Eric Jiménez lleva ensayando para despedirse prácticamente desde que nació. Cada uno de sus movimientos, entre el surrealismo almodovariano y el acto kamikaze casi inexplicable, ha coqueteado con esa tela de araña a punto de romperse y que, sin embargo, consigue ir tejiendo un hilo más no sólo para sostenerse, sino para edificar una casa diferente a las demás.

La suya tiene varias papeletas para ser inolvidable: se apuntó en la Falange cuando aún no tenía pelos en los huevos para tocar el tambor; en una de sus visitas fugaces a la pensión donde vivía con su madre, su padre le apuntó con una pistola antes de comerse un peladillo; se casó a los 16 años, después de haber probado fugazmente la heroína; vivió la Movida madrileña siendo un adolescente, militando en KGB, uno de los primeros grupos del punk español; se convirtió en paladín de la música alternativa primero formando Lagartija Nick, y más tarde de Los Planetas, con los que lleva veinte años; convenció a Morente de hacer un disco de rock subiéndose a bailar encima de la barra de un bar cuando se lo encontró de farra por Granada; pero, sobre todo, sobrevivió.

Hablo con el batería más conocido e indispensable de la cultura pop y rock española con motivo de la publicación de sus ácidas y tragicómicas memorias, Cuatro millones de golpes (Plaza & Janés, 2017). Aunque, en realidad, la entrevista la empieza él, contestando una pregunta que nunca le hice.

“He tenido muchos conocidos, pero me ha querido muy poca gente de verdad”

“Siempre dije que todo al que le gusta el flamenco tiene un viejo dentro. A mí no me gusta ni lo tribal ni lo folclórico ni nada de eso: me gusta lo plasticoso, lo artificial, todo lo que viene del punk, lo que es mentira, el aborto del rock and roll, el rock and roll auténtico no me interesa para nada. Yo soy muy artificial, pero muy puro.”

Arrancas fuerte la charla. En el libro ya decías que eras un poco bocazas. ¿No es un poco contraproducente siendo tan bocazas como dices que eres meterte a escribir un libro de memorias en donde disparas hacia tantos frentes? ¿O tuviste a alguien revisando las cosas y atándote en corto?

No, fui totalmente libre. Soy un puto bocazas. Me encantaría que alguien me atara no en corto, sino que me cosiera la boca, porque pienso muy pocas veces… pero cuando pienso lo suelto. Pero lo suelto para no hacer daño: tiene un componente didáctico, casi. Si yo pienso que eres un hijo de puta quizás no te lo digo porque me parece una desfachatez, pero…

“Si con lo que tengo de prestigio de crítica y de cariño del público me dieran, como decía Lola Flores con la peseta para Hacienda, un céntimo, sería multimillonario”

Igual a veces alguien necesita que se lo digan de vez en cuando.

Bueno, pero entonces que llamen a una ONG para que los insulte (risas). Yo tengo mis maneras de insultar que son de una manera más hipócrita y soy más feliz haciéndolo así. Además, no insulto a nadie a quien no haya imitado antes.

Hacia el final del libro dices que “a nadie le puede interesar un libro sobre un batería a no ser que se haya creado una leyenda negra a partir de una canción”. A ti siempre te ha perseguido ese sambenito de “crápula”. ¿Buscabas humanizar ese personaje que se creó en torno a ti?

Ya, pero ese personaje no lo creé yo: lo creasteis vosotros. Y como tales, vosotros sois los que os encargáis de humanizarlo o destrozarlo. Yo, sencillamente, creo que no tengo un personaje. Y es una putada, me encantaría tenerlo. Pero sí creo que imito a tantos personajes que creo que he cogido lo peor de cada uno y me he quedado con ello.

¿A quiénes imitas, por ejemplo?

