Porque con ellos volvemos a los veranos del pueblo donde, a golpe de verbena, creímos que septiembre nunca llegaría. Inevitable es el bailar mayúsculo que provoca la cumbiatune de los gallegos que se han propuesto convertir las salas de conciertos en auténticas verbenas de verano. Y aunque a todos no nos diviertan las mismas cosas ni lo hagan de la misma manera, no deben ser muchos los amantes del aburrimiento universal. Experiencias divertidas siempre, por favor, o al menos eso pedimos la mayoría. ¿Y cómo nos divertimos algunos?: pues bailando. Ya seamos de los que se dejan la piel a golpe de cadera o de los que, por el contrario, nos da tanto corte el desenfreno público que aseguramos no saber bailar pero que en realidad nos encantaría darlo todo en la pista, tenemos un mensaje para todos: Esteban & Manuel.

Galicia amplia su lista de la tropicalia. Es la pasión que sienten por los ritmos latinos la que les lleva a formar un dúo amante de las músicas tropicales del siglo XXI. Sus influencias hablan de Los Hermanos Rosario, Juan Luis Guerra o Chico Trujillo. Su debut La Banda Sonora de Tu Día a Día (La Melona, 2017), grabado y masterizado en Xílgaro Estudios por David Quintas, recoge ocho canciones que hacen de lo pegadizo su marca de identidad: Ellos sazonan la cumbia con un buen puñadito de auto-tune y nosotros tan contentos. En el brillante material han colaborado David Soprano (Avecrem, Uppercut, Bulto) y Charli Gómez (Bulto, Vozzyow). Pero pensemos en presente: será durante los primeros meses de un 2018 recién estrenado cuando los chavales se metan a grabar nuevos temitas con los que subirse a todo tipo de escenarios. Hablamos con Manuel sobre el momento que vive (y sobre cómo lo vive)el dúo gallego más divertido de nuestro tiempo.

¿De dónde salen Esteban & Manuel?

Yo siempre he estado tocando en bandas. Tocaba con un chico con el que posteriormente monté un grupo. Este chico me presentó a su hermano, con el que también tengo otro grupo y él me presentó a Esteban… Y así hicimos un grupo todos juntos y al deshacerse, decidimos montar Esteban & Manuel. Siempre decíamos (un poco de coña) que teníamos que montar un grupo de cumbia y al final lo hicimos. Somos dos amigos que se han juntado para pasarlo bien. Parece que funciona, así que mejor que mejor.

Me encanta la simplicidad de vuestro nombre artístico…

Además es gracioso porque nadie nos conoce por este nombre. Son nuestros nombres de pila y tal, nos los pusieron nuestras madres, pero yo soy Chicho para todo el mundo… Cuando les decíamos a nuestros amigos “mirad qué grupo, Esteban & Manuel”, nos decían “¿y esos quiénes son?”… ¡Somos nosotros! La peña no se lo esperaba.

A pesar de no llevar ni dos años haciendo lo que hacéis, estáis en boca de mucha gente que ya os define como uno de los fenómenos del año. ¿Qué creéis que ha pasado con vosotros? Público y crítica coinciden en que moláis mucho. Además os presentáis con material recomendable para absolutamente todas las edades, aunque caléis especialmente en ese público pureta con ganas de pasárselo muy bien.

Es que, de hecho, hace poco nos lo dijo alguien a quien le gustaba nuestro show y a quien, además, le parecíamos buenos músicos. Pasamos mucho tiempo en el local buscando arreglos… Realmente los temas llevan mucho trabajo a nivel musical: las armonías, componer toda la parte electrónica… Creo que todo ese curro, obviamente, la gente lo termina apreciando. Cuando le dedico en cuerpo y alma dos meses a tres minutos de canción, al final, tiene que funcionar. Y yo qué sé, a los puretas les gusta… También le gusta a la gente de mi edad. Hemos dado conciertos delante de niños y creemos que también encajamos. Aunque nosotros no hacemos música con pretensión de gustarle a un target concreto. A nosotros nos gusta lo que hacemos y pensamos que lo que hacemos es audible para la gente.

¿Y qué es audible paea vosotros? ¿Qué escuchan Esteban & Manuel en su día a día?

Depende. Esteban sí que actualmente está muy metido en temas latinos. Los dos ahora mismo estamos a tope con Los Hermanos Rosario, que son un grupo brutal de merengue de los 80’s de República Dominicana… A mí me gusta mucho el trap, de hecho tengo una banda de trap [BoyankA KostovA]. Los rollos punkis también me molan, en España tenemos bandas muy potentes…

Sí, pero la música latina es como si la hubieseis mamado desde pequeños, ¿no?

