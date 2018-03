Con más de 15 años de trayectoria discográfica que abarcan casi tantos discos entre LPs de estudio y directos, Estas Tonne es uno de los guitarristas clásicos más relevantes de la actualidad. Su música toca géneros tan diversos como el flamenco o los ritmos caribeños, siempre desde un punto de vista profundamente espiritual. Esta primavera girará por Madrid y Lleida y hemos podido preguntarle algunos detalles sobre su proceso compositivo, su forma de ver la música y sus próximos conciertos.

Te defines a ti mismo como un trovador o un juglar. ¿Crees que todavía queda lugar para dichas figuras en este mundo de Spotify y grandes festivales veraniegos?

Estas Tonne: Todo se mueve, cambia y se actualiza. En todas las épocas la poesía de la vida se expresaba, se expresa y se expresará, reflejando tanto el presente como lo atemporal. Spotify y las demás plataformas sociales pueden ayudar claramente a transmitir esta poesía. ¡Todo depende de cómo la expresemos!

Concibes tu música como una experiencia sensorial completa. ¿Cómo alcanzaste una relación así con la música y cómo compartes con tu público dicha forma de verla?

Estas Tonne: La vida es una experiencia sensorial completa a cierto nivel, por supuesto. Y si esto es así, ¿por qué tiene que ser distinta la expresión de la música? Siempre hay un lugar para todo, vamos bailando por la vida con nuestra presencia: en ocasiones es el sonido lo que más influye sobre un momento; otras veces, lo visual, o el olor… y, a veces, el tacto. Sin embargo, todas estas cosas están tan entretejidas unas con las otras que olvidamos que cada una participa en el desarrollo de nuestras experiencias.

¿Es la música siempre una experiencia espiritual para ti?

Estas Tonne: Todo lo es y no lo es. Cuando un pájaro canta no piensa en sí mismo teniendo una experiencia espiritual. Tiene su razón de ser natural. Nosotros como humanos tenemos un potencial tan grande que podemos dirigir nuestras capacidades por muchos caminos posibles. Y solamente depende de nosotros el cómo se desarrollan dichas capacidades. Mientras, la Naturaleza es espiritual pero no necesita ponerle un nombre.

¿Crees que sería posible concebir un disco como Mother Of Souls. Soundscape of Life (2016) sin tener en cuenta la parte espiritual?

Estas Tonne: Todo el mundo se expresa en función de las inclinaciones que tenga como individuo. Ello no tiene por qué ser mejor o más verdadero para la persona. Por supuesto, podemos construir una creación y, aún así, la mayor parte de ella debe surgir de manera natural, como un regalo. Le ponemos nombres pero, no obstante, lo que importa realmente es la autenticidad de la expresión.

Estás muy involucrado en la meditación y el Yoga. ¿Qué añaden estas disciplinas a tus conciertos y a tu proceso creativo? ¿Descubres nuevos caminos para la meditación a través de la música?

Estas Tonne: Todo puede ser yoga, todo puede ser meditación. No desarrollo mucho la parte más física del yoga, aunque podría ser beneficiosa para mi cuerpo. Mientras toco presto atención a la respiración, la concentración y la presencia. Ese es el fin de cualquier práctica, Serlo, no solamente Hacerlo.

Desde el flamenco hasta las raíces gitanas y caribeñas, parece que intentas explorar nuevos paisajes sonoros casi con cada disco. ¿Con qué estilos te estás familiarizando últimamente?

Estas Tonne: Nunca me he identificado con un estilo en particular, aunque en mis primeros años mi estilo de vida nómada influyó en mi forma de expresarme. Aún lo hace. Y espero que la vida encuentre una manera de expresarse a través de mí, todo lo que puedo hacer es Ser su caja de resonancia.

¿Hay algún género musical que todavía no hayas explorado pero que te gustaría estudiar o desarrollar en el futuro?

