengadores y otra para la BSO de Underworld: Awakening.

Esto nos lleva a su siguiente etapa. Lee es pianista de formación clásica y Wolfgang Amadeus Mozart representa una de sus más tempranas inspiraciones. A él le dedicó una adaptación y tributo en forma de Lacrymosa y despertó unas ganas por la música como vehículo cinematográfico y emocional. Lee llevaba desde el inicio de la banda queriendo trabajar en música para el séptimo arte, y citaba a Danny Elfman como un icono y fuente de inspiración para su propia música.

Terminado su contrato con la discográfica, la banda volvió a separarse indefinidamente y muchos temieron que esta vez sí se trataba del final de Evanescence. Sin embargo, Lee siempre aprovechaba en sus fugaces apariciones mediáticas para recordar que eso no era cierto, y pedía tiempo para vivir y para volver a encontrar inspiración. Esa inspiración surgió en proyectos paralelos a Evanescence como la composición de música para cine independiente como el LP Aftermath en 2014, varios cortos, música para la película Blind en 2017 y el single Speak to me para la película independiente Voice From the Stone en 2017 también. Además, fue madre y dedicó toda esa nueva fuente de inspiración a disfrutar de su hijo y componer un LP de música infantil titulado Dream Too Much.

REUNIÓN, AL FIN

La lejanía en estilo de todo aquello por lo que la industria conocía a Lee auguraban un futuro incierto para Evanescence pero ya en 2015 y con la inclusión de Jen Majura como guitarrista rítmica y vocalista de apoyo, pudimos disfrutar del regreso de la banda. Durante todo el 2016 Evanescence se dedicó a relizar pequeñas giras y a disfrutar de ser artistas independientes por primera vez desde que saltaron a la fama. Con total libertad creativa decidieron sacar todo el material de la banda en formato vinilo, titulado The Ultimate Collection, aprovechando para lanzar al mercado un LP compuesto de canciones b-sides titulado Lost Whispers y el primer demo de la banda titulado Origin.

Y desde entonces, el ritmo de la banda no ha hecho más que aumentar, en una clara apuesta por recordar a todos que han vuelto más fuertes que nunca. Entre giras europeas, Evanescence aprovechó las entrevistas para adelantar su cuarto álbum de estudio, titulado Synthesis y publicado recientemente a principios de noviembre.

SYNTHESIS O LA LEYENDA DEL PRESENTE

Synthesis es una reimaginación de música de todo el catálogo de la banda, construida de nuevo desde cero y poniendo un foco en los aspectos orquestales y electrónicos, sumados a la voz prodigiosa de Amy Lee. Con arreglos de cuerda dirigidos por David Campbell, colaborador en todos los trabajos previos de la banda, este cuarto álbum se sirve de la cualidad como artista independiente por primera vez de la banda y apuesta por una fusión de sonidos que recuerdan a los inicios de Evanescence, a la par que estira el campo auditivo, llegando a liberar una miríada de sensaciones tras la escucha de difícil parangón. Synthesis es un álbum que impresiona por su magnificencia y por su osadía. Es grande y vasto y todo apunta a que mejorará con el tiempo.

La cantante describe este nuevo proyecto como un tributo a toda la historia de la banda. Para este proyecto, Lee volvió a confiar en el programador Will B. Hunt -no confundir con el batería de la banda, Will Hunt– y juntos generan un sonido que recuerda al génesis de esta banda que impactó con un sonido valiente y oscuro. Diferente.

Synthesis es una banda sonora de toda la vida de una banda que aprovecha para arrojar luz sobre distintos elementos que siempre formaron parte del proceso de composición de su música, pero que tras capas y capas de rock quedaban relegados a un plano inferior. Así, Lee quería aprovechar su libertad creativa para mostrar la evolución de la banda con la inclusión de intros, outros, overturas y dos nuevas canciones: Hi-Lo que cuenta con la participación de la violinista Lindsey Stirling y muestra la evolución vocal de Lee e Imperfection, primer single de Synthesis. “Imperfection” habla de la necesidad de luchar para evitar la pérdida de vidas por el suicidio. Y es que no hace mucho que Chester Bennington decidía arrebatarse la vida, conmocionando a toda la industria en el proceso. Es por ello que Lee decidió escribir una canción que insta a seguir luchando y a buscar ayuda antes de recurrir a esta radical salida sin retorno.

¿Qué fue de Evanescence? Pues sigue más vivo que nunca. Evanescence sigue siendo aquella banda que navega en un mundo de música rock y que mezcla ésta con un sonido épico y dramático de la música clásica. Apuesta por elementos electrónicos que recuerdan a grandes genios como Björk o Nine Inch Nails y araña el alma con una voz que cautiva al oyente.

En la actualidad se encuentran inmersos en su gira Synthesis Live, mostrando una habilidad de innovación genuina y tocando en teatros y grandes salas acompañados de una orquesta local.

Evanescence