Una ventana documental a los procesos creativos de estos tres músicos

Para los fans y los melómanos, a veces no es suficiente que publiquen la enésima reedición de un álbum con grabaciones perdidas y encontradas, tomas eliminadas, descartes, canciones ocultas, versiones alternativas o en directo. Los fans y melómanos reales, y todo aquel voyeur interesado en conocer el camino hasta llegar a dar con la magia de las canciones, están más interesados en conocer más de cerca el proceso creativo, la relación de la vida personal por la que atraviesa el artista y la manera en que se enfrenta a la hoja en blanco.

Eso es lo que conoceremos en Estados Alterados, un ciclo de cine documental que tiene también una mirada a los confines del estallido creativo y, a su vez, mucho de reality show, de voyeurismo didáctico. Y es que las tres películas que proyectará La Casa Encendida los próximos miércoles 5, 12 y 19 de diciembre nos adentran en el íntimo retrato de los procesos que han vivido Ryuichi Sakamoto, Nick Cave y Milford Graves en sus últimos álbumes.

Ryuichi Sakamoto: Coda nos adentra en el durísimo proceso personal que pasó el compositor japonés tras ser diagnosticado de cáncer, obligándose a parar y reflexionar, pero también abriéndole la puerta a Stephen Nomura para que registre este complicado momento vital, que también se entrelaza con el momento en el que compuso las bandas sonroas de El Renacido y Haha to Kuraseba. Milford Graves Full Mantis, por su parte, es el registro que dos de los alumnos del músico neoyorquinos hicieron de una vida repleta de espiritualidad y creencias místicas. Cerrando el ciclo, One more time with feeling nos adentra en el proceso de creación de Skeleton Tree, el álbum más difícil y personal de Nick Cave, meses después de la muerte de su hijo.

Programación

05.12: Ryuichi Sakamoto: Coda

12.12: Milford Graves Full Mantis

19.12: One More Time With Feeling

Estados Alterados