Estas Tonne: Siempre he estado fascinado por el poder de una gran orquesta. De cualquier tipo, en realidad. Cuando muchos instrumentos tocan juntos al unísono, su tremendo poder puede abrir mundos. Con el tiempo esa es mi intención, ser capaz de juntar una combinación de estrellas tan singular que me permita combinar la estructura con un amplio espacio de posibilidades.

Vas a girar con The Breath of Sound esta primavera. ¿Qué deben esperar tus oyentes de estos próximos conciertos?

Estas Tonne: Primero viene una idea, y confío en su propósito. Cuando me subo al escenario nunca sé cómo se va a desplegar el viaje sonoro. Es, aún, una expresión a la que le llamamos Estas Tonne, con sus habilidades y su lenguaje. Este idioma se enriquece con las experiencias vitales y sus nuevas variaciones surgen de la biblioteca sonora de la vida. Esperemos que cuando lleguen estos eventos dichas variaciones puedan traerle al observador un nuevo punto de vista sobre la vida, sobre sí mismo y su propósito. Así como permitir la cura de antiguos hábitos o patrones para que puedan evolucionar.

Como consumidora de post-rock tu último tema, Introspection, suena realmente interesante, porque recuerda a las atmósferas misteriosas y casi épicas que se llevan ahora en el rock instrumental. ¿Es deliberado? ¿Has pensado alguna vez probar ese tipo de rock eléctrico?

Estas Tonne: Este tema no es una canción, más bien un momento capturado. Las variaciones sobre él pueden ser distintas cada vez. Así que esta vez salió un poco rockero y otra sonaría algo más cubano. ¿Significaría eso que me interesa la música cubana? 🙂 La vida incluye en sí misma todos los colores y, si los expresa en un momento a través de determinado filtro, ¡que así sea!. Sin embargo tendría en cuenta las guitarras eléctricas si ello se encontrara en mi camino.

El año pasado ofreciste un taller de guitarra a través de tu página web. ¿Qué enseñabas en él? ¿Harás algo parecido de nuevo? ¿Hay que ser un músico con experiencia para unirse? ¿Qué aprendiste de una experiencia así?

Estas Tonne: Unos buenos amigos y yo queríamos desarrollar un experimento que va más allá del taller, más allá de tocar la guitarra. No sé mucho sobre técnica a la hora de tocar la guitarra, pero puedo identificar cuando una expresión es auténtica. Durante esos cinco días exploramos nuestras relaciones con nosotros mismos, el instrumento y quienes comparten el espacio musical con nosotros.

Había algunos músicos consagrados, así como entusiastas y guitarristas en formación. Pero estoy dispuesto a conocer a cualquiera que siga el camino de una expresión verdadera, en cualquier forma. En cualquier caso, espero que estos encuentros vayan a suceder más a menudo.

Ofreces tu música de manera gratuita en tu página web y aceptas donativos a cambio. No es muy distinto de como lo hacían los juglares en la Edad Media. Pero, ¿es posible vivir de la música de este modo?

Estas Tonne: ¡Por supuesto que sí! Aunque antes de cambiar estos ajustes en la web y en el bandcamp toqué en la calle durante años. Algunas audiencias eran muy generosas, otras menos, pero nunca me frenó a la hora de seguir el camino que recorro en mi vida.

Observando el fenómeno de la mentalidad de donativos he visto que siempre va a haber alguien que tiene de sobra pero que no sabe lo que es compartir, y que luego están los que tienen poco pero saben cómo compartir. Hay muchos escenarios, incontables maneras de ser que todos exploramos. No obstante, lo que más importa es que eventualmente recordamos la importancia de compartir. Estamos co-creando, co-escribiendo esta vida juntos y nuestra contribución va más allá del dinero. Y, aún así, todo está incluido y todo es parte de ello.

GIRA:

11.03: Lleida, Mud’18.

14.03: Madrid, Teatro Lara.