Si te digo a quién imito esa persona sabrá que la he insultado (risas). Pero, básicamente, a toda persona que habla más de media hora conmigo suelo imitarla porque acabo pillando sus gestos, poniendo su mirada y viendo el tipo de pedrá, a veces me encuentro miradas súper obscenas y otras veces con miradas muy chungas, pero de gente que son ositos de peluche por dentro y grandes personas. Casi siempre acierto; pero muchas veces me he llevado grandes alegrías: gente que por sus caras creía que eran unos hijos de puta y darme cuenta de que eran unos ositos de peluche.

“Si no escribo sobre mis sentimientos la gente se queda con una imagen que no es así: la del colgado, con las rayas de cocaína y todo eso…”

Dices que no te sientes líder, que nunca te lo sentiste de nada, ni de tus bandas ni de los proyectos en los que has estado. Pero sí que eres una figura reconocida y reconocible en la música…

¡Hostia, porque llevo más de 50 años jodiendo!

¿Pero sientes que tienes el estatus de un músico con tu trayectoria merece?

Totalmente, es de lo que más orgulloso estoy. Es lo único que tengo, en realidad. Si con lo que tengo de prestigio de crítica y de cariño del público me dieran, como decía Lola Flores con la peseta para Hacienda, un céntimo, sería multimillonario. Pero, realmente, no hace falta: me siento una persona rica; si en algo a lo largo de mi vida he estado respaldado ha sido por la crítica y por el público.

¿Y por qué crees que es así?

Porque en lo musical hay baterías que miden y baterías que saben hablar con la batería. Y cuando digo esto no me refiero a que sé tocar mejor que otros la batería: hay muchísimos baterías mucho mejores que yo tanto en España como en el resto del mundo; pero hay muy pocos baterías que tienen actitud. Por ejemplo, Keith Moon de los Who tenía mucha actitud, pero nada de técnica: se metía en un redoble y no sabía ni él ni quien lo estaba viendo cuándo iba a salir de él; y eso es actitud. Y yo soy de esa escuela.

Si eso lo acompañas a que siempre me ha encantado hablar, tengo una gran verborrea, y que siempre me he tenido que encargar de muchísimas promociones de muchísimos discos, la gente empieza a conocerte. Y luego también demostré cierta versatilidad: empecé en el punk y luego, como dicen otros, me hice popero porque ganaba más dinero (risas)…

“Todo al que le gusta el flamenco tiene un viejo dentro. A mí no me gusta ni lo tribal ni lo folclórico ni nada de eso: me gusta lo plasticoso, lo artificial, todo lo que viene del punk, lo que es mentira”

¿Te molesta que digan eso?

No, porque no fue así. Eso es algo que empecé diciendo yo y luego lo empezasteis a repetir los periodistas y la gente: yo hecho el anzuelo y luego lo empezáis a repetir y luego os culpo. Ahora, tened cuidado, porque os puedo imitar muy bien (sonríe).

Leyendo el libro da la sensación de que eres el Forrest Gump del indie, de que has estado en todas las guerras: militaste en Falange, estuviste en el nacimiento del punk, viviste la Movida madrileña, tocaste en bandas fundamentales de la música alternativa, convenciste a Morente de hacer un disco de rock…

No, pobre Forrest. Además, ten en cuenta que Forrest era medio gilipollas: yo no.

Al final no eran tan gilipollas Forrest, en realidad.

Un gilipollas con suerte, pero seguía siendo un gilipollas. Pero yo no lo soy.

“Los Planetas somos muy celosos de nuestra intimidad: nos asesinamos entre nosotros mismos, no dejamos que otro asesino entre en nuestro territorio comanche”

Sabes a lo que me refiero: a estar en el momento justo en muchas ocasiones, sobre todo a nivel artístico-profesional.

Totalmente. Tuve muchísima suerte. La principal suerte que he tenido es que mi madre era tan pasota y me dejaba hacer lo que me diera la gana a tal nivel que pude vivir eso de tocar en el Rock-ola a los 14 años con KGB, mi primer grupo.

Y casarte a los 17, también.

