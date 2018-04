No es la primera vez que nos colgamos el mandil de programadores (o comisarios, pero no de la policía); pero sí la primera que lo hacemos buscando los puntos comunes con el perfil programador de uno de nuestros festivales favoritos, y uno de los que consideramos más importantes del circuito de música en directo de nuestro país: el Sound Isidro.

Y es que habrá un Escenario Notodo dentro de la programación del festival madrileño, esa cita que definimos como tántrica por la potencia de sus números (65 artistas, 40 bolos, más de 15 salas durante más de un mes) y la larga duración del mismo; pero también por la importancia a la hora de programar uno de los carteles más transversales, versátiles, feministas y polifónicos del circuito patrio.

Nosotros hemos hecho nuestra particular labor de ratas de laboratorio y decidimos crear tres noches temáticas: la del ROCK FUTURO, el NEO-POP-NEGRO y la NUEVA GALICIA.

ROCK FUTURO

Carolina Durante + Medalla + FAVX / Miércoles 4 de mayo / Sala El Sol

Tres secretos a voces del rock de guitarras y melodías afiladas, unidos en endemoniada comunión en uno de los últimos templos del rock madrileño. Por un lado, la indudable revelación del underground de los últimos meses y los que quedan de año: unos Carolina Durante que se atreven a trolear a Taburete y firmar algunos de los últimos himnos generacionales de los millennials, recordando a un curioso, belicoso y ultramelódico cruce entre Los Nikis y Los Punsetes.

Junto a ellos, los barceloneses Medalla, uno de los últimos ojitos derechos del sello del Primavera Sound: rock and roll que se mueve entre la psicodelia, el heavy pop, el garage afilado, las melodías surf y los aires nuevaoleros; y FAVX, uno de los proyectos más inclasificables del rock de las catacumbas madrileñas, a medio camino entre la grungetróncia (si es que eso es posible), el post-hardcore y el prepostpunk.

NEO-POP-NEGRO

Sen Senra + Solo Astra + Mow / Jueves 31 de mayo / Sala El Intruso

No hacen música negra, pero sí, pero no, pero sí. No es que sea muy raro todo esto, es que en el caso de estos tres jóvenes proyectos reside parte de la evolución futura del pop estatal.

Por un lado, el vigués Sen Senra, que tras dos primeros álbumes en inglés orbitando sonoridades más cercanas al garage entrecruzado con aires soul, desde hace casi un año ha ido regando al personal con canciones en español que han abierto un nuevo melón en el circuito: el del pop&b. Dentro de unos días estrenará el primer single del que será su primer álbum en castellano, que verá la luz después de verano y del que desvelará claves en este directo.

Junto a él, dos proyectos hermanados: los canarios residentes en Madrid Solo Astra son una de las grandes esperanzas de la psicodelia patria. Es injusto acotar su estilo solamente en torno a esa etiqueta, tan manoseada estos últimos años: órbitas hipnóticas, atmósferas hipnagógicas, melodías indietrónicas y mucho más.

A su vez, Solo Astra son la banda de apoyo de Mow, proyecto de Gabriela Casero que se ha convertido en viral en los Estados Unidos gracias a su particular manera de abordar melodías de tradición dreamy, entre el sarcasmo naif y la universalidad del pop de diva millennial.

NUEVA GALICIA

Baiuca + BoyankA KostovA + Mounqup / Viernes 1 de junio / Café La Palma

Algo huele a nuevo en Galicia. Y es que algunos de los proyectos más vanguardias de la música española de estos últimos años nacen desde ahí, y nosotros os traemos a tres.

Por un lado, Baiuca, revelación gallega de la temporada, y un proyecto que ha sabido conectar como nadie la raíz de la música tradicional gallega con electrónica de vanguardia, haciendo que la muiñeira suene a música de club, o que el sonido de flautas, cunchas y gaitas se mezcle con sintetizadores, samples, loops y sonidos programados. Una experiencia que consigue conectar el pasado con el futuro de una manera inédita.

Más cerca de la experimentación electrónica, y con ciertos aires a propuestas como las de Björk o Holly Herndon, nos encontramos a Mounqup, proyecto de Camille, una francesa que de pequeña lleva viviendo en una aldea de Orense: su sonido es casi la representación de los sueños, con aires que van de lo más naturalista a la mayor deconstrucción del pop.

Los terceros en discordia serán BoyankA KostovA, el primer grupo que se ha lanzado a hacer trap en gallego: han conseguido recoger la herencia de Malandrómeda y la han conectado con referencias de la cultura popular gallega, con el xeito y el sarcasmo icónico propio que caracteriza a uno de los proyectos gallegos de los que más se habló este último año.

