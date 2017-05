El arte de la entrevista, de Juan Mayorga, en el Teatro María Guerrero

"La grieta. Ahí está la entrevista." Juan Mayorga plantea múltiples y profundas grietas en este El arte de la entrevista del Teatro María Guerrero de Madrid. Un jardín, cuatro personajes y una cámara de vídeo doméstica. Un trabajo de instituto, en el que a la hija adolescente se le pide una entrevista grabada. Un poco por casualidad empezará a preguntarle a su abuela Rosa, que destapará la caja de Pandora. Tres generaciones de mujeres de la misma familia empezarán a confesar al objetivo indiscreto todo aquello que nunca había salido a la luz antes, sin poderse discernir claramente si sus declaraciones son verdaderas o un invento, desestabilizando la paz familiar.

Juan José Alfonso, después de haber dirigido la fantástica El Crítico, se pone de nuevo a los mandos de otro texto de Mayorga (autor del cual también está en cartel su pieza breve Método Lebrun para la felicidad). Un escenario realista, ese jardín flanqueado por un muro lleno de enredaderas, es el lugar donde se desarrollará la acción. Un continuo sonido de cancela que se abre y se cierra abre las puertas de los recuerdos, y la cámara, ese Gran Hermano familiar, se inmiscuye en la vida privada hasta resquebrajar los cimientos y socavar los sentimientos más privados, la soledad, el engaño y la frustración. Mayorga tienen una capacidad única para crear una atmósfera perturbadora. No se sabe muy bien por qué, pero siempre hay algo que rebulle por debajo de ese aparente realismo, como esas hormigas y la oreja podrida de Terciopelo Azul de David Lynch (que se descubrían debajo de la imagen de un césped perfecto, de anuncio). Aquí ocurre lo mismo, al principio los personajes parecen incómodos, y es que poco a poco se van sacando a la luz sus secretos (aunque nunca del todo, ni sabiendo con certeza si lo que cuentan es real o no) hasta llegar a un final abierto que el espectador debe completar. Por eso algunas incongruencias del texto, como esa rendición incondicional de todos los personajes ante el poder de la cámara, con su continuo encender y apagar, no llegan a molestar. Porque la tierra en la que nace el césped que vemos en este escenario podría estar perfectamente llena de orejas podridas.

Cada mujer representa un estado vital (en ocasiones podríamos hasta pensar que son la misma mujer, en especial nieta y abuela). La Cecilia de Elena Rivera, la nieta, es exagerada, llena de vida y movimiento. La Paula de Luisa Martín, la madre, es más comedida y tranquila. Y Rosa, la abuela… Qué decir de ella, sencillamente espectacular en las manos de una Alicia Hermida enorme. Que empieza pequeña, muy pequeña (pero ya entonces el espectador no puede apartar los ojos de ella), y va creciendo hasta apoderarse de todo el escenario. El texto la hace protagonista y Hermida consigue engrandecer a esta anciana más todavía. Un cuarto personaje, el terapeuta Mauricio, es el elemento externo, una especie de ser bondadoso lleno de música, objeto extraño (y en cierto modo de deseo) dentro de este jardín. Mayorga tiene una capacidad natural para, dentro de un espectáculo netamente teatral, insertar reflexiones casi ensayísticas en sus certeras frases, prácticamente filosóficas, sin ningún tipo de problema.

Y en este Arte de la entrevista no es menos. La ética de la entrevista (atacando directamente a los medios de comunicación sin nombrarlos siquiera), el universo de la memoria (“los recuerdos se pueden inventar”), la interpretación (“no sabe lo que dice pero sabe cómo lo dice”), la fragilidad (y fortaleza) de los lazos familiares… Mucho nos da Mayorga para pensar con este espectáculo, y a uno le gustaría poder permanecer en el jardín, asistiendo a este combate de esgrima lleno de verdades y mentiras. Así que “Más preguntas, por favor”.

El arte de la entrevista