Eso no sé si es suerte o una putada, sobre todo porque no estás preparado. Pero fundamentalmente, yo tengo la experiencia que tengo ahora gracias a haber vivido con esa libertad sin complejos, pero también por haber tenido la suerte de coincidir con ciertas personas para haber participado de grandes discos de la historia de la música española. Si no hubiera tenido esa suerte podría ser un gran músico pero sin haber escrito páginas realmente importantes de la música o que aportasen algo diferente o un músico horrible que no tuviera el cariño de la prensa o del público. Hay grandísimos músicos que han tenido idas alucinantes y sin embargo ahí están y nadie los reconoce por nada. Pero yo soy un tío con suerte, sobre todo, por haber descubierto muy temprano lo único que sabía hacer de verdad: tocar los cojones y la batería.

Forrest ya me has dicho que no, pero lo que sí mencionas a otros iconos del cine en el libro…

Peter Sellers, por ejemplo. No solo porque me parezco físicamente, sino porque a mí todo el mundo de la farándula y todo ese ridículo en el que se mueve el rock and roll, el pop, el jazz, el flamenco y los cantos gregorianos, que todo se basa en la gilipollez, y me recuerda a la película El Guateque, y que yo soy ese personaje de Peter Sellers…

También dices que tu vida podría ser el guion de une película Almodóvar. ¿Sientes que tu vida tiene un componente surrealista?

Totalmente. Parto de que mi cara es surrealista.

Las hay peores, también te digo.

Esos son feos muy feos. Lo mío es más el surrealismo (risas). Tengo una cara como en 3D pero en realidad no, es como si me estrellara contra un cristal. Pero claro, puede que toda mi vida sea surrealista, pero ojalá la hubiera diseñado yo: me ha venido así. Desde un punto puedo decir que es maravilloso no haber tenido una vida “normal” o sin sobresaltos; pero desde otro punto sí que me hubiera gustado haber tenido una vida más templada.

“Me da asco ver a la juventud ahora dándose abracitos y repartiendo buen rollito”

Pero te lo tomas todo con mucho sarcasmo. Por ejemplo, cuando hablas del episodio de tu padre apuntándote con una pistola, dos líneas después le quitas todo el drama diciendo que era un “chupapeladillas”. Muchas veces frivolizas en torno a temas muy jodidos de tu vida personal.

Totalmente. La frivolidad y el sarcasmo son mis ansiolíticos. Si no me lo hubiera tomado así probablemente le hubiera quitado la pistola a mi padre en aquel momento y le hubiera disparado yo en la cabeza. Uno no es consciente de esas cosas hasta que pasan unos años: en el momento en que pasó eso no lo recuerdo como algo traumático, pero luego esa imagen vuelve con el tiempo y tomas consciencia. Sobre todo, cuando tienes una niña como tengo yo ahora: las cosas me han dolido mucho más de mayor; yo no tengo la sensación de haber pasado una mala infancia, en absoluto. Yo todo lo veía normal menos el rechazo de mis padres no sólo a mí sino a toda mi familia: esa falta de figura paterna me ha creado muchas inseguridades. Pero como mi padre era un señor con chaqueta y vivía de apariencias y nos jodió la vida, ahora yo le jodo su reputación, que es lo que más le jodía.



Hay otros momentos jodidos de tu vida personal en el libro, en los que ni siquiera frivolizas ni tiras de sarcasmo: parece que son incluso los motivos por los que decidiste escribir un libro, y no tanto para contar anécdotas de Los Planetas y Lagartija Nick. Me refiero al capítulo de “Contar lo que no puedo contar”.

Sí, totalmente, lo necesitaba como terapia y como una manera de compartir con la gente que ha estado ahí siempre. He tenido muchos conocidos, pero me ha querido muy poca gente de verdad.

¿Te refieres al mundo de la música o a tu vida privada?