Sí. No sé en el resto de España, pero en Galicia cualquier buena fiesta de pueblo no es lo suficientemente buena si no hay una orquesta. Y una orquesta toca cumbias, merengues, pasodobles, vals… Aquí en Galicia todo el mundo, desde pequeños, cuando llega el verano, nos hemos pasado tres o cuatro meses escuchando esto todos los días porque es lo que suena en tu pueblo, en el de tu amigo… Entonces creo que cogimos un poco de esa estética: venimos a hacerte la fiesta aquí para que lo bailes y lo goces y nos vamos.

De hecho, el baile en vuestros conciertos es una máxima obligatoria…

Si te apetece pasártelo bien, supongo que bailarás. Pero también supongo que si vas a disfrutar de las armonías y de los ritmos, también (seguramente) salgas contento.

En Sevilla fuisteis uno de los grandes descubrimientos de la pasada edición de Monkey Week. Ahora mucha gente habla de vosotros. Incluso otros grupos que también pasaron por el festival resaltan vuestro show. ¿Qué bandas descubrísteis vosotros en La Hispalense?

Realmente, descubrir, descubrir tampoco muchas porque la verdad es que somos bastante frikis de la escena y prácticamente todos los grupos que nos llamaron la atención del Monkey ya los conocíamos. Pero bueno, es bonito darte cuenta de que están muy bien grupos como Mueveloreina, que los vi por Youtube y me fliparon y los vi en el festival y fue la hostia. FAVX, La Plata, VULK… Hay muchas bandas muy buenas que son brutales.

Monkey Week como escenario es muy característico, pero… ¿Para qué tipo de escenarios estáis hechos?

Un poco de todo. A nosotros creo que lo que mejor nos sienta quizás sea un sitio pequeño donde poder estar muy cerca del público. Pero bueno, eso no quita que tocar en un bar no sea la hostia y no quita también que tocar en un escenario enorme al aire libre para mucha gente no sea la hostia. También considero que sabemos adaptarnos. Si es por la mañana en un sitio donde asiste gente mayor, seguro que vamos a tocar canciones más instrumentales y tranquilas. Sin embargo, si es en Happy Place en Monkey Week, vamos a matar a la gente a base de cumbia, ¿sabes?, a la gente allí se le tiene que dislocar las caderas… Tú dime dónde toco y yo ya veré qué hago.

En 2017 sacabais La Banda Sonora de Tu Día a Día y con ella os habéis pateado mucho camino. ¿Qué os lleváis del viaje?

La verdad es que la experiencia ha sido muy satisfactoria. Conocimos un montón de salas y de gente que controlábamos desde Facebook desde hace mucho tiempo. Lo que es la hostia también es poder viajar tanto y estar en la carretera. Un día estamos en Sevilla y al día siguiente en Santiago. Pero nos gusta esa locura, lo hacemos con gusto y esperamos poder hacerlo durante mucho más tiempo.

¿Cómo es el feedback con el público?

Pues la verdad es que por las redes sociales va muy bien. La gente interactúa mucho con nosotros. En los conciertos la recepción del público es raro que sea mala. Aunque siempre haya casos mejores que otros. Por ejemplo, en Portugal siempre decimos que la gente se lo pasa teta, pero cuando acabas una canción nunca aplaude nadie y todo el mundo lo que hace es hablar entre sí, y eso es rarísimo (risas)… Tú ves a la gente ahí dándolo todo y, de repente, silencio sepulcral entre canción y canción. Pero realmente, cuando acabas el bolo, la gente se te acerca para decirte que le encantó y cosas así…

Galicia y sus bandas. Háblanos de su escena. Recuerdo que abristeis el concierto de fin de gira de Novedades Carminha en la Sala Capitol.

Para empezar, hay como 30.000 bandas… Y no es que haya 1.000 sitios para tocar, pero bueno… Buscando un poco, en todas las ciudades se encuentran sitios donde tocar. En Monkey Week había muchísimas bandas gallegas. Yo fui y estuve hablando gallego todo el tiempo, no hablé castellano con nadie (risas)… Eso es un buen síntoma de que la peña de Galicia está activa, se lo curra y tiene un producto que vale mucho. La peña curra, viaja, hace cosas serias.

¿Qué haréis a corto plazo?

En 2018 ya tenemos bastantes fechas a lo largo del país para seguir dándole un poco de caña al asunto. Grabaremos también nuevo material. Ya tenemos mitad del siguiente disco hecho. Lo lógico es que, al ritmo que vamos, dentro de poco ya tengamos material para grabar lo siguiente. Tenemos muchas ganas.

