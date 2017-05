Yernos que aman, familias desestructuradas en La pensión de las pulgas

Yernos que aman es un título curioso: un título que habla de familia, relaciones y necesidades afectivas. Familias desestructuradas, relaciones insatisfactorias y penurias amorosas. Abel Zamora presenta su último texto en La pensión de las pulgas (en coincidencia con aquél culebrón animal Pequeños dramas sobre arena azul que se reestrena en La casa de la portera). Un espectáculo que tiene en común una estructura de historias interrelacionadas, un hogar repleto de secretos y esperanzas y un aire desenfadado y amargo a la par. Además, como en esa obra anterior, de una tendencia a la historia telenovelesca regada con surrealismos por aquí y allá (que mejor no desvelar).



Yernos que aman nos presenta una familia de madre, tres hijas e hijo recientemente fallecido, con sus respectivas parejas (o proyectos de). Cada uno de ellos tiene un trauma con el que lidiar: los hay que aman demasiado, los hay que aman poco, los hay que creen amar y los hay que aman a su especial manera. La risa más absurda se alterna con el drama en un ir y venir de sentimientos puestos en pie a la perfección por un elenco fantástico. Un reparto en el que no se puede menos que destacar a una madre para comerse, la maravillosa Mamen García (que pudimos ver hace poco en la joya Éramos tres hermanas), a Marta Belenguer (que borda un papel borde y desagradable del copón) y a una genial e hipocondríaca hermana menor de María Maroto.

La historia se sigue con interés, aunque haya que afinar todavía cosas (pero era día del estreno, así que no hay problema). Y, aunque no sea corta para nada, a uno le gustaría seguir inmerso en ese particular universo familar durante bastante más tiempo (un logro importante). El caso es que Yernos que aman es un espectáculo de los que dejan un sabor agridulce. Una bonita historia regada de humor negro, hecha con amor y guiada por una misma canción (el Creep de Radiohead) que nos muestra a un grupo de personajes desubicados y perdidos llenos de dolor. El mismo tema en muchas voces diferentes. Como la vida misma. "But I’m a creep, I’m a weirdo, What the hell am I doing here? I don’t belong here"

Yernos que aman