Ni es secreto ni es discutible que Estrella Galicia ha conseguido revitalizar el circuito de música en directo en todo el país, pero posiblemente Madrid ha sido la ciudad más beneficiada, al menos en su circuito de salas. Ciclos como SON Estrella Galicia, 981 Heritage, Voces Femeninas o American Autumn han servido como ganchos para que la cervecera gallega ponga su ojo avizor entre algunas de las propuestas más interesantes de la música alternativa tanto nacional como internacional.

Las próximas semanas confirmarán que el otoño es una de sus temporadas favoritas. Y es que espacios como la recientemente abierta Sala 0 (ubicada en los cines Palacio de la Prensa, en la Plaza de Callao, corazón del centro madrileño), la reabierta Sala Changó, la latinera Shoko, la rebautizada Cool Stage o icónicos teatros como el Nuevo Teatro Alcalá o el Teatro Lara serán testigos, al menos entre el jueves 1 de noviembre y el sábado 1 de diciembre, de nueve de los directos más apetecibles de este período estacional.

Desde la cumbre y ritual entre post-punk y kraut que capitanearán los canadienses Suuns y los murcianos Perro; al indie-rock que mutó de nervioso a maduro de los neoyorquinos We Are Scientists, que aterrizarán con las canciones de su flamante Megaplex; la intimidad folky de Scott Matthew, uno de los autores-símbolo del folk pastoral del Siglo XXI; los ecos folkadélicos de los británicos The Coral, también con la excusa de Move Through the Dawn como gancho; la puesta en común del tan explosivo como implosivo Silver/Lead, de la mítica banda de art-rock Wire; el nervio dance-punk de los londinenses Public Service Broadcasting, dueños de uno de los mejores directos del circuito; el regreso a nuestros escenarios del dandi britpopero Gaz Coombes, conocido exlíder de Supergrass; o la puesta en común del (nunca mejor dicho) universo espacial de Maria Rodés.

Programación

01.11: Suuns + Perro + Trèpat // Shoko

02.11: We Are Scientists // Sala Cool Stage

13.11: Scott Matthew // Nuevo Teatro Alcalá

16.11: The Coral // Sala Changó

21.11: Maria Rodés // Teatro Lara

28.11: Wire // Sala Cool Stage

30.11: Public Service Broadcasting // Sala 0

01.12: Gaz Coombes // Sala 0

Sonido Riquiño