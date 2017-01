¿Qué es eso que convierte a una cosa en parte otra? ¿La sinergia, quizás? ¿La fuerza de la costumbre, acaso? Yo diría más bien que la capacidad de adaptarse al entorno, al contexto, de penetrar y quedarse, de afianzar unas marcas de agua, de ser reconocible, de influir, transgredir y trascender. Puede que aún no nos hayamos dado cuenta, pero Estopa han conseguido ser parte de la cultura popular española. Y, de alguna manera, el espectáculo Rumba! en el que Mayumana coge en el Teatro Rialto de Madrid buena parte del repertorio de los hermanos Muñoz para articular un musical polirrítmico y percusivo, sea un atajo para que abramos los ojos y valoremos su cancionero como parte de todos.

Fíjate un objetivo distinto

No hace falta que te gusten Estopa. Puedes detestarlos, incluso. Pero no me jodas: te sabes, como mínimo, una decena de canciones que forman parte del cancionero popular español reciente (y tan reciente: no llegan a los veinte años de actividad), ese que se canta en las verbenas de pueblo, karaokes, duchas y sí, ahora también en musicales.

Hace apenas un año, sin ir más lejos, el periodista Víctor Lenore los definía como “los Clash españoles” por esa capacidad de cantar con naturalidad y convicción canciones que hablan del barrio: ese ‘barrio’ que muchos otros artistas impostan e importan, que ensayan como si fuera algo que se pudiera instalar en su consola. Estopa lo tienen. Y a pesar de que la comparación con The Clash sea más o menos certera, José y David Muñoz han conseguido esgrimir un repertorio histórico.

Ese mismo repertorio que forma parte de la generación nacida en la segunda mitad de los años ’80, adolescente cuando Estopa irrumpía, pero que también consiguió colarse en mayores y más jóvenes, hoy articula un espectáculo de teatro musical más cerca de la rumba latina que de la catalana: especialmente murguera, amurallada en el leitmotiv de Mayumana (la percusión) pero que consigue describir sin más palabras que las de las letras de las canciones de Estopa una historia de amores de barrio.

Con los años se hacen más listos

Hace ya unos años que parecía que las ideas para Mayumana comenzaban a agotarse. Rumba! es un soplo de aire fresco al repertorio de espectáculos de la compañía israelí: consigue narrar la historia de amor de dos familias enfrentadas al mejor estilo Capuleto vs. Montesco (o la Romeo y Julieta de Shakespeare, vaya) la historia de amor, en este caso, de dos miembros de las familias Muñoz y Jiménez, dos bares separados por unos metros y por un serial de acontecimientos que fueron distanciando a ambas dinastías de barrio… pero no a uno de los Muñoz y a una de las Jiménez.

El espectáculo, pretendidamente recreativo, tiene el complicado empleo de: 1) narrar una historia de amor sin palabras y sólo con las canciones de Estopa y los cubos de Mayumana; 2) conseguir que esas canciones no se reproduzcan con la versión clásica de Estopa, sino a través de la vis percusiva y polirrítmica que forma parte de la genética de Mayumana, casi deconstruyendo las canciones; 3) esgrimir un discurso que no pierda ni la vis barrial, desenfadada y directa de la lírica de Estopa pero que tampoco pervierta la marca de agua de Mayumana; 4) que el espectáculo sea dinámico y que te saque una sonrisa y una lagrimilla sin más pretensiones.

Al final, Rumba! consigue algunas cosas más: 1) reivindicar el repertorio de Estopa como un símbolo generacional y como una marca de la cultura popular española reciente; 2) presentar una corte de intérpretes preparados para bailar, cantar, tocar todos los instrumentos y turnarse en un ejercicio de multi-labores casi inédito en la escena española; 3) quitar clichés a la idea de “teatro musical”, rehacer y presentar una opción mucho más recreativa e imprevisible; 4) reivindicar las historias de barrio como las más raciales y cercanas a la hora de empatizar con la gente; 5) relanzar un posible spin off de Marcos Martínez, también conocido como Grison Beatbox, el “narrador” del espectáculo, además de hombre orquesta capaz de eclipsar a los protagonistas del show; y 6) que Podemos y los grupos de percusión que los acompañan en las manifestaciones tienen mucho que aprender del cancionero popular a la hora de aplicar maniobras percusivas de uso popular (y populista, ¿por qué no?): menos batucadas okupas y más canciones de uso (y sentido) común.

Y al margen Tu Calorro, Como Camarón, El Run Run, Gafas de rosa, Pastillas para dormir, Por la raja de tu falda, Partiendo la pana, La primavera, Malabares, Ke Pasa!? o la inédita Míriam (de la época de ‘las maquetas’), entre muchas otras, no sean las únicas canciones “básicas” del repertorio de los de Cornellá, esta Rumba! a lo bueno conocido es también una rumba a lo bueno por conocer.

Rumba!