A mi vida personal, que en muchas cosas forma parte también de la musical. He tenido muchos conocidos, pero no me he sentido querido. En el mundo de la música hay un sinfín de cabrones, pero sí me he sentido querido por parte de la crítica, del público y de algunos compañeros. Pero como tú bien dices, si yo no escribo sobre este tipo de cosas, sobre mis sentimientos la gente se queda con una imagen que no es así: la del colgado, con las rayas de cocaína y todo eso…

Por el tema de Un buen día pasas un poco por encima en el libro: dices que hay algo de realidad y algo de mentira, pero dejas que cada uno elija su propia versión…

Realidad la de Maradona, la mía no.

“He consumido drogas, pero menos de lo que se consume en los despachos de abogados y los curas”

Pero sí te molesta un poco que se tenga la imagen de Eric el de la canción [Un buen día].

A mí me la pela. Yo hace bastante tiempo he consumido drogas: no me he enganchado a ninguna. He consumido, pero menos de lo que se consume en los despachos de abogados y los curas, mucho menos. Lo que pasa es que yo lo digo porque en mi oficio, aunque muchos se lo callen, es políticamente correcto decirlo. Ahora decido no hacerlo, pero ya está. Es una faceta a la que se le dio mucha importancia, y me quedo asombrado que en 2017 se sorprendan y se asusten, como si fuera algo tabú…

“¡Se ha drogado y lo dice!”

Claro, claro. Es que es para decirles: “pero, chaval, si el que te paga la nómina está con los ojos como un búho en su despacho”.

Pero sí que en Los Planetas, al menos, el tema de las drogas se ha usado como método creativo. Hicisteis hasta un EP por encargo en el que la mecánica era componer bajo los efectos de distintas drogas, como dices en el libro.

Sí, pero hay distintos niveles. Yo no puedo tocar cuando me drogo. No sé tocar bajo los efectos de nada. Sí que sé tocar, pero no doy el 100%, no me beneficia explorar tocando bajo los efectos de nada. Entonces, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer.

Pero sí hay algunos capítulos en los que dices que la banda había llegado a unos límites tóxicos ingestionables, y que tenías la sensación de que se podía acabar en cualquier momento. ¿Sigues teniendo esa sensación de que cada concierto puede ser el último; o hay una etapa más de estabilidad?

Nosotros somos unas personas muy complicadas, mucho. Entonces, cuando en una comunidad de vecinos hay un enano travesti, un cura de Podemos y un bombero torero probablemente sea difícil que se apruebe el arreglo del ascensor. Somos muy complicados, y esto puede durar toda la vida pero también puede estallar en cualquier momento. Pero eso es el encanto de una banda de rock and roll: que no piensen que somos una empresa, que no estén los pasos marcados ni las fechas señaladas ni todo súper profesional. Si se va todo a tomar por culo, que se vaya.

“Los Planetas somos muy complicados: puede durar toda la vida pero también puede estallar en cualquier momento. Pende constantemente de un hilo”

Hay cierta fragilidad en eso. Es la imagen de un proyecto muy vulnerable, como si pendiera de un hilo constantemente.

Es que constantemente pende de un hilo. Es más, probablemente pueda aparecer uno de nosotros muerto o asesinado por otro. Nosotros somos muy celosos de nuestra intimidad: nos asesinamos entre nosotros mismos, no dejamos que otro asesino entre en nuestro territorio comanche (risas).

Casi lo que más repites en el libro y en la entrevista es que lo que te salvó “no es la música, sino el público”. ¿Por qué?

Porque cuando tienes unas carencias de pequeño y estás buscando la aprobación, probablemente puedes ver una película como la de los Sex Pistols como la que o vi e ir y meterte un pico, como hice yo, porque estoy influenciado y en búsqueda constante de referentes. Y ahí es donde demuestro que la música no sólo no me salva la vida, sino que podía haberme matado. Pero, sin embargo, si tú ves una película en la que hacen el gilipollas, te lo tomas como la gilipollez que es y sigue entusiasmándote la música y ves el reconocimiento de la gente y te ves arropado y te dan fuerzas y sientes que tienes cierta madurez, pues entonces quien realmente te salva es la gente, y no la música en sí misma. Al final todo en mi vida gira en torno a la aprobación.

