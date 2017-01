Ernesto Caballero, cual ídem de las cruzadas, está decidido a luchar contra ese sentimiento de rechazo a lo propio que a veces nos inunda en este país, impulsado por la loable intención de dar visibilidad a los dramaturgos españoles de ayer y de hoy. Y de los de ayer toca hoy: el señor Enrique Jardiel Poncela, madrileño requeteconocido pero algo maltratado por el mundo de la cultura contemporánea, que ahora encuentra revancha en esta Jardiel, un escritor de ida y vuelta, que acoge el Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional hasta el próximo domingo 12 de febrero.

La sombra del franquismo sobrevuela su humorosa cabeza (lo cierto es que parece que no fue muy bien tratado por ninguno de los dos bandos) y así Jardiel vive alejado por norma general de las tablas en los últimos años. Pero para reivindicar su figura y hacerle justicia (poético aunque algo lioso monólogo sobre sus razones para el apoyo al régimen incluido) aparece por los lares del María Guerrero de Madrid el espectáculo Jardiel, un escritor de ida y vuelta. Que no es otra cosa que su pieza Un marido de ida y vuelta tal cual, con ligeros añadidos en los entreactos, comienzo y final en los que el propio autor se encuentra con el espíritu de Eloísa, quien le echa en cara su abandono debajo de un almendro durante toda la obra sin siquiera sacarla una vez a escena. Así deciden ambos convertirse en Leticia y Pepe, los protagonistas de Un marido de ida y vuelta.

Una cosa vaya por delante: resulta una auténtica delicia encontrarse con montajes así de vez en cuando. Entretenimiento puro. Risas, sonrisas, ritmo preciso, vistosísimo decorado (que reproduce el propio Teatro María Guerrero, una preciosidad), iluminación cálida y acogedora, maravilla de vestuario de época, ambientación musical acorde al asunto, un elenco que funciona como un mecanismo de relojería y un texto divertidísimo y sagaz. Qué más se puede pedir. La historia acerca de ese marido que fallece en una fiesta de disfraces no sin antes hacerle prometer a su amigo Paco que no se case con su mujer (por la propia felicidad del individuo) y tiene que volver al mundo de los vivos dado que la promesa ha sido rota vuelve, como su protagonista, en todo su esplendor. Y nos recuerda que el teatro de toda la vida, cuando está bien hecho, debería tener un hueco en la cartelera sí o sí. Es justo, necesario y muy entretenido.

Entre las risas, los melancólicos añadidos de Caballero con el autor de protagonista no molestan en absoluto y resultan bien encajados y bonito como homenaje. Resaltar por supuesto que la labor de los intérpretes es una gozada, rápidos y certeros en sus réplicas y perfectas caracterizaciones cómicas, con especial mención al trío protagonista: un Paco Ochoa que clava a ese amigo Paco, una Lucía Quintana encantadora en su insufribilidad (y elegante hasta decir basta, qué presencia) y un Jacobo Dicenta que no puede estar mejor. La sobriedad de su Pepe es de las que hacen historia por las carcajadas que despierta. Y su Jardiel posee una melancolía y sensibilidad que consigue transmitir al público. Sería feo no destacar en este caso también a la nieta del propio Jardiel (e hija de Alfonso Paso), Paloma Paso Jardiel, que consigue uno de los mejores momentos de la función con su tía Eltelvina.

Jardiel, un escritor de ida y vuelta es una obra deliciosa, con una producción inmejorable. Ejemplo perfecto y exquisito para disfrutar de un autor que parecía algo desaparecido últimamente de los grandes escenarios pero que, por suerte, nunca se llegó a ir.

