Petra, una versión de Fassbinder en La casa de la portera

Las amargas lágrimas de Petra Von Kant es una de las obras más conocidas de Rainer W. Fassbinder y la película un ejemplo arrebatador y fascinante de su excesiva forma de filmar. Pues bien, ahora Petra se convierte en una modista del Madrid de los años 50 en la versión que se puede ver en La casa de la portera. La directora Estefanía Cortés se aleja en Petra del tono singular de Fassbinder para crear su propia puesta en escena de esta historia sobre la mujer, los juegos de poder, la destrucción y el amor lésbico. Petra Von Kant es una déspota modista de éxito que vive con la única compañía de su ayudante (sumisa hasta decir basta). Cuando conoce a Catalina el excelso mundo de Petra se desmoronará, cambiándose las tornas y estableciéndose una enfermiza relación de dependencia amorosa hacia la joven. Cortés plantea un elegante espectáculo de época y si, bien es cierto que algunos elementos no llegan a cuajar en un primer momento, la función va creciendo a medida que avanza y acaba en alto. La excesiva altivez y tiranía de la Petra del comienzo tal vez resulta algo exagerada y ello, junto a otro exceso, en este caso el de elementos de escenografía para un espacio como el de La casa de la portera (que aunque pueda resultar interesante como un recurso de asfixia para los personajes, al final lo que provoca es incomodidad en el público, que está pendiente de cómo las actrices tienen que sortear los muebles y las piernas del respetable), hacen que uno no llegue a sumergirse en la propuesta como debería desde un primer momento. Además la adaptación a Madrid hace que uno se despiste preguntándose sobre las nacionalidades de los personajes.

Sin embargo la cosa cambia con la llegada de Catalina, que consigue fascinar a Petra y al espectador. Y aquí entramos en el apartado de las interpretaciones. Esther Acebo es un Petra algo joven que todavía tiene que controlar sus nervios y a la cual el registro de déspota parece que no le llega a encajar, mientras que se va encontrando más cómoda a medida que avanza la función, consiguiendo emocionar con su evolución. El papel es muy complejo y exigente, acaba de estrenarse y seguramente con el rodaje lo acabará dominando sin fisuras. Sabrina Praga dota de una inquietante presencia a su mudo y sumiso personaje, siempre presente como un fantasma que observa y calla. Jimena la Motta es la prima de Petra que viene de Frankfurt, pija a más no poder, funcionando muy bien además en el único momento que podría denominarse de humor en la función. Irene Escalada interpreta a la hija alejada en un internado y resulta tierna en su papel. Y Esperanza de la Vega interpreta a la madre de la protagonista y (a pesar de que un acento no del todo natural resulte algo fuera de lugar en un primer momento) se luce en la escena final con Petra, íntima y emocionante. Pero, a pesar de que la labor del elenco en su conjunto es sólida y trabajada, sobre todas destaca una Elena Rey que por méritos propios acapara las miradas de los espectadores, como lo hace con las de Petra. Su Catalina es un derroche de frescura, ingenuidad y naturalidad. Su entrada es un haz de luz en la oscuridad de estos personajes. Una luz cada vez más oscura, como una piedra porosa que absorbe la negrura y ambición de su entorno. Fantástica la composición de Rey en este personaje que se lleva de calle la función. Esto en otro montaje podría ir a contra de obra, pero aquí va a favor ya que se entiende a las mil maravillas la fascinación de la protagonista.

Petra es una dramática pieza de cámara que, si no completamente redonda, acaba por introducir al espectador en su elegante universo femenino de poder y sumisión. Un texto tremendo el de Fassbinder que, con la inestimable ayuda de la labor de las actrices y la intimidad que proporciona La casa de portera, atrapa al espectador con su juego pasiones y posesiones, aprisionadas y a flor de piel, suaves como el raso de los vestidos de la protagonista.

Petra