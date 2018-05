Un sentimental homenaje a Gloria Grahame, icono del Hollywood dorado

En 1990, una joven Annette Bening protagonizaba, junto a John Cusack y Anjelica Huston, una magnífica cinta de intriga, Los timadores. La dirigía el británico Stephen Frears, y cuando Bening charlaba con él acerca de su papel -el de una aparentemente ingenua y, en el fondo, maquiavélica femme fatale, por el que sería nominada al Oscar-, el director le aconsejó que se inspirara en una de las grandes estrellas femenina del cine negro: “fíjate en Gloria Grahame en Los sobornados”. Bening, mientras se preparaba para su papel, se encontró con un libro escrito por un actor británico, Peter Turner: Las estrellas de cine no mueren en Liverpool.

El libro no era una obra de ficción, sino unas memorias, que recogían la conmovedora relación entre Turner y Grahame, hasta la muerte de esta, por cáncer, en 1981. La historia le pareció fascinante, pero, evidentemente, no podía sospechar que muchos años después sería la actriz elegida para interpretar a Grahame cuando fuera llevada al cine.

Londres, 1978. Peter Turner (Jamie Bell), es un joven actor que vive en un modesto bloque de apartamentos. Tiene veintiséis años. Por azar, conoce a su vecina, Gloria, una actriz norteamericana que actúa en la ciudad en una obra de teatro. A pesar de la diferencia de edad –ella tiene cincuenta y cuatro- surge entre ambos una inmediata atracción. Lo que no tardará en averiguar es que esa mujer directa, enérgica y vivaz fue una de las grandes estrellas de la Edad de Oro hollywoodiense; la protagonista de auténticas obras maestras de la historia del cine –Deseos humanos, Encrucijada de odios o En un lugar solitario, una de las mejores películas de su amigo Humphrey Bogart– y ganadora de un Oscar por Cautivos del mal. Tras un romance breve y apasionado, los dos se separan. No obstante, no pasará mucho tiempo antes de que se reencuentren de un modo imprevisto y mucho más dramático…

La película de Paul McGuigan (director de varios episodios de la serie Sherlock) tiene su mejor baza en su papel. Jamie Bell como un hombre tranquilo y humilde desbordado/enamorado/fascinado por su temperamental e impulsiva pareja, hace una actuación irreprochable, pero es una inmensa Annette Bening la que eleva la película por encima de la media. Nos presenta a una mujer que, a pesar de haber sido olvidada por Hollywood, y probablemente por la mayoría del público, continúa siendo y, más aún, resplandeciendo como la gran estrella que fue en sus mejores años.

A pesar de que, en algunos momentos, el guión se vuelve demasiado sentimental, la indudable química entre ambos protagonistas mantiene siempre la película a flote. Nos creemos esa pareja, nos creemos esa sencilla y dramática historia de amor, nos creemos su pasión y su doloroso fin. Y, al mismo tiempo, sirve de sincero homenaje a una de las grandes intérpretes del Hollywood dorado. Después de verla, me apeteció inmediatamente volver a ver En un lugar solitario o Los sobornados. Así que diría que es un objetivo cumplido.