También recordabas la época en KGB, y recordabas con cariño las hostias que os dabais entre punkis y heavys: dices que preferías eso al postureo el “todo bien” que había en otros sitios y circuitos. Se puede traer ahora eso, también.

Es que yo odio el buen rollito. Yo soy de Quadrophenia, de mods vs. rockeros a muerte en la playa. Joder, tienes 15 años y quieres un cadáver joven y bonito: ¡pues cúrratelo! Tribus a muerte. A mí me da asco ver a la juventud ahora dándose abracitos y repartiendo “buen rollito”.

“El indie son Los 40 Principales de ahora mismo. Hay el mismo rollito que hay entre Gloria Estefan y Mónica Naranjo. Por eso no soy indie”

Algo parecido puede trasladarse a la relación entre los músicos de la escena indie, que parece que todos sois muy amigos…

El indie son Los 40 Principales de ahora mismo. Hay el mismo rollito que hay entre Gloria Estefan y Mónica Naranjo. Por eso no soy indie.

Pero si hay un grupo en el indie del que se raje bastante es Los Planetas.

(Ríe) ¡Hombre, claro que se raja! Somos los únicos que seguimos agitando el avispero. Nos han quitado el titulillo, además.

Hace unos meses Novedades Carminha sacó una canción [Te quiero igualhablamos aquí, de la que te ] en la que en el estribillo dicen: “aunque te gusten Los Planetas como a todos los puretas yo te quiero igual”. Entiendo que gusta que se hagan cosas así.

Sí, me parece de puta madre: yo siempre me he cagado en la puta madre de todos los mayores, de eso se trata el rock and roll. Así se reinician las cosas. Luego, bueno, es cierto que estos chavales no saben la historia de mi vida y el punk que hacen es un poco de colegio… Pero su actitud me encanta, y además brindo por ellos porque me parece de puta madre que por fin alguien se cague en nosotros de manera explícita. Eso significa que se renueva la cosa y que la actitud está por encima del respeto, y los adoro por eso.

“La frivolidad y el sarcasmo son mis ansiolíticos”

Hay capítulos que te dedicas a sacudir contra lo que representa el indie, lo que es el mainstream, tu relación con ambas etiquetas. Habiendo pasado por casi todas, ¿cómo definirías el indie en España en 2017?

Yo no estoy en el indie ahora, porque el indie de ahora es lo que se programa en los festivales, rollos tipo Betty Missiego y grupos con nombres así…

Pero vosotros estáis en casi todos los festivales, también. Incluso en algunos donde hay muchos que tienen las puertas cerradas.

Ya, pero con nosotros la gente no bota: los aburrimos. Nosotros vamos a joder. Pero, es que si no, ¿dónde tocamos? En los festivales de flamenco tampoco encajamos.

¿Pero sientes que estás en un sitio donde no te mola estar?

Los festivales antes se hacían con criterio musical, no habían tantas marcas y había un apartado destinado a programar a nuevos grupos que tú ibas escuchando: antes se iba a los festivales a ver a los cabezas de cartel a impregnarte de nuevas tendencias. Ahora, el cartel lo puedes fotocopiar, y puedes meter a Los Planetas dentro, es como una caravana de nombres que van todos juntos de una ciudad a la otra.

¿Festivales que arriesguen? El Primavera Sound, por ejemplo: tiene cabezas de cartel, tienes clásicos pero también una retahíla de artistas que no conoces, pero te enseñan algo nuevo, como con el espíritu que tenía el FIB en sus primeros años. Los festivales se han convertido en Disneylandia. Nosotros vamos porque si no, ¿dónde tocamos? Pero nos sentimos muy solos dentro de los festivales.

