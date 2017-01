“Nunca se sabe cuándo comienza una historia. Nunca se sabe. Quiero decir que cuando empieza una historia y esa historia te pasa a ti, tú no sabes que empieza. Quiero decir que tú no vas por ahí andando por la calle y dices: Mira, una historia que empieza. Quiero decir, no se sabe”.

Hovik Keuchkerian (ex-boxeador, músico, monologuista y nominado al Goya como actor revelación por Alacrán enamorado) sube al escenario y observa la escena. Observa los paneles traslúcidos que filtran la luz. Una silueta, sólo una figura que mira a la luz. Luego comienza diciendo esas palabras escritas por Wajdi Mouawad (autor de Incendies) para abrir Un obús en el corazón. Un monólogo poético y estremecedor dirigido por Santiago Sánchez de L’om imprebís que más de dos años después de su estreno en el Teatro Alfil, aterrizará en los Teatros del Canal entre el próximo lunes 9 de enero y hasta el domingo 29 inclusive.

Keuchkerian interpreta a Wahab. Un hombre que cuenta la historia de, cuando a los 19 años, recibe una llamada en medio de la noche que le dice: “Ven”. Ese “ven” que significa que su madre está muriendo y tiene que acudir al hospital para darle el último adiós. Ese “ven” que le lanza a un viaje al centro de la noche y de su memoria, a su corazón. A enfrentarse a ese “antes“, a sus miedos. Ese “ven” que le recuerda la guerra de la que escaparon en el Líbano y que le ha marcado a fuego. Su “hermana gemela la guerra”, como dice. Mouawad es líbano-canadiense. Keuchkerian, hispano-libanés. Saben de qué están hablando. Y eso se refleja en un monólogo sencillo, sin artificios, bellísimo e íntimo, que habla sobre la incapacidad de llorar. Del dolor y el miedo. “Sólo un miedo de infancia puede acabar con otro miedo de infancia”.

Hovik avanza a través de este viaje como anestesiado. El dolor es demasiado fuerte para exteriorizarlo con lágrimas. Sólo puede expresarse a través del arte, la pintura, su catarsis personal. Mientras monta en el autobús y no tiene dinero suficiente para el billete (“el que tu madre esté muriéndose te da ciertos derechos”), o se baja y se encuentra con ese Papá Noel atascado en su coche. Hasta que llega a su destino en el que se enfrentará con la muerte, Keuchkerian va hipnotizando a los oyentes de su historia con un muy especial forma de enfrentarse a ella. Con movimientos parcos y leves matices en la entonación que te arrastra a su mente y recuerdos. Unos recuerdos marcados por la guerra (la narración de lo que sucede con el autobús en el que avista por vez primera a “la mujer de las extremidades de madera” es brutal) y por el día en el que supo que su madre tenía cáncer, convirtiéndose en “esa mujer de pelo ceniza”.Sentimos esas imágenes. Entendemos al Wahab niño y al Wahab joven y el dolor por el que ha transitado.

Santiago Sánchez apoya el impresionante trabajo de Hovik Keuchkerian con pocos elementos, una emotiva música en momentos puntuales y una delicada iluminación. Una labor de primera para arropar el lacerante y poético texto de Mouawad, de ecos koltesianos, con esas potentísimas imágenes que consiguen crear sus palabras. Palabras que se convierten en emoción pura gracias a Keuchkerian. Es un monólogo catártico, que va avanzando muy poco a poco. Pero que acaba explotando directamente en el corazón, en ese amanecer, momento en que Wahab-Hovic sale por la puerta. “Luego, cuando por fin te encuentras metido en una historia, no se sabe cuándo va a acabar. Sólo al final. Cuando llega el final y abres los ojos y dices: ya se ha acabado… Se acabó“.

Un obús en el corazón