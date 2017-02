“Quizá mi interés principal sea lo asombroso, y no otra cosa que asombro es lo que intento suscitar en el ánimo de los espectadores”. Son palabras de Maurits Cornelis Escher, uno de los artistas gráficos más importantes del mundo gracias a su casi medio millar de litografías, sus numerosos grabados en madera y los más de dos mil dibujos y bosquejos que realizó durante su trayectoria artística. El holandés experimentó en sus trabajos con la arquitectura y los espacios imposibles conforme a su personal e ingeniosa lógica.

Ahora esa frase, pronunciada una y mil veces por el artista, cobra vida (y lo hará hasta el 25 de junio) en el madrileño Palacio de Gaviria en esta Escher: Según se mire con el ánimo de asombrar al espectador inaugurando una potente retrospectiva de quien fue capaz de reorganizar las reglas de la perspectiva y cambió para siempre la relación entre la geometría y el arte. Un homenaje al dibujante que supo de plasmar en un dibujo las ecuaciones matemáticas, la física, la geometría y hasta la música de Bach.

No hay nadie en el mundo que no conozca a Escher. Pertenece sin duda a la cultura popular del siglo XX y sus más populares obras, figuras imposibles, fondos reticulados con diversos patrones y mundos imaginarios han sido reproducidas hasta la saciedad en portadas de libros, revistas, campañas publicitarias y en todo tipo de formatos. Tal vez el carácter matemático de sus obras ha hecho también que sea uno de los artistas más populares en los entornos científicos, especialmente matemáticos e informáticos. Curiosamente, sus conocimientos matemáticos siempre fueron muy limitados. Muchas de las conclusiones gráficas y matemáticas que le permitieron realizar algunos de sus trabajos, tuvo que descubrirlas por sí mismo en un pantagruélico esfuerzo por hacer posible lo imposible. Él mismo reconocería que no le interesaba mucho la realidad, ni la humanidad en general, las personas o la psicología, sino solo las cosas que pasaban por su cabeza. En cierto modo era alguien introvertido, dicen incluso que de trato difícil, que prefería crear su propio universo y ferozmente individualista.

Este juego entre el arte y las matemáticas genera un mundo más cercano a los sueños que a la realidad que en ocasiones roza el surrealismo. Los mundos imposibles de Escher se ofrecen para ser descubiertos, y son articulados y edificados bajo principios constructivos basados en las matemáticas y en la geometría. El resultado son mundos que solo pueden existir dentro de los límites del dibujo ideado por él y que surgen ante el espectador sobre las superficies del agua y del vidrio. La idea del infinito es quizá una de las que más le apasionó y una de las más influenciadas por sus viajes a la Alhambra y a Córdoba.

Escher se distinguió por su carácter dualista, un rasgo que se reflejó en su constante creación de mundos contrapuestos a la realidad, en la elección del blanco y el negro, en sus juegos con la realidad y el reflejo, o con la noche y el día, el infinito frente a lo limitado. Sin embargo, estas contraposiciones no son opuestas, sino que se conectan a través de misteriosas continuidades y caminos de unión entre mundos imposibles.

Son especialmente interesantes los trabajos dedicados a las pequeñas naturalezas de plantas e insectos. Las referencias a su compleja naturaleza escondida en sus diminutos tamaños, casi invisibles a los ojos humanos, se convertirán en un mundo cuya complejidad siempre intentará reproducir hasta el más mínimo detalle. A pesar del aire metafísico que destilan la mayoría de sus obras se declaraba ateo, aunque en alguna ocasión aseguró que no estaría mal que existiera el punto omega, el punto de máxima complejidad y conciencia al que según el científico jesuita Pierre Teilhard de Chardin tiende el universo en su evolución.

Porque en lo que desde luego Escher sí creía era en la sacralidad de la naturaleza. Y es que como el mismo decía: “Mi trabajo es un juego… un juego muy serio”; el juego de llevar lo asombroso y lo extraordinario hasta el infinito y más allá.

Escher: según se mire