Grupos españoles con los que nos sintamos identificados pues Triángulo de Amor Bizarro y poco más. Yo respeto a todo el mundo, sobre todo cuando se suben arriba de un escenario. Lo único que digo es que cuando empezamos se nos metió dentro de un movimiento, ahora se nos trata como banderas de ese movimiento pero nosotros sentimos que no tiene nada que ver lo que representaba ese movimiento con lo que es ahora.

“El discurso de Jota, que es muy radical, está mucho más cerca de mí que muchísimos discursos convencionales. El arte es para joder, para incomodar y para hacer pensar a la gente”

Decías que no dabais la imagen de lo políticamente correcto, que erais molestos para la industria.

Es que las industrias son para romperlas, hay que joderlas.

Pero, ¿es una manera de hacer política, también? Si bien Los Planetas tenéis varias canciones a lo largo de vuestra carrera que tocan temas políticos, no sois un grupo que se os identifique con el compromiso político.

El discurso es de Jota, yo no puedo hablar de su discurso porque es suyo.

Pero formas parte del mismo proyecto donde plasma su discurso.

Sí, pero lo que yo aporto son melodías y ritmos de batería. Comparto muchas cosas de las que dice, pero muchas otras que no entiendo.

¿Pero no entiendes porque no vocaliza o porque no estás de acuerdo en lo que dice?

(Risas) No, ya le he pillado el rollo a la vocalización. Lo que sí está claro es que el discurso de Jota, que es muy radical, está mucho más cerca de mí que muchísimos discursos convencionales. El arte es para joder, para incomodar y para hacer pensar a la gente, joder las cosas establecidas; porque si nos vamos a comer todo lo que nos metan en televisión y vamos a ver sólo las películas que hay en cine y la música que esté en las plataformas entonces estamos consumiendo cosas convencionales, cosas que son una puta mierda.

“Siempre me he cagado en la puta madre de todos los mayores, de eso se trata el rock and roll”

Pero sí que hay momentos en los que hablas de Los Planetas en tercera persona, como si no fuera tan tuyo.

Es que no es tan mío, porque dentro del grupo Jota compone más, y considero que alguien que ha hecho un grupo hace muchos años, aunque yo lleve 20 años con ellos, si él se molesta en seguir plasmando la filosofía y el discurso a la hora de componer las canciones… es el cantante el que tiene que sentirse cómodo para transmitir todo eso. Lo comparto porque llevamos muchos años y comparto su radicalidad pero es más de él que mío.

Si te pones como espectador desde fuera y ves los discos de KGB, Lagartija Nick, Los Planetas, el Omega o Los Evangelistas… ¿qué grupo dirías que ha ayudado más a cambiar ciertos ejes de lo que era la música en España en estos últimos treinta años?

Parece un poco pedante lo que voy a decir, pero tanto KGB como Lagartija Nick como Los Planetas fueron fundamentales.

Estás arriesgando poco, nunca lo hubiera dicho.

No, pero por ejemplo, Los Planetas son más populares y eso no significa que cuando Lagartija Nick grabamos Hipnosis en 1992 no rompiera esquemas, lo que pasa es que no ha sido tan sonado. Del mismo modo que tampoco implica que KGB imitando a los Sex Pistols en 1982 cantando gilipolleces y cosas absurdas no fuéramos un grupo que en realidad estábamos en el nacimiento del verdadero movimiento independiente: fue allí, cuando estaba DRO, Tres Cipreses, Goldstein… es ahí cuando realmente empieza el movimiento independiente y no en los ’90 con el Benicàssim.

“Los festivales se han convertido en Disneylandia. Nosotros vamos porque si no, ¿dónde tocamos?”

¿Es esa época, a principios de los ’80, de la que más nostalgia tienes?

Yo de lo que más nostalgia tengo es del sonido del secador en los camerinos de Lagartija Nick porque ahora todos están calvos.

Pero a ti te queda pelo, puedes acaparar los secadores.

Pero hecho de menos cuando todos lo tenían también. No hay cantante que cante delante de mí que no acabe perdiendo el pelo: igual es por mi pegada del bombo.

Eric Jiménez